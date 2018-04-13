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’da gösterime girdi

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018
‘Ayla’ Katar’da gösterime girdi

Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olrdan esinlenilerek hazırlanan "Ayla" filmi, 'da gösterime girdi. Filmin başkent Doha'daki galasına 'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, 'nin Doha Büyükelçisi Heungkyeong Park ve bazı yabancı diplomatlar katıldı. Özer etkinlikte yaptığı konuşmada, savaşların her zaman acılarla dolu olduğunu ancak bazı olaylarda mutluluk verici hikayelere rastlanabileceğini belirterek, "Ayla filmi, mutluluğun çıktığı bu acıyı temsil ediyor" dedi.

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‘Ayla’ Katar’da gösterime girdi
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