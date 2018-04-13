Orhan Veli Kanık 104. yaş gününde Google'ın anasayfa görseli oldu! - Orhan Veli kimdir?

Bugün, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden Garip Akımı'nın kurucusu Orhan Veli Kanık'ın 104 yaş günü. Orhan Veli'nin yaş günü sebebiyle internet arama motoru Google, 'doodle' olarak adlandırılan ve özel günlerde değişen görselini Orhan Veli Kanık'ın doğum yıl dönümü için değiştirdi.

İşte Google'ın anasayfa görseli için konu aldığı Orhan Veli İstanbul'u Dinliyorum şiiri:

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Kuşlar geçiyor, derken;

Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.

Ağlar çekiliyor dalyanlarda;

Bir kadının suya değiyor ayakları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Serin serin Kapalıçarşı

Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa

Güvercin dolu avlular

Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Başımda eski alemlerin sarhoşluğu

Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;

Dinmiş lodosların uğultusu içinde

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir yosma geçiyor kaldırımdan;

Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.

Birşey düşüyor elinden yere;

Bir gül olmalı;

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.



İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;

Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;

Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;

Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;

Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından

Kalbinin vuruşundan anlıyorum;

İstanbul'u dinliyorum.

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli Kanık, toplumda daha çok Orhan Veli olarak bilinen bir Türk şairdir. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli, Türk edebiyatındaki eski şiir yapısını temelinden değiştirmeyi hedefleyerek sokaktaki insanın söyleyişini şiir diline taşıdı. Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı.

Orhan Veli, ilkokulun son sınıfındayken şiire başladı. Öğretmeni tarafından desteklenerek yazmaya yönlendirildi. İlk şiiri de 1924 yılında Çocuk Dünyası adlı dergide yayımlandı. Ama şiire asıl bilinçli yaklaşımı lise öğrenciliği yıllarında gerçekleşti. Lisede öğretmenleri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, Rıfkı Melul Meriç, Halil Vedat Fıratlı ve Yahya Saim Sinanoğlu'nun yakın ilgisini gördü. Yine Lisede Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le arkadaş oldu, Sesimiz adlı bir dergi çıkardı (1 Aralık 1936).

Orhan Veli'nin düzyazıdan şiire geçmesinde, kendisinden iki sınıf önde olan Hıfzı Oğuz Bekata'nın etkisi oldu. Nahit Sırrı Örik'in desteğiyle de şiirleri Varlık dergisinde yayımlandı. Bunların bazısı Mehmet Ali Sel imzasıyla çıktı.

ORHAN VELİ KANIK'IN ESERLERİ

Şiirleri:

Garip (Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le 1941),

Garip (yalnız kendi şiirleriyle, genişletilmiş 2. baskı, 1945),

Vazgeçemediğim (1945),

Destan Gibi (1946),

Yenisi (1947),

Karşı (1949).

Ölümünden sonra, şairin kitapları bir arada, kitaplarına girmeyen şiirlerle birlikte Orhan Veli, Bütün Şiirleri (1951) adıyla basıldı. Sonraki yıllar yeni basımları yapıldı.

Düzyazıları, eleştiri ve hikayeleri:

Nesir Yazıları (1953),

Denize Doğru (1970),

La Fontaine'in Masalları (49 fabl manzum çeviri, 1943, YKY 2003),

Nasrettin Hoca Hikayeleri (72 fıkra manzum çeviri, 1949, YKY 2003).

Bütün Eserleri Edebiyat Dünyamız (düzyazı, konuşma, 1975),

Bütün Yazıları (1982; 1. cilt Sanat Edebiyat Dünyamız, 2. cilt Bindiğimiz Dal).

Bütün Şiirleri (1975).

Çeviri Şiirler (der. Asım Bezirci, 1982).

2003'te Yapı Kredi Yayınları tarafından bütün şiirleri ve öteki eserleri yeniden yayınılanmaya başladı. İlk kez yayımlananlar içinde Şevket Rado'ya Mektuplar (Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday'la haz. E. Necdet İşli, 2002),

El Kapısında (Oyun, Turgenyev'den çeviri, haz. M. Sabri Koz, 1994) yer aldı.

Çevirileri:

Bir Kapı ya Açık Durmalı ya Kapalı (A. de Musset, 1943),

Scapin'in Dolapları (Moliere, 1944),

Fransız Şiiri Antolojisi (1947),

W. Shakespeare, Hamlet ve Venedikli Tüccar (C. Labm'dan-Ş. Erdeniz'le, 1949),

Saygılı Yosma (J. P. Sartre, 1961),

Batıdan Şiirler (1963).

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google'ın ana arama sayfasında tatilleri, etkinlikleri, başarıları ve insanları anlatan özel, geçici bir görseldir. Orhan Veli Kanık'ın 104. yaş günü sebebiyle 13 nisan 2018 tarihli görselini Orhan Veli Kanık'ın "İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı" şiirini konu alarak hazırladı.