Bağımlılığın zararlarını eğlendirerek anlattılar

Muhammet Gökmen, Düzce Valiliği ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında çocuklara modern çağın bağımlılıkları olan televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve sigaranın zararlarını güldürerek anlattıklarını söyledi. Oyun sonrası öğrencilere ailelerden beklentiler ile ilgili sorular yönelttiklerini kaydeden Gökmen, en sık aldıkları yanıtın "Bizimle daha fazla vakit geçirsinler" olduğunu belirtti. Muhammet Gökmen, Yüksel Büyüktanzim ve Serkan Turan'dan oluşan ekip 23 Nisan İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

10 OKUL 10 OYUN



Düzce Valiliği ile birlikte yürütülen 10 okul 10 oyun projesi ile ilgili bilgiler veren Muhammet Gökmen "Düzce Valiliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlikle çocuklarımıza modern çağın bağımlılıkları olan televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve sigaranın zararlarını güldürerek anlattık. Düzce Valiliği, İlk Adım Derneği, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çocuklarımızla buluşmamıza vesile oldular. 10 okul 10 oyun olarak planladık projeyi. Sayın Valimizle oyunun verimi üzerine bir istişare yapacağız. Umudumuz bu projeyle tüm çocuklara ulaşabilmek. Büyükleri eğitmekte zorlanıyoruz. Ancak çocukları eğitirsek emin olun onlar ebeveynlerini daha kolay eğitebiliyorlar" dedi. Gökmen, oyun sonrası çocuklara ailelerden beklentiler ile ilgili sorular yönelttiklerini ve önemli veriler topladıklarını ifade ederek "Oyunumuz interaktif bir oyun. Bütün safhalarında çocukları eğlendirerek oyuna adapte ediyoruz. Akabinde 1'er dakikalık slaytlarımızı gösteriyoruz. Onlarla da çocuklarımıza işin özünü hassasiyetini bildirmiş oluyoruz. En sonunda çocuklarımızla röportaj yapıp onlardan istatistik topluyoruz. Onlara hangi bağımlılıkların farkında olduklarını soruyoruz. Ailelerinden beklentilerini soruyoruz. En sık aldığımız yanıt ailemiz bizimle vakit geçirmeli oluyor" diye konuştu.