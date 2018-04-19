Nuri Bilge Ceylan bir kez daha Cannes'da

71. Cannes Film Festivali'nin programı geçtiğimiz hafta içerisinde açıkladığında festival programına dahil edilmeyen filmler arasında 'Ahlat Ağacı'nın da olması şaşkınlık yaratmıştı. Festivalde genç ve ilk filmini çeken yönetmenlere ağırlık vermek isteyen festival yönetimi, bu bağlamda programda yer almasına kesin gözüyle bakılan yönetmenlerin yeni filmlerini dışarıda bırakmıştı. Nuri Bilge Ceylan da yeni filmi Ahlat Ağacı'yla bu yönetmenlerin arasında yer almıştı.

Cannes yönetiminin bugün yaptığı açıklamada ise Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'nın festivalde yer alacağı duyuruldu. Film, festivalde Ana Yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak.

Nuri Bilge Ceylan son filmi 'Kış Uykusu' ile Cannes'dan Altın Palmiye ile dönmüştü. 'Ahlat Ağacı' bir genç yazarın küçük bir kasabada yaşadığı sıkıntılara ve babasıyla olan ilişkilere odaklanıyor. Film 7 ülkenin ortak yapımı olarak dikkat çekiyor. Filmde başrolleri Murat Cemcir ve Doğu Demirkol oynarken yardımcı rollerde Tamer Levent, Hazar Ergüçlü, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer, Ahmet Rıfat Şungar yer alıyor.



Buna ek olarak Yann Gonzalez'in Un Couteau Dans Le Cœur (Knife + Heart) adlı filmi ve Sergey Dvortsevoy'un Tulpan'ı da Ahlat Ağacı ile birlikte ana yarışma seçkisine dahil olan filmler. Böylelikle ana yarışmada yer alacak 21 film açıklanmış oldu.