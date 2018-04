Türk sinemasına ödül yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Türk yapımları, yurt dışında devam eden festivallerden ödüllerle döndü. Yönetmen Gürcan Keltek 'in yönettiği "Meteorlar" adlı yapım, bir ödüle daha layık görüldü. Geçtiğimiz yaz Locarno Film Festivali'nden iki ödülle dönen film, Latin Amerika 'nın en önemli film festivali Buenos Aires International Festival of Independent Cinema'da (BAFICI) İnsan Hakları Kategorisi'nde "En İyi Film " ödülünü kazandı. Yönetmen Gürcan Keltek'in ilk uzun metraj filmi "Meteorlar"ın yapımcılığını Marc Van Goethem, Arda Çiltepe ve Burak Çevik üstleniyor. Hollanda ve Türkiye ortak yapımı film, insanların, mekânların ve şeylerin hafızasında dolanıyor, belgesel ile kurmacayı harmanlıyor.Festivalden ödüllerle dönen diğer film, genç oyuncu Erkan Kolçak Köstendil 'in yazıp yönettiği "Suma" oldu. "Suma", "Su", "Anason" ve "Şeker" adlarındaki 4 kısa filmlik bir projenin ilki olan ve geçimlerini çöp toplayarak sağlayarak bir kadın ve bir erkeğin, sistem karşısında verdikleri mücadeleyi anlatan kısa film, Moskova Indie Film Festivali 'nde 7 ödül birden kazandı. Suma'nın başrolünü Batuhan Bozkurt Yüzgüleç üstlenirken, filmin kadrosunda İrem Sultan Cengiz Zeynel Akbaş ve Esma Çamalan yer alıyor. Ocak ayında gerçekleşen Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon ödülüne layık görülen Suma, geçtiğimiz gün Moskova Indie Film Festivali'nden 7 ödülle döndü. Filmin senaristi ve yönetmeni Erkan Kolçak Köstendil'i "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin sahibi yapan Suma; İrem Sultan Cengiz'e "En İyi Kadın", Zeynel Akbaş'a "En İyi Yardımcı Erkek", Esma Sultan 'a "En İyi Yardımcı Kadın" ve Taylan Erdağ'a da "En İyi Müzik" ödüllerini kazandırdı.