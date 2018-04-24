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Türk sinemasına ödül yağdı

“Meteorlar”, ’nın en önemli film festivali BAFICI’de “En ” ödülüne layık görüldü. “Suma” ise ’nden 7 ödülle döndü

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Türk sinemasına ödül yağdı
Türk yapımları, yurt dışında devam eden festivallerden ödüllerle döndü. 'in yönettiği "Meteorlar" adlı yapım, bir ödüle daha layık görüldü. Geçtiğimiz yaz Locarno Film Festivali'nden iki ödülle dönen film, 'nın en önemli film festivali Buenos Aires International Festival of Independent Cinema'da (BAFICI) İnsan Hakları Kategorisi'nde "En " ödülünü kazandı. Yönetmen Gürcan Keltek'in ilk uzun metraj filmi "Meteorlar"ın yapımcılığını Marc Van Goethem, Arda Çiltepe ve Burak Çevik üstleniyor. Hollanda ve Türkiye ortak yapımı film, insanların, mekânların ve şeylerin hafızasında dolanıyor, belgesel ile kurmacayı harmanlıyor.

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Festivalden ödüllerle dönen diğer film, genç oyuncu 'in yazıp yönettiği "Suma" oldu. "Suma", "Su", "Anason" ve "Şeker" adlarındaki 4 kısa filmlik bir projenin ilki olan ve geçimlerini çöp toplayarak sağlayarak bir kadın ve bir erkeğin, sistem karşısında verdikleri mücadeleyi anlatan kısa film, 'nde 7 ödül birden kazandı. Suma'nın başrolünü Batuhan Bozkurt Yüzgüleç üstlenirken, filmin kadrosunda , ve Esma Çamalan yer alıyor. Ocak ayında gerçekleşen Los Angeles Film Ödülleri'nde komedi dalında mansiyon ödülüne layık görülen Suma, geçtiğimiz gün Moskova Indie Film Festivali'nden 7 ödülle döndü. Filmin senaristi ve yönetmeni Erkan Kolçak Köstendil'i "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerinin sahibi yapan Suma; İrem Sultan Cengiz'e "En İyi Kadın", Zeynel Akbaş'a "En Erkek", 'a "En İyi Yardımcı Kadın" ve Taylan Erdağ'a da "En İyi Müzik" ödüllerini kazandırdı.
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Türk sinemasına ödül yağdı
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