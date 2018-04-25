Afyonkarahisar Film Festivali finalistleri...

311 KISA FİLM KATILDI

Bu yıl ilki düzenlenen Afyonkarahisar Film Festivali'nde finalist filmler belli oldu. Festival direktörlüğünü Süleyman Civliz'in üstlendiği ve 04-06 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek film festivaline sayılı günler kala finalist filmler açıklandı. Toplam 311 kısa filmin katıldığı yarışmada 20 film finale kaldı.

Musa Ak, Serdar Sabuncu ve Bedirhan Karakurluk'un ön jüri kurulunu oluşturduğu heyet, büyük bir titizlikle yaptıkları çalışmayı tamamladılar ve ana jürinin önüne gidecek 20 kısa filmi belirlediler.

JÜRİ AŞKANI DERVİŞ ZAİM

Finalist filmler başkanlığını yönetmen Derviş Zaim'i yaptığı ana jüri heyeti tarafından izlenerek ödül alacak olan ilk üç film belirlenecek. Festivalde ayrıca Yücel Çakmaklı özel ödülü ve bir adet mansiyon ödülü de verilecek. Ana jürinin diğer üyeleri ise Mesut Uçakan, Tarkan Karlıdağ, Kudret Sabancı ve Ensar Altay şeklinde sıralanıyor. Ödül alan filmler 06 Mayıs tarihinde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Festival, kısa film yarışmasının dışında film gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve Yerli Film Dili temalı bir çalıştayı da içeriyor.

İŞTE FİNALE KALAN FİLMLER

1. Afyonkarahisar Film Festivali'nde finale kalan filmlerin listesi işe şu şekilde;

1.TOPRAK - Onur Yağız

2. SİRAYET - Nuri Cihan Özdoğan

3. RONALDO - Recep Bozgöz

4. NİLÜFER - Tolga Özdemir

5. KERATA - Kasım Ördek

6. KAPAN - Korhan Günay

7. ANOMALİ - Ali Rıza Bayazıt

8. NAFTALİN - M. Furkan Daşbilek

9. AKBABA - Hikmet Güler, Barış Fert

10. HİKAYECİ - Anıl Güldoğan

11. BANDO - Arman Arkuç

12. PENABER - Ramazan Kılıç

13. ELENE – Sezen Kayhan

14. UZAKTAKİ YAKINLAR - Durmuş Sorkut

15. KÖKSAL BABA: KIRMIZI KAMYONET - Koray Söğüt

16. KOSTÜM OYUNU - Musa Gökkaya

17. YURTSUZ - Kerim Abanoz

18. HAYAT NÖBETİ - Peyami Sefa Altıntaş

19. ÇOBANIN ŞİİRİ - Özkan Emre

20. BEN BÜYÜYÜNCE - Tunahan İlbars