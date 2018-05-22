Sizden gelenler - Şiir

İHANETİN İZİ DESTANIN ADI 15 TEMMUZ
Cehennem gibi bir gece.
15 Temmuz,hava sıcak mı sıcak.
Habersizdir güzel ülkem,
Ülkemin her yerinden ihanet fışkıracak.
O gece Türkiye'de, yeni bir destan yazılacak.
Ay yorgun, saat yorgun, cuma bile yorgun,
Cuntacılar ayakta, çünkü onlar için olacak bu gece, büyük bir vurgun.
Boğaziçi hareketli bu gece, tanklar bize hain.
Tepemizde uçan F-16'lar, sizi de anladım ve lakin,
Körpecik gence mermi sıkma nedir, bu ne öfke, bu ne kin?
Düşer mi sandın koca ülkeyi, nasıl ahmaklıktır! Sen neyine güvendin?
Emir geldi. Başkomutan: Çıkın meydana,
Düşman yan gözle bakarmış vatan toprağına.
Uzun mu uzun bir hain sarmaşıktı, dolanan boynumuza.
Ya özgürlük, tek özgürlük, olsun bu vatana, gerekirse bu canım feda!
Yükseliyor hep bir ağızdan ''Allah-u Ekber''!
Bölük bölük yiğit akar sokaklar, ellerde bayrak, dediler ki vatan bizi bekler.
Anneler, babalar,nineler, amcalar, kızlar, bu gördüğün bütün gençler,
Tanka kafa tuttu o gece, mermiye, silaha.
Anlamadın mı hala Pensilvanyalı "Kan döktüğümüz bu vatanı sana yedirmezler".
Yurtta Sulh Konseyi'ydi.Cuntacıların İncirlik dostuydu.
Gölbaşı'nda ki yiğide bir sorun, nasıl serilirmiş hainin postu.
Türkiye, ey koca Türkiye, anlat onlara!
İnmesin diye bir bayrak, o gece millet ne çok kan kustu.
Yiğitler tükenmez, dur hele dinle
Sabaha çok vardı daha, dönebilecek mi bu halk evine?
Gece çok sıcak, üstüne bir de barut kokusu ekle.
Ey koca cihan gör bunu, zaferler peş peşe gelecek, hele sıranı bekle!
Ona birden aynı anda ateş ettiler.
Otuz kurşun ile şehit düştü koca Ömer!
Onlar sanmışlar mı ki, bu devlet çabuk düşer.
Kanının son damlasına kadar savaşır bir Türk!
Yardan geçer, anadan geçer, evlattan geçer.
Devam ediyor geceye dökülmeye kurşunlar.
Ölüme yürüyor kol kola birlikte babalar, oğullar.
Çanakkale'den farksızdır bu cehennem.
Çünkü şehit düşüyor bir evden, ikiz evlatlar.
Sopasını silah yapan kadınlar,
Kamyonla meydana adam taşıyan Şerife Ablalar,
Beş dakikada tank kullanmayı öğrenen Mehmet Amcalar,
Güçlüydü Türkiye, dikilecekti önlerine, yeni bir zafer ile.
Karanlık korkudan çekildi, etraf aydınlık.
Üç beş çapulcudan geriye kalan acı ve ayrılık.
Ne yorgun bir geceydi Allah'ım, bomba sesleri yok artık.
İhanetin izi, destanın adı 15 Temmuz.
Şanlı tarihimize yeni bir destan yazdırdık.
Kalk ya Ömer, kalk Erol Abi , Abdullah kalk.
Can verip, kan döktüğün vatandaki minnettar çocuklara bir bak.
Unutmak yok,unutturmak yok.Şehitler değildir ölü!
Mehmet Akif'in de dediği gibi;
Toprağa sıksan şüheda fışkıracak.
RÜMEYSA ÖZÇELİK
BİR SAVAŞ VAR
Bir savaş var
Temmuz sabahıni getiren
Telaşlı bir güneş var
Batmak istemeyen
Bir savaş var
Gecenin karanlığında kaybolan
Bir dünya var
Masumların sesiyle bogulan
Yetimlerin ahıyla anılan
Bir savaş var
Dört bir yanda hain
Yeter artık kan döken kahin
Dökülen kanlar biter
Bu vatnda Ömerler bitmez
Bir savas var
Sehir sokaklarında yürüyen ihanete karışı
Serefin savaştığı
Vatan için miletin savaştigi
Bir savas var
Demokrasi icin savaşilan
Uguruna Ömerler verilen
Sonunda vatan sağ olsun denilen
FAHRİ BOZGÖZ
CENNETİM VE TEMMUZ 15
Vatanım, cennetim, ne kadar azizsin,
Bil ki sen öylesine bir toprak değilsin!
Kaldı mı yerin bir karış, olmadığı şehidin,
Yine kurbandır yoluna canların canı senin…
Göğü delen minarelerin şehadetleri haykırsın,
Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar'ı arşın arşın…
Dile gelsin Ey Aziz! Suyun, toprağın, taşın
Kalemsiz kâğıtsız nice destanlar yazdı kanın
Anlatılsın Temmuzun 15'indeki şahlanışın
Ne güzeldir sabah mahmurluğunda,
Arşı titreten ezan sesi semalarında,
Cennetin kokusu duyulur toprağında;
İnmiş melekler gökten, şehitler de orada,
Haykırsın beraber bizle; bebemiz kundakta
Cennetim, biz de yılmak yok mahzun olmak ta!
Başaramadılar, asla başaramayacaklar da…
Kalmışsa bir avuç hançerli hain hala sırtında,
Emin ol! Son nefesim boğacaktır onları da…
Sevdim seni, bil ki hep seveceğim
Bunu bilir, bunu söyler yüreğim
Toplaşsa düşman, etse dilim dilim;
Senden asla vazgeçmem, sevgilim.
Vatanım, varlık sebebim, cennetim,
Senden asla vazgeçmem, sevgilim…
Sormadın ya söyleyeyim, ben kimim;
Kalmadı hiçbir yerin, kanımı dökmediğim.
Daha dün; her şeyimle Çanakkale'deydim.
Bugün, Temmuz 15; sevdiğim, yine seninleyim
Bak damla damla yine her yerindeyim
Her karışına kanımı, gerekirse yine dökerim
Ol Hamza, ol Ali, ol Hüseyin, benim efendim.
Makamı Mahmud'dadır, benim Peygamberim.
Adım şehit, soyum ya gazi ya şehittir benim
Daima Allah birdir der benim milletim,
Mezarlara sığmayan dedem de şehitti benim…
Sevgin bende eşsiz, tasviri hangi dildedir?
Diller anlatamaz ki sevgin gönlümdedir
Bir Millet ki kardeş bildikleri haindir
Bu vatanın sevdası öyle kolay değildir
Kurbansa canlar vatana, o zaman senindir
Temmuz'un şehitleri ondan bir başka sevilir
Kuran'dan semaya nurdan bir ses yükselir;
"Ölüler demeyin şehitlere; Onlar, diridir."
Şüphesiz, Allah'ın varlığına imanım,
Secdeden gayri asla eğilmez başım.
Anlatsın Türkülerim sana olan aşkım,
Varlık sebebim, cennetim, vatanım…
Cennetim ikidir benim, ikisi de vatandır;
İlki dünyada; ta ezelden Cennet vatandır.
Ümidim oldur ki diğeri Ukba'dadır.
Bir sana, bir de cennete ulaşan bahtiyardır.
Oldukça sevgin bu sinede; bana o da Hak'tır.
Bırakma Allah'ım! Vatansız, yurtsuz bu keremi
Hiç ayrı düşürme dünyada benden sevgilimi…
Payidar kıl kıyamete kadar, alsan da sevdiklerimi;
Hiç ayrı düşürme dünyada benden sevgilimi…
Öyle bir lütufsun ki bilmem şükrü nasıl olur,
Yaradan verse bin can; hepsini versem az olur.
Dalgalandıkça nazlım zirvelerinde, işte budur
Emelim, duam, eriştiğim erişeceğim emsalsiz onur
Vatanım, sevgilim, bil ki al bayrak nazlı olur,
Onun bir tek dalgasına, fedalar hesapsız olur…
AHMET SAĞIR
PEYGAMBER İNCİSİ
Ey Hamza! Aslanlarla güreş tutan, ölümü korkutan,
Ya Ebubekr, sendin Habib – i Kibriya'ya dost olan,
Ey Ömer! Ne Ömer'din sen; güneşi pusturan,
Ya Osman! İnceler incesi, görünmezdin hicabından,
Adın gibi büyüktün Ey Ali! Hakk yolunda kurban,
Heybetiniz boy ölçüşür erişilmez dağlardan,
Şehit olma sevdasıydı içinizi kavuran,
Çok daha parlaktınız gökteki yıldızlardan,
Birileri var size benzeyen bizim buralardan;
Sığmaz dünyaya yüreklerindeki iman,
Varlık yokluk meselesindeler, sevdaları vatan.
Muştular gelmiş Serveri Du Cihan'dan;
Biliyorlar vatan sevgisi gelir imandan
Onlar ki sevdaları Hakk, sevdaları vatan…
"Vatan – sana – canım- feda" bu kimin sesi,
Bir "ÖMER" de burada; Ömer'lerin halisi,
"Nahbe hu" halde hazır, vatan delisi,
Sayılara sığmaz yiğitler, hele de senin gibisi,
Oldun artık sen de bir Peygamber incisi…
Bil ki Ömer'e verilen öylesine bir emir değildir,
Emir Allah'ın, söyletilen komutan dilidir.
Çiğnetme namusunu kimseye, senindir.
İçinde büyüttüğün, yüreğine sığmayan nedir?
Ezan, Bayrak, Vatan; namustan da azizdir,
Bil ki var edenin, sana vatan verenin sevgisidir,
Had bilmezlere verdiğin, işte bu ders - i ilahidir…
Bir tesbih ki incileri emsalsiz dostlar ve şehidler,
İmamesi Ol Nuru Pak'a gelsin salavatı şerifeler,
Sen ölmedin, ölü de değilsin, asla bilemez bunu faniler,
Şehidim, bu nasıl bir şeref komşularındır Nebiler,
Peygamber İncisi, sana azdır ne kadar gıbta etseler…
Sözcükler yetmez Temmuz 15'in tasvirine?
Şehidim! kim reva görür ki bunu milletine?
Çaktın gerçeği hainlerin bomboş beyinlerine,
Teslimdir benim Milletim, sadece Rabbine,
Ölüm bayramdır, vuslattır sevdiğine,
Ol Muhammed Mustafa'nın övdüğüne;
Bir kıvılcım dahi değmesin örtüsüne,
Bir daha, bir daha atın beni ateşler üstüne…
15 Temmuz gecesi kör olası hainler,
Seni görünce korkudan nasıl aman dilediler,
Şehidim, neleri müjdeledi sana melekler,
Gözün arkada kalmasın, bilirim vatan bekler,
Bil ki hiç aksamadı, tutulması gereken nöbetler…
Karanlık eksik olmasın hainlerin gözlerinden,
Ne istediler ki ümmetin tek ümidinden,
Hamisiydin; yetimin, öksüzün ta ezelden,
Korkmadın, korkmazsın bilirim hiç kimseden,
Heybetini gizlemezsin; soysuzdan, hainden,
Korkacak sandılar seni ellerindekilerden,
Çok daha büyüktün beklediklerinden,
Bil ki vatan oldukça aşkın, yok kimsen;
Kimse yok bu dünyada başka Milletinden…
Polistin, askerdin içindeki hainlere karşı durdun
Sıktıkça silahın sıktın, sonra belki yoruldun
Bitse de mermin asla tükenmez umudun
Sürdün bedenini namluya, mermisi sen oldun,
Kolay değil, candır bu ortaya koyduğun
Ondan işte öylesine bir ses değildir duyduğun
Vaad olunan Cennetteki ol Kevser'in sesi,
Kur'an'da verildi sana bu payenin müjdesi
Ölmedin ve hiç ölmeyeceksin diriler dirisi
Oldun artık sende bir Peygamber incisi…
Hayran melekler, karanlığı yaran sesine
Korku hiç düşmedi o gece gözlerine
Nasıl sığdırdın o koca yüreği sinene
Haykırdın ve dedin etrafında gördüğüne
Sönmüyorsa ateş, atın beni üstüne,
Size diyorum! Ne bekliyorsunuz, ne?
Aşk bizde iki hece, o da "Vatan" dır
Can da benim cananda, yoluna kurbandır
Mertebe şehitlik olunca sonunda "O" yar vardır
Nebiler bir yana, kim senden daha bahtiyardır…
Öz evladısın çıktın bu Milletin sinesinden,
Ana idin, baba idin, eş – kardeş evlat idin sen
Yazılmış kısmetine içmek, şehadet şerbetinden,
Dağlansa da yürek, yaş akmaz gözlerimizden,
Duyulmaz isyan, bir an bile mücrim dilimizden
Tek korkusu vardır Milletimin,
"O"ndan başka yok; sahibidir Hakk dinin.
Sakındıkça sakınır; elin, dilin,
Anası, babası, sevdasısın şehidin,
Çekeceksin; bu acı, bu keder senin,
Büyüt, büyütebildiğin yere kadar sevgin,
Sakınma; yükseldiği kadar yükselsin sesin,
Yeter ki Gayretullah'a değmesin…
Ölene tutulur, varsa ölen işte yasımız
Ölmez asla vatana fedaysa canımız
Şehid olamadık ya ondandır sancımız
Mahzun olma çekeriz varsa acımız
Namazımız var, bir de dualarımız
Düşmedi, düşmeyecek sancağımız
Vatansa mevzu, ortadadır zaten canımız…
Yaşadıkça bitmeyecek, biz bitti demeden,
Yazılacaksa yazarız destanlara destan yeniden,
Aşka aşk, vefaya vefa ekleriz kendimizden,
İnmez asla inmeyecek hepimiz gömülmeden
Dalgalansın Albayrak! Duamızdır, sorulmaz neden…
Şuhedam! Unutmadık, unutulmazsınız
Melekleri kıskandıran nurdan kanatlarınız
Allah! Deyince ürperen, candan öte canlarsınız
Yükseldikçe yükselir göklere ahınız
Aşkla; isim isim, künye künye adınız
Ta o gece yıldızlarla göklere yazıldınız
"O"ndan her şey, "O" nun için vatan sevdanız
"O" ndan başka kimseden asla korkmazsınız
Oldukça Milletim böyle kalmaz asla Vatansız
Aziz Vatanda bir vakit; ne ezansız nede bayraksız…
AHMET SAĞIR
ŞİİRİN ADI: 15 TEMMUZ
Milyonların kalbine kurşun sıkan caniler
Tarihe adlarını böyle yazdı hainler
Yerim göğüm Şehit doldu ,Gazi oldu evlatlar
Bu vatan sevdasına milyonlarca şahit var.
İnlerinde inim inim inleyerek bittiler
Kaçaçak yer kalmadı bu ülkeden gittiler
Bakacak yüzümü var, diyecek sözümü var
Kardeşini kurşunladı bu kudurmuş azgınlar.
İt sürüsü demek ona ayıptır olur köpeğe
Çünkü köpekler bile nankör olmaz ekmeğe
Bu toprakta yaşayıp da ihanet edeceksin…
Bırakırmı Türkiyem toprağını bir çeteye.
Unutulurmu 15 Temmuz ,unutturmam evladıma
Evladımda bilsin ki şükran duysun ecdadına
15 Temmuz Demokrasi Nöbetimdir desin de
Bu Nöbeti ölene dek tuttursun evladına
O gece Sabaha dek bir birini sarıyor
Gazi, Şehit annesiyle Yürekleri yanıyor
Hep birlikte Allah Allah diyor , Türkiyem
15 Temmuzu herkes doğduğu gün sayıyor.
ŞAİRİN ADI: EMEL KARAÜZÜM
15 TEMMUZ DESTANI (AKROSTİŞ ŞİİR)
Oysa güzel giderken gün
Neden aldı yerini hüzün?
Bazı kalleşlerin planı
Esir alacaktı bu vatanı
Şimdi birlik zamanı
Türk kürt çerkez roman
Elleriyle de savaşır bu vatan
Milletin gücü yerinde
Millet daima zirvede
Uyan kardeşim uyan
Zulmettiler herkese
Dere tepe gider
Engel aşar bu millet
Son gülen iyi güler
Tankını çek itaat et
Af dilesen nafile
Nereye kaçarsan kaç
Izdırap çekecek senin kelle
Mehmet Atar
ON BEŞ TEMMUZ AKŞAMINDA
15 TEMMUZ AKŞAMINDA
YURDUMUN DÖRT YANINDA
PUSU KURMUŞ HAİNLER
VATANIMIN ÜSTÜNE
KORKMA DEDİ BAŞ KOMUTAN ; HAYKIRDI ÇIKIN MEYDANLARA
ALLAH BİZİMLEDİR DEDİ ÇIKTI MİLLETİM MEYDANLARA
KİMİMİZ ÖMER HALİS , KİMİMİZ SÜTÇÜ İMAM
CAN DEDİK, VATAN DEDİK ALBAYRAĞIN AŞKINA
GÖKTEN ÖLÜM YAĞARKEN MİLLETİMİN ÜSTÜNE
SELALAR OKUNDU AYYILDIZLI GÖKLERDE
TANKLARA , UÇAKLARA GÖĞÜS GERERKEN
YEMİN ETTİ MİLLETİM BAYRAĞIMIN ÜSTÜNE
NİCE ŞEHİTLER VERDİK BU AZİZ VATAN UĞRUNA
DÖKÜLEN KANLAR ALBAYRAĞIMIN AŞKINA
DALDALANSIN HİLALİM AYYILDIZLI SEMADA
İSLAMIN SON KALESİNDE SUSMASIN EZANLAR
Mustafa Gökhan Akbayrak
Takvim yaprağında 15temuzdu…
Gökyüzünde zifiri bir karanlık ,
Ay mahsun , yıldızlar hüzünlüydü.
Binlerce düşman ,asker örtüsüne bürülüydü.
Belkide şaşırmışlardı ,bu vatan tarihi
(Çanakkale,Sarıkamış,Ulubatlıhasan'lardı
Vazgeçmeyecekler belliydi…
Ama seksen milyon tepeden tırnağa kenetliydi.
O vakit şaştı hesaplar yerle bir oldu düşmanlar
Feda oldu vatan uğruna binlerce canlar
O zaman bir kere daha anladı bu kainatta yaşayanlar
Ay yıldızlı hilâl uğruna feda olur bu aciz kular .
Marwa Abdulrazzak
KURTULUŞ 15 TEMMUZ
Toprağıma kasteden milletime tuzak kuran.
Tarihte görülmüş mü kime yar olmuş bu vatan.
Fatihtir Yavuzdur Süleyman'dır benim atam.
Var mıdır Türk'e hainlik yapıp yerinde rahat yatan.
Hainlerin yurduma kastettiği o an.
Gördüm el ele yürüyen milleti ile bir adam.
Davamızdır bizimde senin şanlı davan.
Bizde geleceğiz açtığın o kutlu yoldan.
Liderinden emir alıp meydanlara çıkan.
Düşmana dur deyip eliyle tank durduran.
Görülmüş mü dünyada sendeki bu İman.
Gıpta ile bakar sana cümle alem cümle insan.
Bayrağa yar diyen anaya Vatan.
Bak gülümsüyor sana Şehit olmuş yatan.
Boşa dökülmedi kanın zayi olmaz çaban.
Üzülme bak hesap veriyor sana kurşun atan.
Emre POLAT
15 TEMMUZ VE BAŞKOMUTAN
15 temmuz da daha çok sevdim seni
En çok sevdiğim insan, anamı sevdiğim gibi
Deli gibi sevdiğim kadını sevdiğim gibi
Çoçuğumu ilk kuçağıma aldığım gibi
İlk yağmurun ilkbahar da toprağa düşer gibi
Önüne geleni yıkan deli bir fırtına
Fırtına sonrası sessizlik gibi
İçine aldığı her şeyi yakan bir yangın gibi asi
Yangın sonrası bir sis gibi sevdim seni
Bizi ayırmak istediler
Sana olan sevgimizi görmediler
Akif söylemiş di halbuki
Biz hür doğduk hür yaşarız bilemediler
Seni 15 temmuzda işgal edeceklerini zannettiler
Hep bir oldular üstümüze geldiler
Yesinler sizin topunuzu tüfeğinizi
Ebabil kuşlarını hesap edemediler
Bir de sen baş komutan
Senin için muhtar bile olamaz dediler
Sana olan sevgimizi de tıpkı vatan gibi
Küçük gördüler
Sürekli çıkarttığımız liderleri ya astılar
Ya zehirlediler
Sen Başka başkomutanım
Sen vur de vuralım
Al de alalım yerin dibine sokalım
Haydi arkadaşlar hep bir olalım
Baş komutanın ardında duralım
Sen emret evde oturalım
Emret cephe ye koşalım
15 temmuz da olduğu gibi
Bundan sonra olacağı gibi
Suat Sait Güney
GERÇEK BİR EFSANE
Efsane değil bu bir gerçekti,
Bu ülkeye çok Ömer gerekti.
Her darbede daha çok güçlendik,
Bu olay tek yumruk tek bilekti.
Millet vatanını düşmandan korudu,
Hainleri korkusuzca bir bir vurdu.
Vatan için gerekse şehit olundu,
Yurdumuz düşmanlardan bir bir kurtuldu.
Düşmanlar arkalarına bakmadan kaçtı,
Çocuk, genç, yaşlı demeden herkes savaştı.
Tankların önüne halk birer birer yattı,
Bu olayla halkımız gücüne güç kattı.
Bizler o gün yüzlerce şehit verdik,
Onlar öldükçe bu vatan sağ oldu.
Rüzgarlar, dağlar her bir şey sustu,
Hainleri korkmadan yere serdik.
Dengesizler yurdumuzu yıkmaya kalktı,
Bez parçasıyla devletimize saldırdı.
Millet bir oldu düşmanlara baş kaldırdı,
İnsanlar vatan sevgisiyle doldu, taştı.
Vatan kolay kurulmadı, kolay yıkılmaz,
Bu vatanda hiç kimseler ölümden korkmaz.
Ay yıldız uğruna kan dökenler çok varken,
Kanın akacağı varsa damarda durmaz.
Dalgalansın bayrağımız göklerde,
Nice göz yaşı kaldı gözlerde.
Türk yurdu sahip çıktı vatanına,
Düşman kurban olsun bu vatana.
Fatma BALTA
İKİ YÜZ KIRK YEDİ
Bugün tarihlerden; meşum on beş temmuz,
Maksadı vatanı işgal, üç beş yurtsuz
Nasıl ki halka çevirip, bunca emeği,
Öldürür masumu, darbeci geleneği
Sonra çokça mevcut gazi, nefer,
İşte geliyor kırklar yediler
Reis-i cumhurun bir telkini,
Döktü bu meydana yek milleti
Tankı, uçağı çoktu, o kadar da fert,
Bimukabele güç, halk yumruğu sert
Kızıl öfke uyan, akmadan kan,
Bükülür demir, verilmez vatan
Karanlıkta savaş, ışıklar az,
Cesurca yürek, yüzleri beyaz
Avaredir çaba, ahmaktır düşman,
Nesiller aziz, eğilmez kahraman
Meydanlar, sokaklar nöbet bekler,
Semalar; Tekbir "ALLAHU EKBER"
Kiminin malı feda, kiminin canı,
Toplasam nehir olur o kadar kanı
Okundu selalar ; hepsi birden şehit,
Arkada bıraktı, çokça, şanlı yiğit
Halis sen iyisin, dünyada sonsun,
Ömerler büyüsün, vatan sağ olsun...
Yunus Emre Yıldız
GÖKLERE YÜRÜYEN
Gece gökteki ay ağlıyor
İstanbulda tanklar yürüyor
Bu dava meteler doğuruyor
15 temmuzda tarih yazılıyor
Alnı pak kahramanlar sahnede
Ölümde bir düğün dü o gece
Kumandan da emir verince
Tarih baştan yazıldı 15 Temmuzda
İman dolu göğüsle tanka yürüyenler
Vuruluyordu kahpece
Bu millet bağımsızlık sever
Siz kim oluyorsunuz hainler
Gelinlik gibi örtmüşken dağı kar
Tez zamanda uçmağıya var
kimsenin kalmasan da hatrında
Tanrı dağında seni Ömer karşılar
Tüm tedirginlikleri bir kenara at
Ömerim'in başı dik gönlü rahat
Vatan bize senin hediyen
Geridekiler bize emanet göklere yürüyen
Burak Kaan Alpaslan
VATAN UĞRUNA
O gün düşündüler doğru anı,
Unutmuşlardı milletin kahramanlığını
Unutmuşlardı Ömer Halis'i,
Unutmuşlardı Abdullah Tayip'i.
Ana,baba ve evlat
Bazıları da evliydi fakat
Geldi üzerine 30 kurşun
Bazıları tek bazıları çift kurşun.
Onların soyu kurusun,
Onların kanı kurusun.
Bizi yıkmaya çalıştılar,
Zaten başaramadılar.
Onlar bıraktılar çocukları yetim
Onların tek amacı biz kurtulalım
Onlar için vatan uğruna çalışalım.
Bilal Balcı
VATAN AŞKI
Sıcak bir yaz akşamı
Durgun, Türkiye sokakları
Hain planlar kuruluyor
Vatan ihanette uğruyor.
Endişe sarmış dört bir yanı
Cesur yürekli bu vatanın evlatları
Yarınlar için, umutlar için
Alevlenmiş istiklal aşkı.
Yıkık dökük sevgi sokakları
Her yeri sarmış darbe ayaklanmaları
Sokak başında vatanı esir almaya çalışan
Eli silahlı bayrak düşmanları.
Evlatların dilinde tek kelime: anne!
İhanetle gelen darbe
Yılmıyor, Türkiye
Yılmıyor, bu büyük aile.
Ürpertici bomba sesleri
Korkmuş düşmanın gözleri
Korkmaz, istiklal yürekleri
Korkmaz, bu vatanın yiğitleri.
Anne, baba, evlat...
Ellerinde şanlı bayrak
Göğe yükseliyor sesleri
Siper et gövdeni
Dökülen kanların hepsi helal
Yüreklerde tek aşk istiklal
Kükremiş sel gibi
Canını hiçe sayan her kahraman.
Sabahın ışıklarına doğru
Düşmandan arındırılıyor vatan
Yeni bir Türkiye doğuyor
Karanlığa gömülüyor, düşman.
Zehra Özmen
BÜYÜK DESTAN ON BEŞ TEMMUZ
On binlerce insan inmişti meydana
Ne top tüfek ne de bir bomba işlerdi onlara
Birlikte inanıyorduk kalpten
Ecdadımız yazmıştı bu destanı eskiden
Şimdi tekrarlıyordu bu millet yeniden
Türkiye`de tükenmez HALİSDEMİRLER
Ezelden beri gelir bu yiğitler
Milletçe vermiştik 250 can
Mısralarla anlatılmaz bu destan
Ulusta yoktu belki tüfek
Zaten şahadetti kaderimizde tek
Dünyada yok böyle bir millet
Ecdadımız FATİH SULTAN MEHMET
Saymakla bitmez kahramanlar
Türkiye`nin her köşesinde analar ağlar
Asla unutulmayacak verilen canlar
Nasıl olsa yerde kalmaz dökülen kanlar
Istırap içinde kıvranacak TÜR `e düşmanlar
MUHAMMET KUŞ
15 TEMMUZ GÜNÜ
Günler var ki tarih asla unutmaz
Halkım sen de sakın unutma dünü
Sütü temiz olan vatanı satmaz
On beş Temmuz Türkün diriliş günü.
Bir emirle çıktı Fetö ininden
Ölüm kustu Türk'e olan kininden
Belikli çıkmıştır İslâm sdininden
Fetö'nün inine giriliş günü.
Tankla, topla halka ateş ettiler
Bombaları mahrem yere attılar
Bilmezler ki asil Türk'e çattılar
Haine dersinin veriliş günü.
Bomba, kurşun vız gelir bu millete
Bayrak alan koştu kutsal nöbete
Şeytan bile pes eder bu vahşete
Ülkede ortamın geriliş günü.
Türküm bir kez daha ayağı kalktı
Küllenen ateşi yeniden yaktı
Düşmanın kurduğu tuzağı yıktı
Sinsice tuzağın görülüş günü.
Milletim can verir vermez vatanı
Aziz sayar şehit olup yatanı
Hain bilir atasını satanı
Toprağa şehitler veriliş günü.
Nuh Şahin
Eğitimci- Şair
Aşk ile Amenna
Kulağımda çınlanan vatan sesleri,
Şahadet nöbetini bekleyen yiğit sesleri,
Makberi gömlek şahadetini arzuluyor,
Ya sağ, ya şühedaya dönülecek bu toprağa...
Yurdumda dinmeyen şahadet haberi,
Kalbimde dinmeyen salâ sesleri,
Haktır duamız, gülen şehidim,
Ya bugün yâda bugünden sonra...
Edebim el vermez edepsizlik edene,
Nefsim kör kuyu içinde bir hevada,
Beni ben, benden vuran kalbe,
Sine dağlanır, yanan şehirlerde...
Beşikten tabuta durmayan deli-kanlı,
Habersizce kopan fırtınalara dik dur!
Ne olur bu kalpleri de yabanlara atma,
Geçmişten geleceğe bir nidadır ömrün,
Kalp ve akıl galebesi,
Suskunluğunu mu bozar,
Arşı âlem dinler,
İstinasız bütün haykırışları...
Renklerin ve güllerin aşk yolculuğu,
Yeminliydi gece ve gündüzler,
Nasıl bir tabiattır,
Yanarken ecdat tadında söndüm...
Huşu ile dinlenir arş-ı âlemdeki sessizlik
Yürekler ve eller açılır Kâbetullaha,
Hayat dudaklarımda bir tebessüm,
Son istasyon, bir bedel ömür...
Celal Berat Koyuncu
Sancak
Buhranlı bir geceydi
Birden aydınlandı dünya
Hz. Muhammet tir tir titriyordu
"Oku diyordu cebrail oku"
"Yaradan Allah'ın adıyla oku"
Anlat diyordu insanlara
Ve Allah
O kitap ile insanlarla konuştu son kez
"Bu benim kitabımdır"
"Benim katımda din islamdır"
"Benim rızam için;
Kitabımdaki kelam için ,
Onu sürükleyen sancak için ,
Ölülere ölü demeyiniz
Onlar aslında diridirler
Son ordusudur islamın
Son sancağıdır kitabullahı
Göğüslerinde iman,
Ellerinde kitap,
Dilinde şehadet
Dimdik durur yüzsüzler ordusuna karşı
Bir yanı hilal ,
Bir yanı yıldız ,
Al kan ile boyalı
Adı mehmettir
Soyadı şehit
Düştü toprağa bir yiğit
Verdi toprağın hakkını
Vatan eyledi bize
Ey mehmet oğlu şehit
Gözün arkada kalmasın
Düşürmemek için canını verdiğin bu sancak
Bu göklerde dalgalanacak
Bedir ile başlayan bu cihat
kıyamette son bulacak
Yüzsüzdür düşman
Güneyde ingiliz olur karşımıza
Antep te fransız
Çanakkalede anzak
Hiç biri olmadı bu kadar alçak
Hiçbiri olmadı bu kadar soysuz
Girmişler örtümüze , sinmişler içimize
Zaptedmişler her yanı
Silahlarımız ellerinde
Aman allahım
Kendi uçaklarımız vuruyor bizi
Tam bitti derken her şey
Bir sakallı bir cübbeli çıkıyor minareye
Hatırlatıyor benliğimizi bize
Hani akif diyor ya ;
"garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar
Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var"
Haydi diyor haydi
Allah için,
Kitap için,
Sancak için ,
Senden önce düşmüş ecdad için ,
Kalkın ayağa !
Dimdik durun yüzsüzler ordusuna karşı
Sanki göğsümüze ;
iman pompalanıyor birden
Bundan yüzyıl önce
İngilizi batıran seyit gibi
1453 te istanbulu alan fatih gibi
1071 anadoluya giren alparslan gibi
Karşımızda;
Tank alsa ne yazar ,
Uçak olsa ne yazar
Gerçekleri tarih yazar
Tarihide türk yazar
Son sancağıyız islamın
Son ordusuyuz nur kitabullahın
Kalırsak mehmediz
Gidersek şehit ismimiz müslüman
Soyadımız türk bizim
Seher Gölbaşı
SELAM SİZEDİR
Tarihin yenilmez kahramanları selam sizedir
Can-ı feda ettiğin toprağa akarken kanların
Anaların kınalı evlatları selam sizedir
Bir gece vakti Allah Allah nidalarıyla titretti cihanı
Sandı ki elden gider cennet vatanı
Ecdadın yolu üzere o yiğit, yiğitler
Durmadı atıldı düşman üstüne düşünmedi ardında kim bekler
Ey oğul, ey evlat, ey kahraman, ey şehit
Selam sizedir, yattığın toprakta sendendir
Sen yok iken de bu vatan sahipsiz dedildir
Al sancak elinde milyonlar bu bayrağı yüceltir
Tarih doğruldu yerinden baktı evladına
Ancak millet olabilen yatardı tankların altına
Yükselttide evladı o yüce ezanın namını
Düşürmedi elinden al yıldızlı bayrağını
Seksen milyon sanki bir vucut
O evlat ki kükreyince vatanı buldu sukut
Anadolunun yiğit evlatları
Ve atlarını dört nala koşturan ecdadları
Selam sizedir, bin sene önce amaç neyse
Bin sene sonrada gaye tektir o da
Vatanda, bayrakta,millette bakidir.
TEMEL TOMAÇ
DİRİLİŞ
Duysun ahali yarınları öldürüceklermiş,
Şafakları söküp yıldızları yere dökeceklermiş
Bir gece ansızın gelip ,
Bizden bizi alıp götüreceklermiş.
Kim alabilir benliğimizi,
Kim yıkabilir sevgimizi,
Hangi cahillere, canilere veririz ülkemizi?
Bu bayrak bizim bu vatan bizim bırakmayız ellerimizi.
Mehmetimin içinde Mehmet olmaya çalışmışlar,
Ana kuzusunu kalbinden vurmuşlar,
Yıktılar, yaktılar,bıktırdılar,sandılar ama ,
Bir Mehmet ölür, bin Mehmet doğar unutma.
Bak şu kara gecenin sabahına ,
Kapkara bir delikten nasılda nur doğdu.
Senin sırtlan düşüncen, benim imanımda boğuldu.
Sen yılma yaptıklarından benliğin artık yok oldu.
Bizim başımız arşa değer kutsallığımızdan ,
Bizim naşımız bile değerli şehit ünvanıyla,
Bizim vicdanımız zalime bile galip gelir ,
Varsa başka hünerlerin hadi getir.
Rabbim emretti bu gecenin sabahı oldu .
Sizi kara deliklere bizi yarınlara koydu.
Siz uyuyun uyanıkken biz uyurkende uyanığız,
İstediğiniz kadar vurun biz yine varız.
Susmasın ezanlar kutlu gün bugün,
Bir savaş kazandık bu bize bir düğün ,
Ey Türk! imanınla vicdanınla övün .
Vermedin bu cennet vatanını o gün.
Direndik, vuruldukça dirildik,
Şimdi başımız dimdik.
Göğü delip yeri yardılar yine eğilmedik.
Bayrak göklerde kitap baş üstünde BİZ
YENİLMEDİK…
Neslihan Özdemir
BİN YIL
BİR YIL DEĞİL BİN YIL HATIRLANACAK .
KURTULUŞ SAVAŞI GİBİ GÖKLERE YAZILACAK ,
TÜRKÜN ŞANLI DAYANIŞMASI ;
15 TEMMUZDA HATIRLANACAK.
BİR YIL DEĞİL BİN YIL HATIRLANACAK .
VATAN MİLLET SEVGİSİ ,
ALLAH-U EKBER DENEREK;
15 TEMMUZDA HATIRLANACAK .
BİR GÜN DEĞİL BİN YIL HATIRLANACAK.
HALKIN KURŞUNLARA YÜRÜMESİ ,
ŞEHİT VE GAZİ OLANLARIN VATAN SEVGİSİ ;
15 TEMMUZDA HATIRLANACAK.
Aslı Dilara KAYA
ONBEŞİNDE TEMMUZUN
Plan yaptı hainler,
Onbeşinde Temmuzun,
Sokağa çıktı binler,
Gece oldu çok uzun.
Herkes okusun diye,
Tarih yazdı bir millet,
Sahip çıktı ülkeye,
Kabul etmedi zillet.
Sandılar korkacağız,
Kapanacağız eve,
Kükreyen sıradağız,
Şahittir Çanakkale.
Baksınlar bir tarihe,
Ölümü öldürmüşüz,
Kim saldırdıysa dine,
Bu vatandan sürmüşüz.
Bizi bilenler bilir,
Bilmeyenler öğrendi,
Ölüm Allah'dan gelir,
Tanklar, tüfekler kimdi?
İman sadakat ister,
İmtihan çok çetindi,
O gece yüzlerce er,
Şehadetle yetindi.
Kan verdiler bayrağa,
Can verdiler vatana,
Şahit oldular çağa,
Bakın yerde yatana!
Kefeni olmuş bayrak,
Mezarı olmuş asfalt,
Cennet gibi yüzü ak,
Yaklaş şu imana bak!
Yolun yolumuz olsun,
Şehidim rahat uyu,
Sana kıyan kahrolsun,
Gülmesin ömür boyu.
Mesut KAYHAN
BİR AKŞAM VAKTİ
Bir akşam vakti bir akşam,
Başlattılar ihâneti köprüde,
Kendilerinden o kadar emindiler,
Bitecekti birkaç saate.
Alınmıştı Türkiye her şehirden çembere,
Yerden göğe saldırdılar acımasızca her yere,
Milletindi silâhlar doğrulttular yine millete,
Saldırdıkça saldırdılar güzelim mukaddese.
Sandılar ki savunmayız bu Cennet vatanı,
Korkup kaçar boş bırakırız meydanı,
Altmışlar, seksenlerdeki gibi bir hatayı,
Yine yaparız diye düşündüler ne acı.
Evdeki hesap çarşıya uymadı,
Emri alan meydanlara aktı,
Zâlimin feleği şaştı kaldı,
Ne tüfeği işe yaradı ne de tankı.
O kadar çok hâin varmış ki içimizde,
Mantar gibi bitiverdiler bir gecede,
Akbaba gibi üşüştüler güzîde yerlerimize,
Yaktılar, yıktılar, ateş saldılar yüreğimize.
Nice canlar feda oldu,
Baharlarında ömürleri soldu,
Gonca gülleri geride kaldı,
Mezar taşlarına şehit diye yazıldı.
Bu memleket unutur mu bu ihâneti,
Asla sîneye çekmez yaşattığın zilleti,
Ne sandın sen bizi ey kâfirin zürriyeti,
Bir değil bin Temmuz'da gelsen ne yazar.
Toprağın altı senin gibilerle dolu,
Burası Türk yurdu göz dikenlere bak ne oldu,
Binlerce yıldır ataların tuzak kurdu,
Her bir tuzağı Hâlis yiğitler bozdu.
Anlı şanlı vatansever milletiz,
Dağılsak da birleşmesini biliriz,
Her devirde nice Kürşat'lar yetiştiririz,
Ölsek de sana bu bayrağı çiğnetmeyiz.
Bize emir göklerden gelir,
Şânımıza Allah'ın Aslanı denir,
Eylesen bedenini dağlardan demir,
Ant olsun ki yakar geçeriz!
HARUN ATALAY
GAZEL
Hıyabandan geçip semt-i cânâna vardı onlar
Cennet vatandan firdevs-i âlâya erdi onlar
Kimi onbeşlik fidan, kimi asırlık çınardı
Selâ-yı şerifle Kur'an'ı öptü onlar
Bezm-i Elest'te de kesişmişti yolları
Bir takdîr-i ilâhîyle yollara düştü onlar
Dediler "altı da bir üstü de birdir yerin"
Şerbet-i şehâdeti bir lâhzada içti onlar
O gül yüzlerinde güller açmıştı
Ola ki bûs-ı nebîye mazhar oldu onlar
Nermin ERCAN
KINALI KUZULU TÜRKİYE
Ben , haykıran bir millet severim Türkiyem gibi
Evet! tıpkı onun gibi her cananı bağrında tutan Türkiyem
Gökyüzü huzur olan , riyakar Türkiyem
Ah! bir ezanı var ki hep dertlerimizi örten …
Bu gece özledim , senin her halini bilen ben
Yanıp yanıp durmayan dertlerimizi ezananınla sakinleştirmeni
Seni, sen olan her şeyi özledim Türkiyem …
Bu gece ; anlamsız , bitkin , kırgın
Bitmek bilmiyor bu ihanet , o vakit yazsınlar tarihe : Allah zalimleri bilir diye...
İhanetti o vakit ; sana , bana ta ötede duran minik yürekli çocuklara , anlamsız , günahsız bakanlara ihanetti …
Yoksa göz dikilirmiydi emeğe , ekmeğe , namusa , vatana …
Tarifi yok bu vaktin
Vakit; ihanet , vakit hainlik
Kim durduracakmış yıkacakmış seni , mavi gökyüzünü
Rabbi için atan kalplerini …
Kim vuracakmış kim yıkacakmış !
Hani nazenindi hani vatana ihanet edilmezdi …
Bastığın yerler :toprak diye geçilmezdi , vatana ihanet edilmezdi…
O vakit La Tahzen (üzülme ) Rabbimin ayeti teselliydi
Yiğitlerin vardı Türkiyem : analarının kınalı kuzum diye sevdiği yiğitlerin..
Yiğidim sen istersin de durdurulmaz mı bu an vurulmaz mı hainlere intikam
Yiğidim , yaralı umudum bırakma ellerimi
Sen yeterki iste huzur dağıtır yine vatan
Sakın ha Türkiyem kolum kanadım yok deme
Çünkü ; vatanı vatan yapan kınalı kuzuları incitirsin
Selam olsun dürüst ülkeme !
Selam olsun kınalı kuzuların analarına !
Selam olsun be Türkiyem !
AYŞE NUR KILIÇASLAN
BİR BAYRAK GÖLGESİNDE
Yağmur! Yağmur yağacak ateşler püskürdüğünde,
Bir bayrak saracak üstünü üşüdüğünde.
Kahpe sokaklar pusuya düşürdüğünde,
Buluşacağız bir bayrak, bir bayrak gölgesinde!
Düşman sarsa bile hudutlarını,
Bir bayrak yaşatır umutlarını.
Sen düş, ben düşeyim, düşmesin hiç Kuran'ım,
Bir bayrak gölgesinde yaşatacağız İslam'ı!
Bir kasvetli gecede dayandılar kapına,
Bu millet layık oldu ecdadın selamına.
Onca yiğit yolladık şehitlik makamına,
Bir bayrak gölgesinde Allah'ın huzuruna.
Düşmanın gözlerinden okunuyordu korkusu,
Tekbirlerle geliyordu Muhammed'in Ordusu!
Bu mukaddes milletin tek Allah'tır korkusu,
Bir bayrak gölgesinde Muhammed'in Ordusu!
Kanımızla mühür vurduk hainlerin her leşine,
Koşar adım gitti yürek vatan denen aşk peşine.
Nice yiğitler verdik yetmişinden on beşine,
Bir bayrak gölgesinde Temmuz'un on beşinde…
Ölüme göğüs gerenler hayat verdi hilâle,
Bu millet ta ezelden aşıktır İstiklâle…
Bir gecenin şafağında vatanın tam kalbinde,
Bir bayrak gölgesinde Temmuz'un on beşinde…
Muhammed Ali YAĞMUR
ŞEHADETE KOŞANLAR
Özgürdük özgürüz özgür yaşarız
Hiçbir engel tanımaz tümünü aşarız
Bu eşsiz vatan için ölüme koşarız
Yuh olsun yuh olsun darbe yapana.
Çok kanlar döküldü bu topraklara
Yüzler hep dönüktü ak şafaklara
Göğüs gerdik Milletçe silaha tanklara
Yuh olsun yuh olsun Millete kıyana.
Kürdüyle Türküyle Arabıyla Lazıyla
Ne mutlu ne mutlu kardeş olana
Bu halk inanır mı ettiğin yalana
Yuh olsun yuh olsun kula kul olana.
Mahmut ATAŞ
İSTİKLAL GECESİ
( 15 Temmuz )
On beş Temmuz; darbeye, işgale milli bir direniştir.
On beş Temmuz; bir zafer, bir destan yeniden diriliştir.
Mazlumların umudu, sessiz yığınların gür sesi,
On beş Temmuz; Demokrasi, Hürriyet, İstiklalin gecesi.
Mevla'nın huzurundan gayrı eğilir mi bu millet?
Görülmüş mü dür tarihinde, var mıdır böyle zillet?
Her daim yiğitlik ve mertlik ile tanınan bir ecdadı,
Korkaklık gösterirde lekeler mi? aynı kanın efradı!
Dokuz buçuk asırlık bu aziz, mukaddes yurdu,
Nice şanlı gaziler, şehitler kanları ile yoğurdu.
Daha yüzyıl evveldi gelen en son haçlı seferi,
''Çanakkale geçilmez'' diyerek yazdık şanlı zaferi.
Fakat uslanmadı kâfirler, yenildikçe kudurdu.
Yalnız namertlere yakışan alçak bir tuzak kurdu.
Ulaşmak için yeniden bin yıllık emellerine,
Hainlerden bir zümre buldular kendilerine.
Velhasıl on beş Temmuz gecesi başlattılar işgali,
Kimlikleri Müslüman, fakat hepsi ehl-i salib eşkâlli.
Takılmışlar peşine bir meczubun, riyakâr sefilin.
''Rahmet okutur" bunlar hâşâ, ruhuna Ebu Cehil'in!
İhanete gark olmuş ,şeref yoksunu eşkıya sürüsü
Kimisi çıkmış karargâh basar, köprüleri keser kimisi.
Yollarda, meydanlarda, tanklar, toplar, uçaklar
Milletin silahını almış, milleti vuruyor alçaklar
Ümmeti Muhammed bu, korkup siner mi sizden?
İsterse efendileriniz de çıkıp gelsinler peşinizden.
Ne ümitsizlik, korku, ne yas ne gam nede keder.
Milleti ile kaynaşmış duruyor. Dim dik ayakta Lider.
Halkının emanetini çiğnetmedi, bu milletin evladı.
Çünkü o, Oğuz soyundandır, Kayı boyudur ecdadı.
Dönüp Necip milletine bir çağrıda bulundu,
Tereddüt etmeden millet, hemen o emre uydu.
Tam bir vahdet içinde koştular meydanlara,
Tarifi mümkün değil, öyle güzel manzara.
Salalar yükselip kubbelerden titretirken semayı.
Akın, akın geliyor insanlar sanki mahşer meydanı.
Yediden yetmişe al bayrak ellerinde,
Dualar, salâvatlar, tekbirler dillerinde.
Vatan, millet sevgisi yine kalpleri birleştirdi.
Kahramana dönüştü halkımın her bir ferdi.
Kimi anne, baba, yardan kimi evladından geçti.
Kimi baba oğul beraber şahadet şerbeti içti.
Kimi ruhunu gövdesini siper etti tanklara,
Kimi yaktı tarlada ekinini, dur dedi uçaklara.
Kimi tek bir başına işgale karşı koydu.
Çekti silahını namerdi alnından vurdu.
Daha gençliğine doymamış goncalar,koçyiğitler
Can verdiler toprağa,toprağı vatan ettiler
Birde ayağı altında cennet saklı analar,
Nene Hatun misali bak yine en ön saftalar.
Gecenin karanlığını şehitler aydınlattı.
Al bayrağın rengine onlarda kanını kattı.
Hak ve İstiklal uğrunda tattılar şahadeti.
Alçakların elinden kurtardılar devleti.
İslam'ın son savaşı, son erleri idi bu ümmet ,
Şefaat et ey Nebi, şefaat ya Muhammet.
Ya Rab; lütfunla düşürtmedin İslam'ın kalesini,
Kursaklarında bıraktın kâfirlerin hevesini.
Es Selam; isminle Ümmeti selamete çıkarttın.
Parçalanıp kâfirlere yem olmaktan kurtardın.
El Melik; mülkün ve kâinatın Sensin tek sahibi
Bir nefes dahi, vatansız,bayaraksız bırakma bizi
El Mucip'sin sen, duaları, istekleri kabul edersin,
İlahi;aklımızda Sen,fikrimizdeSen, duamızda Sensin.
Çiğnenmesin vatanımız, milletimiz zillet görmesin.
Dalgalansın göklerde, al bayrağımız yere inmesin.
İLHAMİ CENGİZ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA
Budanan dalların kökü kalır toprakta, gününü bekler usulca
Hiçbir kaygısı olmadan eskisinden daha güzel çıkar ortaya
Ya şehit! siz bir dal yapraksınız kökünü toprakta bıraka
Çoğalan canlar oldunuz ekmek kavgasını sonraya bırakan
Köklerinizde gözleriniz dikli kalacaktır suratında celladın
Yaşamışlığa lanet yağdıracaklar dikili gözlerin tufanında
Çekmeyin gözlerinizi, çekmeyin bakmaya devam edin
Siz baktıkça elbet bu timsahlar dişleyecek yavrularını
Kimler sağ kaldı dünyada ateşlere direnen İbrahim mi
Kıtaları, gönülleri fetheden Mehmet fatihler mi
Ey kulluğu Allaha bilen millet, yüreğiniz destan yazar
Şahittir buna gökyüzünde şehit için parlayan yıldızlar
Verdin diye canını, sarılacağız sevenlerimize bu bayram
Topraklarımızda özgürce koşacağız çocuklarımızla
Rahat kafalar olacak desen işlemeli yastıklarda
Beş vakit ezan sesleri susmaz güzel vatanımızda
Öfkemizde boğulacak Moğolların barbar çocukları
Anne babaların inkar ettiği lanetli hain evlatlar
Kabusunuz olsun sizi mutlu eden kara düşleriniz
Hizmetiniz kime hangi bulanık zihniyete bu hesaplar?
Temmuz sıcakları yakar tenimizi gölgesiz yerde
Ellerim hiç tanımadığım birilerinin ellerinde.
Ah imece ölüme derin derin bakan gözler
Ne güzel uzanmış ölüme üzerinde kanlı gömlekler
Yüzünde donmuş mutlu serin bir gülümseme
Biliriz biz komşu komşunun doymasını istemez
Ülke düşünürsen bir ülke bir ülkeyi hiç istemez
Kalem ellerinde vatanımı bölmeye çalışanlara inat
Bizim evvelden andımız var, feda olsun kol kanat.
Haram olsun bana bu gece yün yatak pamuk döşek
Haram olsun bana soframa gelen bir lokma ekmek
Haram bana denizin mavisi,yazın ışıldayan gecesi
Her şey haram olsun çakal sürüsüne karşı durmasak.
Ben bir güneşim iki kıtada, faydalanmasını bilirsen,
Kem gözlerle bakarsan bana,yakarım öyle bilinsin
Sevgimiz toprağın bereketi, öfkemiz yanardağ
Uykuların kaçar Cehennem ateşine şükür edersin.
Ne zelzeleler ,su baskınları,savaşlar,ihanetler
Tanığıyım zor anların,dilim varmıyor söylemeye
Kötü anımda halkım yek vücut yürek gibiler
Ayaktadırlar bayrak gibi sevgiyle beni bekler
Vatanım ben vatan ey suratsız yaratıklar
Bir annenin kundaktaki yavrusuyum
Şehit kanını pompalar koca yüreğim
Nimet bildiğimiz kutsal ekmek gibiyim
Vatansız kuşların kandı ve yuvasıyım
Nafis Teymur
DEMOKRASİ MİTİNGİNDE
Kadın, erkek, genç ve yaşlı
Demokrasi mitinginde
Sakarya, Düzce, Kaynaşlı
Demokrasi mitinginde.
Demokrasi için elbet
İlla ki tutulur nöbet
Gerekirse ilelebet
Demokrasi mitinginde.
Darbeye etmeyin heves
Bayrağını seven herkes
Meydanlarda oldu tek ses
Demokrasi mitinginde.
Yüreği aşkla vuranlar
Darbeye karşı duranlar
Hainden hesap soranlar
Demokrasi mitinginde.
Arı misali kovanda
Biter sabah gün doğanda
Recep Tayyip Erdoğan da
Demokrasi mitinginde.
İSMAİL MALATYA
TÜRK'ÜN KAHRAMANLIĞI
Türk'ün kahramanlığı saymakla bitmez..
Her ne olursa olsun düşmana boyun eğmez..
Kalbimizdeki iman, damarımızdaki kan..
İşte budur bizi hainlerden üstün kılan..!!
Toprak, uğruna can verilirse olur vatan..
Şehitlerimizdir ülkemizi ayakta tutan..
Dalgalansın gökyüzünde şanlı bayrağımız..
Her tehlikeye karşı koruruz feda olsun canımız..!!
Hiçbir düşman bozamaz birlik beraberliğimizi..
Rahmetle anıyoruz mübarek şehitlerimizi..
O gün birdaha anladılar Türk'ün yenilmeyeceğini.
Yüreğimizdeki vatan bayrak millet sevgisini..!!
Bir olup bozduk düşmanların kötü oyunlarını..
Kahramanca savaşıp yıktık hain planlarını..
Milletçe kardeşçe bir olup hainlere dur dedik..
Türk'ün gücünü o gün dünyaya gösterdik..!!
Düşmanlarla mücadelemiz tarihe sığmayacak..
Her bir anında kahramanlığımızı anlatacak..
Canımızı siper ederiz herşeye karşı vatan uğruna..
Türk'ün istediğidir yükselsin şehitlik makamına..!!
Cihan Çapar
YENİ BİR TARİH YAZILDI 15 TEMMUZ'DA
Bölücü birlikler yine durmamıştı.
İnsanı insana kırdıramayınca,
Çözümü darbede aramıştı.
Değerliydi çünkü bu vatanın her taşı.
Çıkın! dedi Cumhurbaşkanımız,
Çıkın Türk Milleti çıkın,
Bu vatanı bölücü hainlere bırakmayın.
Büyük, küçük herkes doluştuk meydanlara
Ellerimizde ay yıldız bayrakla.
İstiklâl Marşı'mız bile ''Korkma'' diye başlarken bizim,
Hainler, bölücüler korkacağımızı düşünmüşler.
Akıllarına şaşarım.
İman dolu gögüsümüzün altında,
Vatan aşkıyla çarpan yüreğimizi,
Feda etmiştik biz çoktan farkına varamamışlar.
Toprak diyerek basıp geçmedik ,
Kefensiz yatan şehitlere, kefensiz yatan şehitler ekledik.
Yine de vatanı hainlere teslim etmedik.
'' Korkma'' demiştik küçük yaşta bir kere biz,
15 Temmuz'da korkmadık hainlerden, bölücü örgütlerden.
Tepemizden F16 geçerken, tanklar üstümüze gelirken.
Vatan sağ olsun dedik bir kere cânı gönülden bir kere biz,
Vatan sağ olsun, biz şehit olsak da, vatan için ölsek de olur.
Alçaklar sarmıştı yurdumuzun dört bir yanını,
Pervasızca siper ederek gövdemizi,
Durdurduk bu fütursuzca olan akını.
Şehit evlatlarıydık biz,
Şehitte olsak bırakmayız hainlere bu vatanı.
Dalgalanan şanlı Türk Bayrağı'nın altında,
Tek nefes olduk, tek yürek.
Geçit vermedik hainlere, vatan sağ olsun diyerek.
Vatan için feda edilen yüreklerin arkasında,
Sırasını bekliyor yüreklerimiz.
Bunu tüm hainler böyle bilsin.
Didem Muzır
TEMMUZ ATEŞİ
Yaz sıcağı değildi
Bağrımızı kavuran
İhanet ateşiydi
Rüzgarlarla savrulan
Göz dikmişti hainler
Bu toprağa vatana
Kahraman şanlı millet
Kafa tuttu tanklara
Yüreğimizde iman
Kalplerde vatan aşkı
Sanki sel olup aktık
Sokaklar doldu taştı
Çanakkale ruhuyla
Şahlandı coştu millet
Dönmek için çıkmadı
Ölmeye etti niyet
Tek silahtı duamız
Dilimizden dökülen
Dalgaların sesiydi
Gök yüzünü inleten
Üstümüze yağarken
Bombaların ateşi
Tek yumrukta birleşti
Türkü Kürdü Çerkezi
Ölüm gelirmi akla
Ucunda vatan varsa
Allah Allah sesleri
Yükseldi çıktı arşa
Bu toprağın uğruna
Can veren o şehitler
Kara toprağa değil
Kalplere gömüldüler
Geçmeyin karışından
Veririz canımızı
Aç susuz yaşanırda
Vatansız yaşanırmı
Kimsenin gücü yetmez
Bu vatanı bölmeye
Türk milleti hazırdır
Bayrak için ölmeye
FERİDE BOZDAĞ
SABAHA DOĞAN HİLAL
Darbe neydi bilir misin sen?
Ya peş peşe okunan salâları,
Yurdun bir köşesinde oturup ekran başına,
Duydun mu ağlayan çocuklarımı?
Bu gözler ne savaş gördü, ne tank,
Ne de halkına kurşun sıkan asker,
İzlerken olanları yutkuna yutkuna,
"Çıkın" dedi bir ses haydi meydanlara.
Koşarak gitti mi senin eşin, kardeşin,
Bakmadan canına cananına,
Çekti mi arabasını Dörtyol'un ortasına?
Tank gelir de siper olayım diye Erzincan'ıma.
El yetmez, ayak yetmez İstanbul'a, Ankara'ya,
Dualarım ulaşır önce Allah'a sonra kahramanlara,
Kalktı uykudan yavrum daha 7 yaşında,
"Anne" dedi bir şey oldu mu vatanıma?
Ağlamaktan şişse de gülen gözlerim,
Çok şükür yeniden doğdu güzel Hilal'im,
Kürşad oldu, Ulubatlı Hasan oldu milletim
Vatandır, bayraktır, imandır en büyük servetim.
Özgül Koç
KUTLU DAVA
Neydi bu kıyamet? Neydi bu mahşer?
Sedalar yüksekti, selalar yüksekten.
Vücut bulmamış bir neslin var;
Onlar bile Hakk'tan yardım umar.
Uyur mu sandın ecdad?
Onlar bile Hakk'tan yardım salar.
Perdeler kalktı bu gece,
Gözünde, kulağında bir nasip var;
İşitebildiysen! Sana selalardan selam var.
Yolun Hakk'sa, düşman iblistir.
İblis deyip geçme! Marifeti büyüktür.
Kılık değişir, iman bile bürünür.
Askerin olur, üstüne sürülür...
Tasa etme! Allah büyüktür.
Her davanın hesabı görülür.
Özüne döndürülür iblis, yılan olur sürünür.
Ne kutludur duan, ne büyüktür davan.
Sana mağlup oldu bu gece şeytan.
Bir gözünü yumar, bir nişan alır,
Bir can alır mert olan.
Gözünü bile kırpmadan canlar alan var.
Unutma! Zaten onun yalnızca bir gözü var.
Ne acıdır, tarih yine tekerrür eder;
Sen bir milletsin, düşmanın milletler.
Allah mazlumların gönlündedir bilmez gafiller.
Yine beyhude birleşmiş milletler.
Her daim var olacaksın, kader de tekerrür eder.
İyi bak! Anlarsın. Meğer bir leşmiş milletler...
Alper YILMAZ
Allah'ım.
Sonsuz kudret ve merhametine sığınıyorum bu gece,
hakkaride tadamadığım şehadet şerbetinden içmeye geliyorum,
biliyorum .
sen dualarında samimi olan kullarını zorda bırakmazsın.
o yüzden sana sığınıyor sana güveniyorum.
ve imanımın doruk noktasındayım .
nasıl anlatılır bilmiyorum böyle bir gece,
hava oldukca sıcak fakat iliklerime kadar üşüyorum,
üstümü örten sadece karanlık değil ,
Her yer kan kızılı .
gökyüzünde uçan uçakların bilinmeziği ve haberlerde gezinen darbe söylemleri,
sahi darbe neydi ?
şimdi güzel ülkemin güzel sokaklarına çıkma yasağımı olacaktı,
yıllarca türk kürt ayrımı yapıp bizi bize kırdırmaya çalıştılar olmadı, şimdi askeri halka kırdırmaya çalışıyorlar ,
Allah'ım sen onlara fırsat verme.
zalimin zulmü için mekkede yaptığın gibi,
ebabil kuşlarını yollayıp onları helak etme allahım,
cünkü biz Muhammet Mustafanın ümmetiyiz
biz onlara yeterde artarız elhamdülillah,
bak hatice bacım elinde türk bayrağı şahadet serbetinden içmeye gidiyor,
bayrağa kan olmaya gidiyor mücahid kardeşim,
dillerde tekbir ile ölüme gidiyor adı furkan kendi furkan can yoldaşım,
' kim bu cennet vatan uğruna olmazki feda ?,
şühede fışkıracak toğrağı sıksan şüheda'
ne güzel söylemiş mehmet akif,
şimdi dinle beni sevgili ülkem,
ismailin gözü kapalı kurban olmaya gittiği gibi,
senin tek bir parçana kurban olmaya gidecek milyonlarca yiğidin var,
ümmet uyuyor sanmasın toprak aldında yatan binlerce kefensiz şehidim.
ümmet her gece akın akın meydanlara koşuyor,
ümmet uyumuyor.
ümmet vatan nöbeti tutuyor ..
şöyle buyuruyor kuranı kerim ( maide suresi 32 ayet)
tek bir masum insanın ölümü tüm insanlığın ölümüdür
ve yine devam ediyor tek bir masum insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir,
gelin bir olalım ,
yüz olalım ,
bin olalım ,
milyon olup meydanlara dolup insanlığı kurtaralım ...
'bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır'....
Mehmet Gelintaş
puslu bir gece
saatim karanlığa kurulu
şehir sağanaklara mahkum
bu kez yağmur değil toprağı ıslatan
kurşun yağıyor gökten zemheri bir temmuz gecesi
kan ağlıyor caddeleri şehrin
kan ağlıyor sokaklar
boğazım düğüm düğüm anlatamıyorum
gözlerim kan ağlarken kekeme dillerimden tek kelime çıkıveriyor -vatan-
ağlıyorum ama ağladığımı kimse görmemeli
hüda diyorum sen herşeye kadirsin
çaresizlik içinde beklerken
çıkıveriyor bir yiğit ve haydi meydanlara diyor
ezan ve sela sesleri sonrası ümmet sokaklara dökülüyor
tek yürek ,tek bilek olma zamanı diyor herkez
besmele ile çıkıyorum evden
bayrağa kan olmaya gidiyorum ben
bekle beni ey nazlı hilalim
sana yoldaş olmaya geliyorum..
puslu bir gece
vakit şehit olma vakti...
Mehmet Gelintaş
15 TEMMUZ
Tarih 15 Temmuz'da bir kalkışma haberi
Sokağa çıkmak yasak diye bir emir geldi.
Başkomutan Erdoğan milletine seslendi
Türkiye tek bir gövde tek vücut oldu sanki
Ve başladı salalar okunmaya aniden
Ardından ezan sesi sabaha dek dinmeden
Cesur kalpli adamlar, kadınlar var cümleten
Bu öfke dinmeyecek bu hainlik bitmeden
Kaynıyordu adeta adım başı sokaklar
Görsen çehreleri bir her renkten de insan var
Geçit bulamadı ve durdu o anda tanklar
Demokrasi savaşı sürdü sabaha kadar
Sabah ışıklarıyla kazanmıştık zaferi
Sokaklar kırmızıyla boyanmış hep kan rengi
Onuruyla savaşan işte Asım ve nesli
Kurtarıyor inancı boyun eğmez milleti
Otuz kurşun attılar bak yine de ölmedi
Tarih unutmayacak yiğit astsubay seni
Sen ki yükseldin o an kuşatarak gökleri
Sen ki Türk milletinin Ömer Halisdemir'i
Hangi kitaba sığar yaptığımız yiğitlik
Tarih yazmaya korkar destanımızı eksik
Bütün yollar kapalı köprülerin önü kesik
Düşmanın mecali yok düşmanın hali bitik
Bayrağımın altında barınamaz o düşman
El uzatmaya kalkan belada bin kez pişman
Cesaretim ezelden cesaretim doğuştan
Düşman ne zannediyor çıkamaz ki yokuştan
Sen ki gülü baharı yeşilisin cennetin
Adına destanlar yazsam var mı acaba tarifin
Doğu batı demeden meydanlarda milletin
O korkusuz yüreklerle bir daha Allah deyin
Şu gökleri inleten yiğitler yeryüzünde
Dünya gördü ve bildi biriz biz her nefeste
Ayrım yok ayrılık yok omuz omuza nöbette
İşte cesur sineler işte cesur millette
15 Temmuz gecesi zırha bürünen düşman
Karşısında duruyor bir ordu bin kahraman
Bu inanç ki yaşatır bizi her an durmadan
Bu vatanı bölmeye gücün yetmez şah olsan!
Kader Aktaş
15 TEMMUZ
15 Temmuz da şehitler,
tek bir değil
Yürekleri birdiler,
tek bir amaç için
Yüreklerini birleştirdiler.
Anaların gözleri yaşlı,
Şehitlerin bedenleri kanlı.
Beyaz kefene girince,
Durdu göz yaşları,
analar mezar başında
Şehitler toprak altında.
Tabutlarda Türk bayrağı,
kalplerinde tek bir amacı.
O da bölünmez vatan aşkı.
Her zaman kalbimizde, bayrağımızda şehitlerin kanı.
Asla olmayacak yerde,
DURMAYACAK VATAN AŞKI
Elif Eylül Ergezen
Bu vatan kolay kazanılmadı kolay bırakılmazAntalyabir vatan evladı kalsa yine de yıkılmaz
İnan'ın ateş olsanız zerre yer yanmaz
Kalırsak gaziyiz ölürsek şehit
Vatanın delisiyiz biz yaradan şahit
????????????????????????
Kendi uçaklarımızı millete doğrulttunuz
Herkes gördü milletin meclisini vurdunuz
Söylesenize gafiller siz ne oldunuz
Kalırsak gaziyiz ölürsek şehit
Vatan delisiyiz biz yaradan şahit
????????????????????????
Canımızdan can aldınız sandınız bittik
Polis asker bizler, tırnak ile ettik
Biz yolumuzu Seyit Onbaşı'ndan seçtik
Kalırsak gaziyiz ölürsek şehit
Vatan delisiyiz biz yaradan şahit
????????????????????????
Bu bayrak inmedi bu ezan dinmeyecek
Dillerden Halis Demirler düşmeyecek
Toprak bizim sizi kabul etmeyecek
Kalırsak gaziyiz ölürsek şehit
Vatan delisiyiz biz yaradan şahit
????????????????????????
Boğaz köprüsüne tanklarımızı yığdınız
Gülerek oynayarak geçeriz sandınız
Allah var ki sizler yanıldınız
Kalırsak gaziyiz ölürsek şehit
Vatan delisiyiz biz yaradan şahit
????????????????????????
Reis-i Cumhur söyledi selalar okundu
Bu nağmeler can evimize dokundu
15 temmuz siz hainlerin sonuydu
Kalırsak gaziyiz ölürsek şehit
Vatan delisiyiz biz yaradan şahit
Mehmet Yıldırım
DESTANDIR 15 TEMMUZ
Bu öyküyü yazmak zor , yamandır 15 Temmuz!
Baştan başa Türkiye ,vatandır 15 Temmuz!
Yedi düvel dersini almıştır bu tarihte…
Haine bir direniş , fermandır 15 Temmuz!
Şehadetten önce abdestlerini alıp
Ak kefenler giyen Alparslandır 15 Temmuz!
Ömer Halislerin ruhu yükselirken arşa,
Bir Bayraktır, bir Ezan, Kur'andır 15 Temmuz!
Ulubatlı Hasanca, Bedr'in arslanlarınca,
Zafere yol veren kahramandır 15 Temmuz!
Geçirtmedi bu millet namertleri Köprü'den,
Al bayrağa sarılan nice candır 15 Temmuz!
Zulümler abad olmaz bu coğrafyada deyip
Çelik tanklar önüne yatandır 15 Temmuz!
Atılan bombaları sinesinde gül eden
Gölbaşı'dır,Kahraman Kazan'dır 15 Temmuz!
Ne iç ne dış zorbaya, ne baş ne boyun eğip
Zulmün karşısında durandır 15 Temmuz!
Allah'ın yar ve yardımıyla bir güneş gibi,
Bir karanlık geceye er doğandır 15 Temmuz!
Yazmaz bir daha tarih, böyle ''Kutlu Gece''yi,
Sabahı zafer olan zamandır 15 Temmuz!
Hangi kahpe rüzgarlar şedit eserse essin,
Demokrasiye bir zırh kalkandır 15 Temmuz!
Söz milletindir elbet ,karar da milletindir!
Mustazaflara örnek, kıyamdır 15 Temmuz!
Dünya durdukça bu günü, unutma ey millet !
Şehide yad ve minnet , duandır 15 Temmuz!
Bu öyküyü yazmak zor ,yamandır 15 Temmuz!
Baştan başa Türkiye; vatandır 15 Temmuz!
Top ve tüfek de neymiş , imandır 15 Temmuz!
Şiir ,manzume değil destandır 15 Temmuz!..
Nuh Keniş
15 TEMMUZ
2 yıl önce
O hain gelişme
Oldu bitti gitti
Unutmadık o günü
Kurtuluş savaşı gibi
Savaştı kahraman milletimiz
Sanki bir hırsız gibi
Geldiler Türkiye ye
Silah sesleri duyuldu
Köprüye koşuldu
Bütün iller kendi meydanlarına
Desteğe gitti
200 den fazla şehit
Vatan rahat olsun diye
Canlarını feda etti
Hani takım sevgisi vardır ya
İşte o sevgi
Vatan sevgisi gibi
Kahraman milletimiz o günü unutmayacak
N.YASİR YAVAŞ
Temmuzun Bereketi
"İzbe köşelerde ağlayan yetim
Şuursuz gecenin bıraktığı iz
Sağlam tut yüreğini, gayretim
Ümmet ki külünden doğuyor deniz"
Yiğitler var: Uzun boylu, omuzunda tarihim
Yiğitler var: Yıllar yılı beklediğim talihim
Adana, Adıyaman, işte Afyonkarahisar!
Ağrı, Amasya, Ankara'yı al ve gönlüne sar
Yiğitler var: Hıçkırığı gözlerinde gizlidir
Yiğitler var: Ardında ki merhametin izidir
Yiğitler var: Şehadeti şerbet edip içenler
Yiğitler var: Vatan için bin bir derdi seçenler
Onlar ki sırat üzre, bir çırpıda geçenler
Onlar ki yeryüzünün aşikâre mirâcı
Onlar ki paslı duran gönüllerin ilacı
Onlar ki azatlığın gönle sızan müjdesi
Onlar ki cihânşümul bir sevdanın bendesi
Antalya, Artvin, Aydın ile yürür Balıkesir
Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu düşmanlara tesir
Yiğitler var: Kökü sağlam, taşıdığı yük âli
Yiğitler var: Yediveren gülde başak misali
Yiğitler var: Ebabilleri kıskandıran kuşlar
Yiğitler var: Adımlarını seviyor yokuşlar
Onlar ki zalime Ömer gibi dokunuşlar
Onlar ki sûret-i cemalinde asır ağlar
Onlar ki sadra şifa, hûşu, içinden çağlar
Onlar ki son kalenin duvarının tahkimi
Onlar ki pâye verir âlemlerim hâkimi
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı'yı harmanla
Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne'yi anla
Yiğitler var: Belâgat ırmağında damla su
Yiğitler var: Hainlere, zalimlere kurulan pusu
Yiğitler var: Asırlar boyu okçular tepesinde
Yiğitler var: Necat bulursun davudi sesinde
Onlar ki vahdeti yeşertiyor nefesinde
Onlar ki serden geçip, yâr dan geçip gidenler
Onlar ki Rabbi için dünyayı terk edenler
Onlar ki mühürlenmiş kalplerinde nur dağı
Onlar ki bitmeyecek, oğul veriyor sağı
Elazığ, Erzincan, Erzurum' ki gökçe soyludur
Eskişehir, Gaziantep, Giresun'um toyludur
Yiğitler var: Takva libâsıyla göz kamaştıran
Yiğitler var: Kadın erkek demeden koşturan
Yiğitler var: İhanetin oklarıyla düşenler
Yiğitler var: Ölümsüz, Rabbiyle görüşenler
Onlar ki cennetten şerab-ı kevserle şenler
Onlar ki misk ü amber kokusudur toprağın
Onlar ki kemikleri tapusudur toprağın
Onlar ki her birinin ömrü geçer riyâsız
Onlar ki gözlerinden aşk tüter mi ziyâsız?
Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Isparta'm ki gül kokar
Mersin, İstanbul, İzmir, serhatlik Kars'tan bakar
Yiğitler var: Musa yüzlü, iman fışkıran beden
Yiğitler var: Unutulmaz tarihi gerçek neden
Yiğitler var: Annelerin hayırhah duaları
Yiğitler var: Savaş meydanının rüzgârı
Onlar ki bağında temmuzun bire on kârı
Onlar ki dilin secdesine derinden esen
Onlar ki ülkemin her bir karşına desen
Onlar ki Halisdemir, hiç olur mu dilemma?
Onlar ki alın yazılarında, Kızılelma
Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, başın dimdik
Kırşehir, Kocaeli, Konya'm eğilmez çelik
Yiğitler var: Hasretiyle yanıp kavruluyor çağ
Yiğitler var: Sabrın adı, geceye yanan çerağ
Yiğitler var: Nevbahar'ı ufkumuza ekleyenler
Yiğitler var: Mahzenleri Yusuf'ça bekleyenler
Onlar ki ilmek ilmek hakkı emekleyenler
Onlar ki ekinimin bereketi, varlığım
Onlar ki seherime düşen minnettarlığım
Onlar ki gelinlerin duvağının yoldaşı
Onlar ki gurbetlerin vuslatına haldaşı
Kütahya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş
Mardin, Muğla, Muş ile Nevşehir'imi dolaş
Yiğitler var: Şahlanışın sabahımdaki adı
Yiğitler var: Hüzün günü, salâların muradı
Yiğitler var: Muştulayan yağmurların haberi
Yiğitler var: Gariplerin gönlünün ücra yeri
Onlar ki arş-ı âlâdan almışlar değeri
Onlar ki Filistin, Gazze, Kudüs, Ramalah'tır
Onlar ki öksüzlüğüm, yardımcıları Allah'tır
Onlar ki Arakan, Afgan, Doğu Türkistan
Onlar ki Kırım, Karabağ, Keşmir, Çeçenistan
Niğde, Ordu, Rize, gürül gürül akar Sakarya
Samsun, Siirt, Sinop, Sivas'ımız ki birer derya
Yiğitler var: Edebinden gözlerini kaldırmaz
Yiğitler var: Onurlu, harama el daldırmaz
Yiğitler var: Kuşanıyor gökyüzünün rengini
Yiğitler var: Bulamazsın heybetinde dengini
Onlar ki saffetiyle kaplıyorlar engini
Onlar ki Şam, Halep, Irak, Musul ve Kerkük'tür
Onlar ki Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Boşnak ve Türk'tür
Onlar ki cinnetleri cennete çevirenler
Onlar ki hak yola revan, yılları devirenler
Tekirdağ, Tokat, Trabzon candır, işte Tunceli!
Şanlıurfa, Uşak ile Van, cömertliğin eli
Yiğitler var: Yıldızları omuzunda taşıyan
Yiğitler var: Kışımıza gece gündüz ışıyan
Yiğitler var: Korkuların defterini dürenler
Yiğitler var: Çıplak elle ölümü öldürenler
Onlar ki toprağını kanıyla güldürenler
Onlar ki nadas değil; mümbit ve velut
Onlar ki uzattığı eli tutanlar mesut
Onlar ki Ceddi Osman'dır, güreşen pehlivan
Onlar ki gül kokusu, her biri bir nev-civân
Yozgat, Zonguldak, Aksaray, mertlik yatağı Bayburt
Karaman, Kırıkkale'den gir, Batman'ı yurt tut
Yiğitler var: Mazlumların öfkesiyle donanmış
Yiğitler var: Ruh kökünden özgürlüğünü kanmış
Yiğitler var: Karanlıktan aydınlığa akacak
Yiğitler var: Mü'minin ferâsetiyle bakacak
Onlar ki harem-i ismeti için kalkacak
Onlar ki her aşığın otağını bürüyen
Onlar ki hedefine kahredici yürüyen
Onlar ki topyekûn bir millet, selam burcunda
Onlar ki kan revân coğrafyam, namlu ucunda
Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır ile Yalova'da dur
Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce hayat doludur
Yiğitler var: Tekbirleri arşa dayanan erler
Yiğitler var: Elif gibi kıyam eden neferler
Yiğitler var: Bakışıyla namluları bezdiren
Yiğitler var: Yüreğini Hızır gibi gezdiren
Onlar ki ağyarına korkusunu sezdiren
Onlar ki susuzlara gözleriyle mihmandar
Onlar ki fenafillah, arzı titreten namdar
Onlar ki atan şafak, gecelerin temmuzu
Onlar ki unutmayın heceleyin temmuzu
İşte bu Anadolu'dur, hürriyeti fışkıran
İşte bu Anadolu'dur, zincirlerini kıran
Yiğitler var: Damıtılmış acıların durağı
Yiğitler var: Mazlum dualarının uğrağı
Yiğitler var: Yedi düvel plan yapar ardından
Yiğitler var: Çekemeyen bitap düşer derdinden
Onlar ki utanılır genç, ihtiyar, ferdinden
Onlar ki yastığını taş eyleyen türkümdür
Onlar ki yüzyıllardır filizlenen ülkümdür
Onlar ki haykırışı dilin, Allah'u Ekber
Onlar ki akışı sebîlin, Allah'u Ekber
Yiğitler var: Uzun boylu, omuzunda tarihim
Yiğitler var: Yıllar yılı beklediğim talihim
"İzbe köşelerde ağlayan yetim
Şuursuz gecenin bıraktığı iz
Sağlam tut yüreğini, gayretim
Ümmet ki külünden doğuyor deniz"
Mehmet Yaşar Genç
Temmuz Güneşin Olsun
Sabrın isyan damlatan gözlerinin rengisin
Nice ferman yazdılar, mürekkebinde sesin
Suskunluğun yükselir kanatsız göklerime
Esâret, kan kokusu geçmiş bileklerime
Sahteliğin kolunda taşınır mı emanet?
Gam ve kahır biriken dualarla emân et
Öfkesini sürerek ateşin pazarına
Felâh bulur mu onu, girince mezarına?
Tezgâhında tüketti kardeşinin etini
Genç ihtiyar demeden yaşattı cinnetini
Sırtına semer vurdu insanlığın, edepsiz!
Âhiri berbat olur, bekleyen kuyu; dipsiz
Sayfalarında hüzün, hece hece inlersin
Siyaha bakan gözün ağıtını dinlersin
Boynu bükük her lâle kin karar toprağına
Zeytinin su yürümez dalına yaprağına.
Kir kaplamış âlemi çamur akan yürekten
Beslemeye arkını ter saçmalı kürekten
Güvercin feryadıdır yankılanan dağında
İhtiras ve düşmanlık boy verirken bağında
Zulmün duraklarında ufuklar kapkaranlık
Abus çehreli yüzle yapılır mı yârenlik?
Geceyi boğ sabaha, güneşin tahtında kal
Beşer aklın yitirmiş, pusu kuruyor çakal
Devir devir üstüne, lekesiyle boşalır
Eski; yeniye, derdi dolu verir; boş alır
Sulh-u salâh düsturu, her müşkilin devâsı
Cüret gerek uğurda, insanlığın davası
Cehalet şaha kalkmış, şuur yetim, dinmez ah!
Kuşku yürüyen adam, cürmünden kopan eyvah!
Toprağı yok şiddetin, vatanı bütün dünya
Dostluğun tacı nerde? Gün doğuyor korkuya
Sevgiyi işlemeli bıkmadan desen desen
Esenlik rüzgârları, bilmem, ne yana esen?
Özgür nefesli çığlık, dervişlerin nerede?
Beyaz gelincikler mi, hangi dağ ve derede?
Deniz fenerlerinin boynu bükük ve ölgün
Güneşin benzi soluk, kaşı döküktür bu gün
Kılavuzu kaybetmiş yıldızların yolunu
Fettan yüzlü debdebe sarmış sağı solunu
Muhâcir düşlerinle yan yana duruyorsun
Karanlığına inat cümleler kuruyorsun
Kâğıttan turna uçur doğuya ve batıya
Budur en güzel cevap, tebessümden; katıya
Kırmaya mavzerini ellerinden tut, yeter!
Muhabbet teknesinden hamuruna kat, yeter!
Zemheriyi savurup, kışı kürümelisin
Gariplerin gönlüne bahar bürümelisin
Bivefa olma sakın, üflenen her çubuğa
Kardeşliğe yol almak baka bilmez çokluğa
Beklenen yarınlara çığır açacak elsin
Yedi renk, yedi başak, yed-i beyza'yla gelsin
Yunus'ça gör eğriyi, Mevlana'da bul kendin
Cenk meydanında şimdi kardeş atar kemendin
Serseri adımların kaybolmadan izleri
Kem sözün akıttığı kirletir denizleri
İpi gerilmiş ömrün tarumar olduğun gör
Kamu âlemin ağrı, sızıyla dolduğun gör
Temmuz güneşin olsun, karanlığını dağıt
Topyekûn çık meydana, bir daha yakma ağıt.
Mehmet Yaşar Genç
15 Temmuz şiir yarışması için bende başvurmak istiyorum ve benim yazdığım şiirin özelliği 4000 kıta olması. İçerisinde 15 temmuz şehitlerinin tamamımın ismi ve resmi, 26. Dönem akparti ve mhp millevekillerinin tamamının ismi ve resmi, 15 temmuz yeni kapı ruhunu canlandıran 400 vatandaşın ismi, Kırıkkale şehitleri, vatan severlerin tamamımın ismini bulunduğu şiiri dosya boyutu olarak size gönderemiyorum. Bana özel mail adresi verirseniz tamamını oraya yollamak istiyorum. Böyle bir şey daha önce ne yazıldı ne de denendi. Bitmeyen şiir 'Bu destan sizindir aslan Mehmedim'
Saygılarımla
Mesut öztürk
DEMOKRASİ BAYRAMIM
Vatana uzana el, tek yumrukla kırıldı,
Bana ne, demedi Millet, iradesine sarıldı.
Uzundu gece, hem şehit hem gazi nihayete varıldı.
15 Temmuz benim Demokrasi bayramım.
Yedi düvel bir oldu, düşman tetikte,
Tek dişi kalmış canavarlar hortladı yine.
Hoca kılıklı kahpe, sahte secdede.
15 Temmuz benim Demokrasi bayramım
Mehmet'im nasıl kandırdılar, neden uydun onlara,
Acıttın yüreğimizi, akıl ermez olanlara,
Yapılan ihanete dayanamadı, inledi arşı ala.
15 Temmuz benim Demokrasi bayramım
Kendi silahıyla, yara alan meclisim,
Sen dik dur ayakta, ben canımdan geçmişim,
Benim ecdadım şehit, seni yaşatmak için ben ölümü seçmişim.
15 Temmuz benim Demokrasi bayramım.
İbrahim Başak
15 TEMMUZDA
Kimi evladını aldı yanına, kimi helalleşti evlatlarından,
Bir an bile düşünmeden çıktılar, ocaklarından.
Bayrak, vatan uğruna vazgeçtiler hayallerinden.
Bir Sakarya müdafaasını gördüm 15 Temmuz 'da.
Tek silahları bayraktı, gönüllerinde iman,
Şafak gibi gözler, bakışlar yaman,
Hainin tankına vermedi meydan.
Bir Antep savunması gördüm 15 Temmuz'da.
Pusular vardı, hainin o gece elinde,
Milli irade vardı, ilk hedeflerinde,
Karşı durulabilir mi? milletin tekbirlerine.
Çanakkale zaferini gördüm 15 Temmuz'da.
Nice koçlar, o gece oldular şehit,
Gazilerimiz oldu, onlara şahit.
Hoca dedikleri mendebur, bir modern müşrik.
Kut'ül Amareyi gördüm 15 Temmuz'da.
Gün doğmadan neler doğmuştu,
Ecdadı şehit millet, yine şehit olmuştu,
Başkomutan millete selam durmuştu.
Malazgirt'i gördüm 15 Temmuz'da…
Gökhan Başak
15 TEMMUZ ŞAHİTTİ
15 Temmuz bir gece, sanki yıllarca süren
Demokrasiye darbe, planlanıp istenen
Tuzak kurup haince vatanın her yerine
İhanet etti hain hep kendi milletine
Sokakları doldurdu tanklarımızla hainler
Tutmuşlardı yolları, tutulmuştu köprüler
Sonra namlularını millete çevirdiler
Kimi kimden koruyup, kime hizmet ettiler?
Dinin adını verip batılı beslediler
Hangi din halkına, hainliği öğütler?
Sinsice planları, tuzakları kurdular
Planların üstünde planı unuttular.
Reis dedi durmayın hepimiz meydanlara
Derdi vatan olunca kim dalar uykulara
Herkes yanına aldı az veya çok azığı
Azığı bayrağıydı, cesaretti, imandı.
Hainler hainlikte gidince çok ileri
Komutanı aradı Ömer Halis Demir'i
Dedi bu işi bitir sonunda ölüm olsa
Şehadet bitiş değil, biliyordu O, oysa
Dönüşü yoktu yolun, hiç yanmadı haline
Canı elinde çıktı hainlerin önüne
O gibi binlercesi Allah'ı tutup şahit
Vatan uğruna oldu ya gazi ya da şehit
Çelikten mi gövdesi durmuş tankın önüne
Kimi belki de yeni girmiş on yedisine
Kimi anne, yar, yoldaş hepsi birer adanmış
İmanın var ise gel karşılıksız bu yarış
Selalar selamete çağırdı bütün gece
Bizi bizle vurdular bu nasıl bir bilmece
Elindeki jet bizim, tüfek bizim, top bizim
Nasıl vicdanın vardı, ele uşaklık ettin.
Milletimin üstüne tek tek değil topunuz
Geldiniz de ne oldu? Cevabı 15 Temmuz
Gücümüz imandandır bir gider bin geliriz
Biz hep olduk olası ezber bozan milletiz
Türk, Kürt, Laz, Çerkez'iyle ne ahenkli bir akış
Sanki Allah eliyle işlenilmiş bir nakış
Fitne üstüne fitne bölmek için yurdumu
Bil, tek bayrak gölgesi tutar onca toplumu
Bu bayrağın uğruna kaç can verdik toprağa
Toprağın rengi döndü, kan kırmızı kızıla
Yeter ki dur başımda dalgalan dalga dalga
Bin canım daha olsa, bini de sana feda
Begüm Emlek
HAİNSİN HAİN
Beddua eder dururdun
Hain Fetullah Gülen
Hoşgörüden dem vururdun
Hain Fetullah Gülen
15 Temmuz geldi çattı
Fetoş vatanını sattı
Planların suya battı
Hain Fetullah Gülen
Bu milletin delisi çok
Evliyası velisi çok
Vatanın sevgilisi çok
Hain Fetullah Gülen
Tavaf etseydin bir kere
Kimse bilmez Kabe'n nere
Masken indi o gün yere
Hain Fetullah Gülen
Ulan çık da ben yaptım de
Bu vatanı ben sattım de
Aslında çok vasattım de
Hain Fetullah Gülen
Şapka düştü kel göründü
Kuzular çakala döndü
Umutların bir bir söndü
Hain Fetullah Gülen
Uğur Dağlı
BU MİLLET
On beş Temmuz günü gece yarısı Akın akın meydanları doldurduk,
Darbeye kalkıştı hain sürüsü, Karşı koyduk hainleri yıldırdık,
Tutuldu-sarıldı Boğaz köprüsü, Cana kast eden haddi bildirdik,
Olanı-biteni sezdi bu millet. Devirdi-çiğnedi ezdi bu millet.
Dört koldan hücuma geçti hainler, Duyuldu ki hain girmiş otağa,
Demokrasi-yasa imiş kim dinler, Yetmiş dokuz milyon kalktı atağa,
Çetelere karşı koydu yüz binler, Ne sola bakıldı ne de bir sağa,
Türk idi Kürt idi Laz'dı bu millet. Özgürlüğe hedef çizdi bu millet.
Savunmak kastıyla bu güzel yurdu, Dört bir yanı kuşatınca belalar,
Ülkeyi korumak-sevmekti derdi, Gece boyu hiç susmadı selalar,
Kimisi kan verdi kimisi can verdi, Dileğimdir yerle yeksan olalar,
Al kanlar içinde yüzdü bu millet. Bugün hainlerden bezdi bu millet.
Tankına-topuna göğsünü gerdi, Bundan böyle nöbetteyiz biline,
Ülkeyi korumak-sevmekti derdi, Girilmiştir hainlerin inine,
Kimisi kan verdi kimi can verdi, İhtiyari genci seksenlik nine,
Al kanlar içinde yüzdü bu millet. Erkekti-kadındı-kız'dı bu millet.
Akıl- Fikir bir FETO' ya satıldı, Milletin üstüne onca yılanı,
Milli iradeye kaşlar çatıldı, Biliyoruz tankla-topla salanı,
Millet Meclisine bomba atıldı, Tezden atılmalı geri kalanı,
Bunları da gören gözdü bu millet. Bugün kördüğümü çözdü bu millet.
Başkomutan telefondan çağırdı, Tanrıverdi der ki, ey şanlı millet,
İşte bu komuta darbeyi kırdı, Yaralıma şifa, şehide rahmet,
Vatandaş her koldan sokağı sardı, var olsun bu vatan hep ilel-ebet,
Hainlere mezar kazdı bu millet. Yeniden bir tarih yazdı bu millet.
Murat TANRIVERDİ
Kendi silahıyla kendi tankıyla
Vatana ihanet vardı o gece
İç ve dış hainler verip el ele
Karanlık planlar kurdu o gece
Derken, emir geldi "çıkın meydana"
Meydanlar millete dardı o gece
Çınlattı semâyı salâ sesleri
Hainleri korku sardı o gece
Kimi eller kara, yüzler siyahtı
Hakkı göremedi, kördü o gece
Halkın emâneti uçağı, tankı
Milletin üstüne sürdü o gece
Ülke alev alev, ateş içinde
Meydanlarda durmak zordu o gece
Türküyle, Kürdüyle inip meydana
Hâinlerden hesap sordu o gece
Millet iradesi unutulmuştu
Ellerinde silah vardı o gece
Kendi milletine tuzak kuranın
Millet defterini dürdü o gece
Vatanı savunan uğrunda ölen
Hakka şahadete erdi o gece
Konuşurken mangalda kül koymayan
Nice zevat yoktu, sırdı o gece
Bir lider vardı ki halkını seven
Milletin önünde durdu o gece
Ömer Halisdemir gibi milyonlar
İstiklal savaşı verdi o gece
Muhammed Ali Güler
15 TEMMUZ HAİNLİĞİ VE SONRASI
Ortak bir ruhun oluştuğu tarihtir 15 TEMMUZ
Demokrasi tarihinde bir miladın başladığı tarihtir 15 TEMMUZ
Türkiye Millet Meclisinin düşmanın yapmadığı Türk uçaklarını kullanan içindeki hainlerin vurduğu tarihtir 15 TEMMUZ
Anneden babadan eşten çocuklardan ve sevdiklerinden koparılıp hainlerce haince 249 vatan evladının şehit edildiği tarihtir 15 TEMMUZ
İlk saatlerde aslan kesilip halkın direnişi ile karşılaşan hainlerin kediye döndükleri tarihtir 15 TEMMUZ
Her ölenin peşine okunan selalar yaşamak diriliş var olmak için okunduğu tarihtir 15 TEMMUZ
Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefonla milyonları hainlere karşı bir vücut olmak için sokağa çağırdığı tarihtir 15 TEMMUZ
Tüm hainliğin yapıldığı yüzlerce şehit binlerce gazinin oluşmasına sebep olan olayların bazı çevrelerce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tezgahlandığının söylendiği tarihtir 15 TEMMUZ
Çanakkale Sakarya İnönü ve Kurtuluş Savaşlarındaki ruhun canlandığı tarihtir 15 TEMMUZ
Avrupa Amerika ve yurt içindeki dost görünüp böyle bir fırsatta her türlü hainliği şerefsizliği ve canavarlığı yaptıkları tarihtir 15 TEMMUZ
Bazı hainlerin ön dişleri ile gülüp arka dişleri ile haince ısırmaya çalıştıkları tarihtir 15 TEMMUZ
Bu hainlerin kim ve kimler tarafından destek gördüğü anlaşılan tarihtir 15 TEMMUZ
Haç ve Hilalin ne ilk nede son olan savaşının yaşandığı tarihtir 15 TEMMUZ
Sevinç salyaları halkın dik duruşu ile boğazlarında düğümlenen hainlerin akıllarından bile geçiremeyecekleri tarihtir 15 TEMMUZ
1400 yıl sonra yine bir Ömer çıktı ve adaleti özleyen insanlığa Ömerler öldü mü sandınız deyip gittiği tarihtir 15 TEMMUZ
Türkiye'nin ve Türkün demokrasi ve özgürlük uğruna verilen 249 şehit ve binlerce gazinin bu hain oyuna son vermesi ile milyonların kurtuluşa erdiği tarihtir 15 TEMMUZ
Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin mekanları cennet olsun yakınlarına da peygamber sabrı versin
Allah gazilerimize sağlık sıhhat ve hayırlı uzun ömürler versin
Allah hainlere fırsat vermesin
Allah devletimize milletimize ve yöneticilerimize yardım eylesin
Allah yar ve yardımcımız olsun
Tüm şehit ailelerinin acısı acımızdır
Hüsam bugünde böyle diyo
Hüsamittin Güneş
15 Temmuz Destanı
Tarih 15 Temmuz 2016! Varsa cesur ve de yürekli şehitleri,
Türkiye bir tarih yazdı; Bölemez hiç kimse bu ülkeyi!
Teröristlerin oyununu bozdu,
Vatanını canı pahasına korudu!
..............................................
Kapattı askerler;köprüleri,yolları
Tehdit etti halkını,
Masumların canını yaktı.
Akıllara kazıdı;
Türk`ün ; gücünü,vatan,bayrak aşkını!
.............................................................
Jetler,tanklar,ellerinde silahlar;
Neden,bir asker halkına ateş açar?
Sandılar Türk mermiden korkar!
Gerisin geri kaçar!
Başka hangi millet tankın önüne yatar?
............................................................
Geri püskürttü darbeyi,
Vardı ne tankı,ne de tüfeği,
Tek silahı Vatan,Bayrak sevgisi.
Seve seve can verdi,
Unutmaz bu vatan Ömer Halisdemir`leri
...............................................................
Uğur İlker Ergezen
ON BEŞ TEMMUZ İKİ BİN ON ALTI
Tanklar çiğneyemez artık seni hepsi sinende bir bir erisin
Sen ölmedin, asla ölmeyeceksin şehidim her daim dirisin
Peygamberlikten sonra senin makamın, sen yüce birisin
Sen cennetliksin, sen Hz.Hamza ve diğer şehitler gibisin
Sineler yansa, umutlar hüzün de olsa da eğilmedi ki asla başlar
Ezanlar ve salalar susmadı, tekbirler inletti göğü, dinmedi yaşlar
Emaneti Peygamberimin bu dava, bitmez asla ve yeniden başlar
Toplara ve mermilere karşı duran aziz olan milletimin elinde taşlar
Ölmek uğruna durduk darbeye karşı, kalkışamazlar artık
Utanmaz namussuz şerefsiz bunlar ki ar damarları yırtık
Doğmadan mezhepsiz ve mesnetsizleri şükür ki batırdık
Kahraman milletim sineye çekmedin şükür gururlan artık
Kimisi ekmek derdindeydi, kimi para pul derdinde kimisi su
Mücahidimin tek derdi vatanıydı, tek derdi vatanının namusu
Göğsünü hedef almıştı aziz milletimin, kahpelerin namlusu
Meydanlarda sabahladı, gelmedi hiç Kahramanların uykusu
Ne altmışlardayız ne de seksenlerdeyiz artık biz de uyandık
Ne yazık, Millet olarak bu kızgın ateşlerde defalarca yandık
Küçümseyemezler alçaklar ve korkaklar bizim bu zaferimizi
Şehit verdik Gazi olduk meydanlarda, direndik ve kazandık
Bu millet yüce, darbeye kalkışanları ne güzel de püskürttü
Korkuttu ya zalimleri ve hainleri, hepsini de tek tek ürküttü
Aldı tarihten intikamını birer birer, şimdi burunlarını sürttü
Tarihte tank yürütenlerin evlatlarının üstünden tankları yürüttü
Sana methiyeler dizsem destanlar yazsam sığmazsın kıtalara
Zaferlerle doluydu tarihin, sığmadın da dünyada zaten kıtalara
Yeniden doğmanın vakti gelmedi mi artık, olsa da küllerinden
Bu iman olduktan sonra sende milletim, düşmezsin hatalara
Ey asker, unutma ki sen sadece ve sadece bu milletin askerisin
Rütben ne olursa olsun, emrini milletten alan, bu milletin erisin
On beş temmuz iki bin on altı, demokrasiye sahip çıkma tarihisin
Milletim ve milletimin seçtikleri, asıl olan şu; bu milletin sen liderisin
Mutlu Alkan
15 TEMMUZ
Güneş ufkuna çekilmişti
Hainler plan yapmıştı
Sokaklar tutulmuştu
Millet daha uyumamıştı
Camiler de sela sesleri
Kalplerde iman
Yürekler de vatan
Koştu millet bayrak sevdası
Uçaklar uçtu ateş edildi
Beştepe ayakta kaldı
Meclis gazı oldu
Hainler teslim oldu
Güneş yeniden doğuyordu
Kimi anne
Kimi baba
Kimi abla
Ama hepsi kardeş
248 vatandaş
Melih Tinaz
15 TEMMUZ
Fırtınalar koptu kapkara gecede ansızın./ Kan gölüne çevirdiler dört bir yanını vatanımın./
Aziz Tür milleti geldi hakkından kansızın./
15 Temmuz yas günü oldu, kardeşimin, bacımın, anamın./
Kahraman nefer Ömer Halislerim var benim/
Bu kutsal vatana feda olsun canım kanım bedenim./
Sende başka yoktur benim yerim./
Seni kaybedersem ben nerelere giderim./
Çağrı yapıldı çoluk çocuk döküldük sokaklara./
Hiç düşünmeden attık kendimizi tankların altına/
Bu son kaleydi düşmemeliydi, kalmamalıydı düşmana./
15 Temmuzda zafer verdi. Şükürler olsun Rahman'a./
Nöbet tuttuk meydanlarda zalime karşı./
Türkün nidaları, naraları inletti arşı./
Kuvayı Milliyciler ile doldu her bir çarşı./
Mehmet Akif'in dediği gibi Allah yazdırmasın bir daha İstiklal Marşı/
15 Temmuzda sardı bütün düşmanlara korku/
Baş komutanın emriyle tekrar fethettik yurdu/
Vatanların vatanı Benim yurdum Anadolu/
Asla geçilmez Çanakkale'si, Ankara'sı, İstanbul'u./
Ramazan Yıldırım
ON BEŞ TEMMUZ DESTANI
O gün; Kahraman Millet, kurtardı şerefi arı
O gün; Yıktılar, kahpece sarılan hain duvarı
O gün; Koptu Babası, Evladı, Torunu, Yarı
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Bir anormallik vardı, onbeşgün boyunca
Ankara da kargo, malzeme taşıdı sinsice
Bilmeyen bilemedi, bilen sustu haince
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Saydım bir saate indi, otuzbeş kargo uçağı
Etimesgut Havaalanına inen, kargo kaçağı
Sordum günlerdir, mühimmat taşır kargo uçağı
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
İlk Boğaz Köprüsü; Tank'la sarıldı dediler
Tüm trafik durduruldu, geçit vermediler
Halkta bir şaşkınlık, ama mana veremediler
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Saat ilerledi, geceye doğru, ateşlendi tanklar
Gökyüzünden, mermi yağdırdı uçaklar
Durmadan, yerden silahla tarıyor alçaklar
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Öyle saldırdılar ki, cesetler göye savruldu
Nice, Babalar, nice, genç yiğitler yere serildi
Kimi göğsünden, kimi kafasından vuruldu
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Gölbaşında bombalanıyor; Özel Hareket Polisi
Emniyet Müdürlüğü, Genelkurmay Köprüsü
Haymanayolunda; Devasa Türksat Uydusu
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Bombanın hedefi; Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ondan sonra; Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi
Bir baktım gürledi, Bu Vatanın Evladının Özsesi!..
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Ey! Türk Milleti, tutun havaalanlarını, tutu yolları
Fırsat vermeyin, bir soysuza kul olmuş, kulları
İnsanlığa acımaz, kendi halkını bombalayanları
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Tahsin der; çok ihtilal gördüm böylesini görmedim?
Kendi, öz halkına, kahpece silah sıkan görmedim?
Niçin böyle bir küstahlık yaptılar; Onu da bilemedim?
On beş Temmuzda; Gardaş neler oldu neler?
Tahsin Koç
Tiran- 03.02.2017
15.07.2016 Tarihli kalkışma üzerine yazılmıştır.
VATAN İÇİN ŞEHADET
Hainlerin karşısında dik duran
Kurşunlanıp şehit mertebesine ulaşan
Tertemiz bedeniyle gönüllerde yatan
Darbeyi engelleyen büyük komutan
Gökten bomba yağıyor yağmur misali
Görülmemiş böyle alçaklığın emsali
Hainler ödemeli yaptıklarının bedelini
Unutturmayacağız 15 temmuz gecesini
Bir değil bin asır geçse de bu gece unutulmayacak
Bu zafer altın harflerle tarihe yazılacak
Gün gelecek elbet hainlerden hesap sorulacak
Dalgalansın göklerde kandan rengini almış şanlı bayrak
Bu vatanı vatan yapan aziz millet
Uğrunda can verildi verilecek elbet
Vatan için ölenlere ölü demeyin diye indi ayet
Ey şehidim haydi kalk cennette bekler seni Hz. Muhammed
Şahin Hatunanaoğlu
TÜRK "TEMMUZ" DESTANI
Bir Temmuz gecesinde,pusuya düştü ümmet,
Bölünmek istendi bu asil,kahraman millet.
Asıl hedef İslamdı,son kalesi bu devlet,
Mekke'den bir ses; "Rabbim! Türkiye'ye yardım et.
Evi,barkı terkedip,döküldük meydanlara,
Ayyıldız bayrak için,Hilâl-i İslam için.
Siper edip bedeni,tam otuz kurşun yedik,
Ezan ve Kur-ân için,ümmet Muhammed için.
Hain bir saldırı bu Ebu Cehil soyundan,
Korkmaz benim milletim,böyle din tüccarından.
İnandık,yıkılmadık,andiçtik Ayyıldıza,
Hamd-u Senalar olsun beni "Türk" yaradana..
Mustafa Hallaç
15 TEMMUZ GECESİ
Yıl iki bin on altı temmuzun on beşi
Tanklarla çıkmış FETÖ'nün kalleşleri
Lakin karşılarında vatansever bir millet
Destek veriyor FETÖ'ye onlarca Avrupalı devlet
Yılmadı bu aziz millet vatanını savunmaktan
Bir kez olsun ayrılmadılar yolumuzdaki haktan
Darbe girişimi olurken durmadı evde millet
Vatan için fedakarlık etti herkes sağlıktan
Merkezleri Muğla/Akıncı Üssü
Vermişler hainlere asker süsü
15 Temmuz'da uyandı Türk Milleti
Harladılar köşede unutulmuş közü
Dedik tek bayrak tek millet tek vatan
15 Temmuz günü Boğaz Köprüsü'nde kan
Köprünün önüne adeta set çekmiş
Asker süsü ile onlarca aç hayvan
Gördük darbe girişimini öğrenince ağlayan askeri
Gözünü kırpmadan kurşun sıkan rütbeli kalleşi
Son yüzyılda neler neler gördü bu aziz vatan
Hepsininde sonu oldu akbabalarla kokmuş leşi
Yıkılmayacak bu devlet yukarıda Allah oldukça
Bir gün daha olacak Güneş doğudan doğdukça
Bu ülkeyi bu milleti kimse sahipsiz sanmasın
Bu devletin başında Erdoğan oldukça
HALİS AKAR
ON BEŞ TEMMUZ ŞEHİTLERİNE
Şu günün karanlığına bak asuman simsiyah
En büyük çakalların yayılıyor sesi, eyvah!
Sarmış etrafı karanlık yüzlü vahşi köpekler
Ölüm yayıyor etrafa ölüm bürümüş gözler
Satılmış kalplerin kan bürümüş çirkin gözleri
On beş temmuzda göründü vampirin it dişleri
Dönüp tarihe baksam böyle kahpelik bulamam
Ecdad başını kaldırsa vakayı anlatamam
Saltanat kurmak için Ebu Cehil torunları
Ateş açtı halka Nemrut Firavun orduları
Ezanların yükseldiği yurdu alamazsınız
Ceddin bile alamadı, siz mi alacaksınız?
İşte siper edip gövdesini kör kurşunlara
Geçit vermedin satılmış alçak namusuzlara
Sen ki bayrağını almış koşuyorsun cennete
Sen ki ecdadının kanını düşürmezsin yere
Peygambere komşu olmak içinken bunca çaba
Hangi peygamber sizi kucaklamayacak haşa!
Susturmamak için minarelerdeki ezanı
Bozdun alçakların hazırlanmış tuzaklarını
Salibin tuzaklarını bozarak haykırdınız
Tuzağınızdan Allah'ı habersiz mi sandınız
Bak, işte Asuman işte Süreyya işte güneş
Sizin kadar şanlı değil,olamaz sizlere eş
İşte sen ki şehit olmuş ceddine benziyorsun
Ceddin gibi tutmuş al bayrağı bırakmıyorsun
Elif vav ezan için namus için Kur'an için
İnmeyen bayrak için şehit oldun vatan için
Dünya var oldukça tarih hep sizleri yazacak
Tarih yazdıkça sizleri,dünya hep okuyacak.
Hasan Akdaş
SAĞ OLDU VATAN
Onlar Başkomutan vesilesiyle aslında, İlahtan aldılar emri,
Ne mutlu ki Bayrağı, indirtmedi Şahadetleri.
Boz bulanık bir geceydi ne kuşku vardı kalplerinde ne gözlerinde korku,
Emsalsiz bir kahramanlıktı bu, hainlerin tutuldu nutku.
Şaştı kaldı hain, patladı peşin sıra mavzer etraf kıyamet!
Tam 248 Şehit 2.193 Gazi, Allah'ım nedir bu alamet.
Eşten dosttan helallik alıp, ölüme yürüyen yanardağ yürekliler,
Müşrik yığınlarının karşılarına iman dolu göğüslerine açan gönüllü neferler.
Madem göz dikildi toprağa, el sürüldü bayrağa, beş para etmezdi dünya malı,
Umurlarında değildi yaşamak, biliyorlardı vatansız bayrağın dalgalanmayacağını.
Zulmü yapanların üzerlerinden çıkarılmalıydı, öz Mehmet'imin üniforması,
Dev tankların önüne yatıp ölüme gülümseyenlerin hakkıdır vatan savunması.
Elbet doğrunun yanındadır Allah ve her tekbir de esirgemeyecektir yardımlarını.
Sonsuza kadar yaşayacak olan Vatanda olacaktır ayrık otları,
Türk, Kürt, Alevi ve Çerkez'le bozuldu ve hep bozulacak oyunları.
Ay yıldızlı Al bayrak şehidime selam durduğu zaman,
Ne canları vardı akıllarında ne evlatları nede bir heves düşündüler o an,
Islandı kanla her yer, Şehadet parmakları havada şehit oldular, sağ oldu Vatan…
Hasan Başak
1 Bir olan Rabbim Allah ( C.C ) adıyla.
5 Beş vakit namazım ve okunan selalarla.
T Türkiye kahpe bir darbe girişiminde
E Ecdad durmadı her zaman kefere ile savaştı
M Muzaffer olur bu millet kalpler bir olunca
M Minareler süngü, müminler asker
U Uğrunda 252 şehit ve sayısız gazilerim var
Z Zikir eden kalp ile şükür elhamdurillah.
Arif Efe
Temmuzun gecesi
Geceydi güne uyandıran
Sıcaktı o gece namlunun ucundan çıkan mermi kadar sıcak
Köprüydü insanlar milleti birleştirecek kadar uzun ve sağlam
Temmuz gecesiydi yollara insanları koyan
Bir çift el vardı vücuddan ayrılan
Hayırdan uzak dinden uzak kurduğu büyük tuzak
Sökmez bu millete tuzak İstemezse Hak.
Görmek istersen millete bak
Bir ses küçük ekran canlı yayın
Haydi halkım inin meydanlardayım
Meydanlar ki evet bende ordayım
Asırlık oyun var ve onu bozmaktayım
Havalanan uçaklar helikopterler ama onların da üzerinde uçan iman
Bombalar yağıyor havadan karadan
Ama bir şey o bombaları yok ediyor işte iman
Temmuz gecesiydi herkesimi buluşturan çürükleri ayıran
Dünya bu olaya gizli hayran
Ey Ülkem durma bu oyundur hızlı davran
Bu uğurda ölmek en büyük davam
Amansız bir hastalıktı vatanımda olan
Ömerler var hastalığa Halis bir deva bulan
Ameliyata izin yok kardeşliğe devam
Ölümü öldüren yiğitler benim, benimdir atam.
Saatler geçiyor her saat sanki devran
Uyumak istemez millet görev ister heran
Rüyası yok olmuş zalimin hali durağan
Bir tarih yeniden dirildi korkuyor düşman
Yükseldi minareler içinde müslüman
Ezanlara karışmış Selalarda duam
Rızan için yaşadı Allah'ım bunca can canan
15 temmuz gecesi yazıldı milli destan
Osman Öner
Yeniden Doğuş
Yeryüzünü kaplayan ihanet kokusundan,
O gün, o ruh uyandı yüzyıllık uykusundan.
O ruh ki kılıcıyla kıtaları zapt etmiş,
Gemileri yakarak nice yollar katetmiş.
Ne kara bir geceydi... Beklenmedik bir andı,
Ufku örten karanlık kendisinden utandı.
Düşman kavi, gizlenmiş kuzu postu içinde,
Kırk yıldır örgütlenmiş, çöreklenmiş derinde.
Ve bir nida duyulur: "Davet var meydanlara!"
Vatan bir baştan başa boyandı al kanlara.
Siper etti gövdeni, koyarak imanını,
Bütün dünya izledi diriliş destanını.
Elde dua tufanı, dilde tekbir sesleri,
O gün düşman üstüne yürüdü Türk neferi.
Kalpte aziz hatıra, dudaklarda türküsü,
Vatan ki bu uğurda can verenler ülküsü.
Yârin mendilinde yaş, millet biziz, vatan biz.
Doğudan en batıya Fırat biziz, Ceyhan biz.
"Onlara öldü denmez, onlar diri" dediği;
Şehit biziz, gazi biz; isimsiz kahraman biz...
Ömer Faruk İpek
AZİZ MİLLETİM
Yaradan yardımcıdır senin her anına
Yeter ki sen ona güven
Düşman giremez vatanına
Var oldukça, ölmedikçe sen
Bu vatan için kanını akıtan
Bu topraklarda yatan
Unutma onların hepsi senin atan
Kimsenin olamaz yalnız senindir bu vatan
Bütün dünya göz dikmiş toprağına
Namertler çapulcular hepsi atakta
Düşman pusu kurmuş hem soluna hem sağına
Ey aziz milletim yeter ki sen dimdik dur ayakta.
Edip İlhami ERDOĞAN
15 Temmuzda;
Tanklarla toplarla gelenler oldu,
Türkiye bitti diyenler oldu,
Vatanı satıp gidenler oldu,
Hepsini gördük 15 temmuzda!
Hiç kimse bu vatana göz dikemez,
Türkün inancına söz edemez,
Dünya gelse bizimle baş edemez,
Hepsini gördük 15 temmuzda!
Bir olduk birlik olduk,
Eğilmedik dimdik olduk,
Yüzyılın oyununu bozduk,
Hepsini gördük 15 temmuzda!
SABAHI OLMAYAN GECE -15 TEMMUZ 2016-
Tarih on beş temmuz iki bin on altı
Gün geceye dönmek üzere!
Türk milletinin uykusuz kaldığı o gece
Uyuyanın ise uyanamadığı!
Hava sıcak, gökyüzünde uçan uçak
Birazdan yürekler parçalanacak
Kim derdi ki bir ulusun meclisi vurulacak
Tarihte olmayan, bu gece yaşanacak
Yaz yağmurları yağardı bu mevsimde
İnsanlar kaçışırdı kıyıya köşeye
Bu defa mermiler yağdı gökyüzünden
Hiç kimse kaçmadı, bulunduğu yerden
Sınırlarda beklerdi askerlerimiz
Rahat uyusun diye analarımız, bebelerimiz
Nöbet yeri değişti, yer başkentin kalbi
Nöbeti tuttu, sivilden bir ordu!
Geceler sabaha dönerdi, gölgeler uzardı kaldırımlarda
O gece sabah olmadı, karanlık kol geziyordu
Kaldırımlarda acı bir sessizlik!
Tarih hala on beş temmuzdu
Babasız kaldı küçük kız çocukları
Evlatsız kaldı bu ulusun anaları
Vatansız kalmadı! Bayraksız kalmadı!
Şerefli Türk Milleti, devletini vermedi!
Gerekirse gece oluruz gerekirse gündüz
Söz konusu vatansa biz bölünmez bir bütünüz
Esaret yoktur Türk'ün kanında
Silaha gerek yoktur bu bedende bu ruh olduğunda
Tüm dünya gördü o gece
Ne olur! Türk halkı bir araya gelince
Ne mutlu Türküm diyene!
Ne mutlu bu ay yıldızın uğrunda şehit olup düşene.
ŞEHNAZ ERYAŞA KAYRAKLIK
BAKÜ/AZERBAYCAN/05.05.2018
KARA GECE
Sela sesleri uyandırdı bizi,
Şehitler kulağımızı fısıldadı,ALLAH,ALLAH sesi,
Sokaklara döküldü millet
ALLAHIM sen sonumuzu hayır et
Tanklar,uçaklar silahlar vatan hainlere sabret
Bayrak ellerde cennet yakın analar yüreğinize taşlar basın,
Cennet çağırıyor şahadet yakın
Gök sema ordu gönderiyor akın,akın
Millet esarete inat yakın şaha kalkın
Ölümü unutup vatana bakın.
Dillerde dua kalplerde iman kurtuluş yakın gelecek zaman.
Korkup kaçtı cesaretsiz yılan
Millet yürüdü illede iman;Vatan,vatan…
Korkusuz ana,baba evlat dolmuş kamyona düşmana inat.
Yukarıda ölüm yağmuru, bedende sıcak kaçmak yok yok evlat…
Korkak ses duyulur pişmanız aman,yalan üstüne yalan
Artık susun,teslim olun geçti zaman…
Ayşe Uygun
Çünkü O Gün 15 Temmuz'du
O gün 22.00'da başladı herşey
Her şehit ayrı destan yazdı.
Sokaklar doldu taştı.
Çünkü o gün 15 Temmuz'du
O acı günde herkez beraber oldu.
Çünkü o gün 15 Temmuz'du
Herkez el elle hep beraberdi.
Çünkü o gün 15 Temmuz'du
Zeynep Nisa Kara
Zafer Günü
Cehennem gibi sıcak onbeş Temmuz akşamı
Yorulmuş gün dut gibi fırsattan kalkışma var
Türk Beyi davet etti artık durmaz gardaşı
Ak elbiseler giyer indirmez bayrağı yar
Gün bugün hadi gelin namerde el açma bak
Kubbenin altı susuz can verenlerle dolu
İnanmış kurtuluşa ey insanoğlu bak bak
Ak kefene bürünmüş er Ömerler hep yolcu
İşte selanın sesi diz çökmez Türk ün beyi
Ben ben Türk milletiyim Calut olsan yıkarım
Durmaz içimdeki kor, ellerimle boğarım
İşte yurt evladının zafer günü iffetli
Muzaffer KILIÇ
MİLLİ İRADE NÖBETTE
Dede Korkutun sözü yabana atılmaz,
" Hain içerdeyse, kapı kilit tutmaz ",
Halk meydanlara çıktı, bu oyunu yutmaz,
Emrin olur Başkomutanım, çık de çıkalım!
Millet! Dur, diyerek darbeye karşı ayakta,
Cunta başarısız, aralık, temmuz ve ocakta,
Bir olup hedefe baktık; il, ilçe ve bucakta,
Emrin olur Başkomutanım, bak de bakalım!
Türk halkının iradesine asla darbe vurulmaz,
Sel gibi kükrediği zaman, önünde durulmaz,
Vatan için yola çıktı mı, kesinlikle yorulmaz,
Emrin olur Başkomutanım, çık de çıkalım!
Millet! Darbeyi tanklara karşı elle püskürttü,
Göğsündeki İman, vatan hainlerini korkuttu,
Gündüz maişeti kazandı, gece nöbetini tuttu,
Emrin olur Başkomutanım, tut de tutalım!
Gençler göz kırpmadan tankların önüne yattı,
Geçit vermedi, hainleri dört yandan kuşattı,
Ebrehenin tanklarına, Ebabil kuşları taş attı, (1)
Emrin olur Başkomutanım, at de atalım!
Şehitler, canları pahasına darbeyi durdurdu,
Hainlere karşı cesaretle korudular, bu Yurdu,
Devletini koruyup, tankları önüne katıyordu,
Emrin olur Başkomutanım, kat de katalım!
Meclis binasının vurulduğu tarihte görülmedi,
Cuntacılar yüzünden bu memleket durulmadı,
Galiba bu hainlere Osmanlı tokadı vurulmadı,
Emrin olur Başkomutanım, vur de vuralım!
Yusuf KARAKOÇ
(15 Temmuz darbesinden bir gün sonra)
16 Temmuz 2016
Keçiören / Ankara
(1) İslam tarihinde, Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin ordusunu, Rabbim! Ebabil kuşlarına taş attırarak Kâbe'yi yıkılmaktan korumuştu. Cumhurbaşkanımızın sözüyle meydanlara koşup, halkın üzerine kurşun yağdıran hainleri durdurmak için bizler de, taş attık vücudumuzu siper ettik vatanı koruduk. Burada bir teşbih sanatı var.
TEK VATAN - TEK BAYRAK - TEK MİLLET - TEK DEVLET
Ben Türk oğluyum, destan yazar, tarih yazarım,
Ülkeme göz dikenin, mezarını kazarım,
Yağmur olur yağar, fırtına gibi azarım,
Vatanıma kurulan, hain tuzağı bozarım.
Özgürce dalgalanır, ay yıldızlı bayrağım,
Vatan için hazırım, geçmedi gençlik çağım,
Şehit olursam eğer, cennet olur durağım,
Bayrağımı indirenin, ellerini kırarım.
Üç kıtaya hükmeden, Osmanlı torunuyum,
Haksızlığa boyun eğmem, bu en güzel huyum
Allahtan başkasına eğilmedim, ben buyum!
Milletime laf atanın, dillerini burarım.
Bayrağım, vatanım, namusum için yaşarım,
Bir hainlik sezdim mi, meydanlara koşarım,
Dağların, aşılmayan yollarını aşarım,
Devletime taş atanın, kollarını kırarım.
Yusuf KARAKOÇ
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE
Tarih 15 Temmuz 2016,
Vakit akşam on suları.
Kulaklarda değişecek tarihin tınısı;
Kalplerde demokrasiye vurulan darbenin sızısı.
Lakin korkutabilir mi bunlar mert vatan evladını?
…
Bir grup kalbi paslı, eli kanlı koymuş aklına hayınlığı!
Topla, tankla, milletin rızkıyla başladı ''yurtta sulh'' saçmalığı.
Reis-i cumhurdu halkın başkomutanı, halktı onun gönüllü komutası,
On binler, yüz binler çekinmeden ortaya koydu canını,
Ömer'ler, Erol'lar, Ahmet'ler, Ali'ler, Ayşe'ler şehadeti sakınmadı!
…
Onların bitmeyen hesapları, kirli senaryoları kaldı,
Vatanın mert evladı kurtuluş destanı yazdı, ihanet bastırıldı.
Analar ağladı, çocuklar öksüz kaldı, demokrasi yaralandı,
15 Temmuz'da tarihi değiştiren bir tarih yazıldı.
Aldı, yürüdü bir kez daha Türk milletinin şanı!
…
Milli irade ezdi geçti uçakları, tankları;
Şehadete yürüyen kahramanların ruhlarının izi kaldı.
Nefes aldıkça can, kalpler unutmayacak aslanlarını,
Tek tek sorulacak hesapları,
Yerde kalmayacak aziz kanları!
…
Hamd-u senalar olsun sana ey kahraman Türk evladı!
İman dolu göğsün yıldırdı FETÖ'yü, batıyı, topu, tankı.
Gururla taşı şehadet şerbeti madalyanı,
Suladın aziz kanınla vatan toprağını.
Hatıran daima yeşertecek demokrasi adına umutları…
Neriman GÜDER
BİR MİLLET YENİDEN DİRİLDİ
Bir millet ki düşünün her yanı ihanet ordusuyla çevrili
Ne yanı dönsek buram buram ihanet kokuyor
Avının ölmesini bekleyen akbabalar gibi bekleyeni çok
Türkiyem yükseldikçe hainler diş bileğliyor,
Lakin bilmiyorlar bu vatanda hainlere yer yok !
Çanakkale'de ecdadımızın kanıyla sulanan bu topraklarda ;
Kan emicilere,sinsi şeytanlara verilecek bir karış yer yok !
Seyit Onbaşım rahat uyu sen ,
Torunların mirasının başında göz açtırmıyor düşmana
Ders veriyor bizi yıkmak isteyen herkese baştan sona
Öyle kolay mı bu milleti yenmek,
Öyle kolay mı bu vatanı bölmek,
Bu millet ölümden korkar mı sandınız ?
Yanılıyorsunuz,Yanıldınız !!!
Tankı,topu,tüfeği,uçağı da gelse nafile
İman dolu bu milleti yenmeniz mümkün mü ?
Yer ve gök şahitlik ederken şehadete ,
Bu vatanı bölmeniz mümkün mü ?
Kürdü,türkü,lazı,çerkezi demeden bir olduk karşınızda ,
Çılgına döndünüz tanka,kurşuna kafa tuttuğumuzda
Hesap edemediniz bu millet artık oyuna gelmez !
Nene Hatun,Kara Fatma,Seyit Onbaşı gurur duyuyordur şimdi
Ömer Halisle,Fethi Sekinle,Abdullah Tayyip ve daha nicesiyle;
Minnetimiz vatana olan aşkıyla şehit olan sizleredir
Minnetimiz vatan için ölümü düğün görenleredir
Ey gözleri dönmüş kör şeytanlar !
Bu vatan ezelden beri bölünmedi bölünmeyecek !
Zulmedenin karşısında eğilmedi eğilmeyecek !
Eğer söz konusu vatansa hainlere asla fırsat vermeyecek !
Mehmet Yılmaz
ONBEŞ TEMMUZ TÜRKIYE'M
Onların değildi sadece, tüm dünyanın planıydı,
Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yikamayacaklardi.
Biz her zamanki gibi; bir olduk, iri olduk, diri olduk,
En yaşlımızdan en gencimize, kundaktaki bebeğimize.
Şayet böyle olmasak, hepimiz yok olurduk.
Türkiyemiz ;toprağımız, goklerde dalgalanan albayragimiz,
Eğer sen olmazsan,gururla toprağın altında yatacagiz.
Matem yeridir bayrağının olmadığı yer,nasil oralarda kalacağız,
Makus talihimize yenilmedik,seninle beraber uyuyacagiz.
Ufkumuzda, canimizda sen oldukça, sonsuza kadar savaşacağız
Zaten senin içindir; mücadelemiz , uudumuz , kavgamız.
Burak Kocaman
Vatan millet deyince
Tüylerim diken diken
Yerinde duramıyor bu beden
Dışardaki değil içerdeki kahpeden
Sen bizi koru ulu Allahım
Vatanıma bedenim can feda olsun
Analar hırs edip aslan doğursun
Zalime kahpeye hesap sorulsun
Vatanımı aslansız bırakma Allahım
Er Doğan degil vaktinde doğan oldun
Guzel Türkiyeme sen lider oldun
İslam alemine ön ayak oldun
Ayagına taş degdirme Allahım
Mahmut Demircan
TEK NEFES TEK BİR YÜREĞİZ
15 Temmuz saat akşam sekiz
Bomba sesleriyle tüm ülke ürpeririz
Olayı öğrenince meydanlara ineriz
Milletçe tek nefes tek bir yüreğiz
Tankın altında kalan babalar
Şehit olan yiğit delıkanlılar
Çoluğunu çocuğunu alan analar
Milletçe tek nefes tek bir yüreğiz
Bakıyoruz soluk soluğa televizyonlara
Cumhurbaşkanı diyor ki "İnin meydana"
Bekliyoruz meydanda Türk bayraklarıyla
Milletçe tek nefes tek bir yüreğiz
Bombalar,tankalar,F-16`lar
Analar,bacılar hıçkırarak ağlar
Okunur ezanlar ,edilir dualar
Milletçe tek nefes tek bir yüreğiz
Gazi olup engelli kalanlar
Şehit olan oğlunun resmine bakanlar
15 Temmuz`u unutmayanlar
Milletçe tek nefes tek bir yüreğiz
Tarihi değiştiren tarih
Bu 15 Temmuz gecesi
Hepimiz diriz,biriz ve tekiz
Milletçe tek nefes tek bir yüreğiz
Esin Bozoğlan
15 Temmuz
15 Temmuz akşamında
Boğaziçi köprü başında
Asker elbiseli teröristler
Ateş açtı vatandaşa
Pensilvanya uşakları
Darbeye kalkıştılar
Benim güzel insanımın
Kanını akıttılar
Vurulup yere düşenler
Tekrar ayağa kalktılar
Geçmesin diye şerefsizler
Tankın önüne yattılar
Havada uçan uçaklar
İçinde hain alçaklar
Gazi Meclisimize
Bombalar yağdırdılar
Ancak! Sahipsiz değildi vatan
Başımızda bir uzun adam
Reis, başkan, başkomutan
Adı Recep Tayyip Erdoğan
Abdest aldı namaz kıldı
Kefeni ile yola çıktı
Yılmadı, korkmadı, kaçmadı
Vatanını hiç satmadı
İstanbul istikamet
Can Allah'a emanet
Ardında büyük millet
Sonumuz hayır elbet
Biz biriz, beraberiz
Türk'üz, Kürt'üz, Çerkez'iz
Vatan için hepimiz
Kurban, gazi, şehidiz.
Yüksel Erol
TÜRKLÜK YOLCUSU
Bir köşeye sinmiş bekliyordu engebe,
Vatan işte burası diyecekti geçene.
Sen kandıramazsın onun aslıdır ası,
Canının canında durur cesaret tası.
On beş temmuzdu tarih,
Yürüyordu oncası,
Kendisiyle geliyordu iman dolu gölgesi.
Korku kendini kattı safsatanın ardına,
Göğünde yıldız kattı onlarcası yurduna.
Bir kadın bir anne bir oğul bir baba,
Yüzünde aydınlık olan yolunda kala,
Gelir miydi beklenmese umut denilen tay,
İçindeki özgürlükle barışıktır ay.
Yıldızına kavuşur bayrağında al.
Bir güler yüzü var ki sorma sana koşan dinin,
Cesaretin, ilmin, sanatın ve sevginin,
Yürekleri acıtsa da yılanın zehir sosu,
Yorgun değildir asla Türklük yolcusu.
Gel gidelim dağların nazına, yazına
Milletim hiç gelmesin o zalimin gazına
On beş temmuz gibi olsun acı da olsa yası
Atamla geçildi bir zamanlar o engebenin hası.
Hatice Canan CAN PEARCE
KATILALIM MARŞA
Güzeldir anne güzeldir yurdumuz,
Bir an geldi zaman durdu oldu 15 temmuz.
Sen sanma ki bir dağı devirir en büyük kabus,
Yollar tersinden aksa da biz yolunu buluruz.
Biliyorum yalnız değildi o kadın,
O adam, o çocuk,
Bilmiyordum saat kaçtı , onlar değildi uçuk.
Bir zafere giden yolda sahipsizdi mutluluk,
Zalimler bulmadı bu yurdu, unutma ki biz bulduk.
Sevil anne güzel gör, güzel gül, güzel yaşa,
Asrın dev yürekleri on beş Temmuz 'da coşa,
Benden sana hatıra kalsın elimde çiçek,
O da benim gibi elbet bir gün ölecek,
Bilirsin yol aşılmak ister,
Yürekse dayanmak.
Katlanılmaz mı acın , zor mudur sana gülmek.
Aslında bilir seni de Mustafa Kemal Paşa,
Haydi on beş Temmuz 'da gibi katılalım marşa.
Hatice Canan CAN PEARCE
DESTAN
'Zafer inananlarındır.' Ayetine imanla,
Gitmek istercesine Hüseyin misali hasret bir yudum suya..
Karşı dururken ihanete görünmez ordularla
Doydu toprak..damla damla akan şehid kanıyla..
Hilal'in üstüne çöken karanlık
Gözlerinde belliydi ayyuka çıkan imansızlık
Ellerinde Kur'an ve bayraklı insanlık
Koşar adım gittiler şehid olmaya..
Düşenin yerini yenisi aldı..
Bunun son örneğiydi Kurtuluş Savaşı..
İşte bir milletin kendi ordusuna karşı,
Atılan imzasıydı yazılan son destana
Her yerde parçalanmış bedenler, uzuvlar
Hani, gövdesinden kopup savrulan başlar
Bunları göre göre ileri seyreden adımlar
Nefes nefes yaklaşırken kutlu yolculuğa
Görüşler farklı olsada amaçlar aynı
Her bir ağızda İstiklal nidaları
Ya Zaferdi yolun sonu, yada toprağın altı
Her zihinde aynı fikir, yolu yoktu başka..
Vatanım! Bitmez uğruna ne gazin nede şehidin
Gördü bunu orduları birleşen yedi düvelin
Kur'an, vatan ve bayrak uğruna edilen yemin
Bunlardı yurdumu çıkaran karanlıktan aydınlığa..
Abdullah Arslan
KAHRAMAN MİLLET
Öyle bir milletiz ki, kurşun yemek kolay iş,
Gelmesin özgürlüğümüze bir gölge!
Esir olmaktansa verir bu millet canını,
Gösterdi 15 Temmuz'da, bu kalmadı sözde!
Milyonlarca insanın hakkına el koymak için,
Saldırdılar tanklarla, tüfeklerle.
Susamazdı bu millet bu haksızlığa
Aynı kanı taşıyordu bin dokuz yüz yirmi birdekilerle.
Türklüğün hikayesi bu anlatılanlar,
Koca bir milletin kahramanlık destanıydı yaşananlar.
Bizlere Alparslan'dan miras kalmışken bu topraklarda yaşam,
Sabrı sınanıyordu bu milletin karanlık bir akşam.
Ecdadın torunları, kovmadı mı düşmanları bu topraklardan?
Bizler değil miyiz çağ kapatıp çağ açan?
40 kişiyle Çin sarayları basan,
Esir olmamak için ölümle savaşan,
Kahraman milletin kahraman askerleri!
Yine aynı kanı taşıyan milletti o karanlık gecede tarih yazan,
Ay yıldızın gölgesinde bağımsızlığını koruyan.
Canlarından vazgeçerler de geçemezler bağımsızlıklarından.
Tarih daima yazmaktadır şerefiyle ölmeyi bilenleri.
Bu milletin kalbine armağan edilmiş düşmanına bilenmesi.
Damarlarında akan asil kandır ki sebebi,
Atamın da dediği gibi;
"Koca bir dünya bir Türk'ün bedeli!"
ÇAĞLAR ÖZMEN
15 TEMMUZ KAHRAMANLIK DESTANI
Havada yükselmiş ebu cehilin askeri, yeryüzünde tanklar ,silahlar,bir ihanet ordusu
Ancak kurtaracak milleti sarsılmaz vatan arzusu
Lazım değil bize tank, tüfek,uçak başkomutan emir vermiş, millet olmuş etten yürek
İsimler başka, meslekler başka dillerde tekbir evet şimdi vatanı kurtarmak gerek
Sen sanma ki düşecek islamın son kalesi
Derman olmuş yüreklere Muhammedin(s.av.) cezbesi
Ezanlar okunuyor salalar veriliyor, gönüllere iman nuru doluyor
Müminler tek yürek olmuş Allahın şarabını içmeye koşuyor
İşte iman budur,irade budur,başkomutan budur, Halis demir vuruyor.
Ravzasına koşmak için Muhammedin(s.av.), Şehitler ölüyor ama ölü deil Allahın ask şarabını içiyor
Musa Gürbüz
15 'temmuza bak sen
daha on beşin de
gördük işte dünya gözüyle mühür gibi
Allahın sözünün eri olduğunu
bu bile yeter çeliğe su veren ebabilim
utanma mazindeki görkemden
tamamlanacak ya bir kere nur ala nur
başlayacak ya istiklal marşımız
ister sızan ister kamaştıran
aydınlık aydınlıktır
loş olsun şerefimize biraz kainat
romantik başlasın aşkımız
yol uzun
bayramımız tez olsun
öptüğüm o ellerle çevir sayfaları
yola gelsin aşkın siyeri
kuşa sorsun yol gözleyeni
sür yüzünü Rabbin yüzüne
yerinden olmasın merhamet
yurdundan olmasın aşk
dur dedik dünyaya durmadı
bu dalgalar yok yere kudurmadı
ne yaşadık ki sabırdan başka
ağızlarda buruk bir posa tadı
parçalı bulutlu tatiller
hiç bir hikaye görmedi böyle ihanetleri
görmedi hiç bir kurşun böyle katiller
yüreğiniz yetiyorsa fethedin yürekleri
alem aşk görsün
sıvazlamayın sırtını
boğazlamayın
bırakın aşk şerefiyle ölsün
kor dedik gönlümüze duymadı
bu sözler boşuna yorulmadı
ümmi
Mehmet Sadi Beyazıt
Temmuzun on beşi
Bir ağıt ki namesi yok, sessiz, sözsüz,
Zor battı güneş, kurşuniydi gecenin serilişi
Tank namlusu hepimize döndü, tereddütsüz
Bir destan yazıldı temmuzun on beşi.
Millete doğrultuldu milletin süngüsü,
Bölünsün istendi bir milletin ülküsü,
Bombalarla sarsıldı halkın kürsüsü,
Yer: Millet Meclisi, temmuzun on beşi.
Bayrak deniziydik, sokağa aktık oluk oluk,
Tükenmez bir mirasın yeniden dirilişi.
Cuntacılara inen kudretli bir yumruk
Bellekte kordur temmuzun on beşi.
Dolanmaz mı elleri ayaklarına!
Alsalar da bütün cephaneyi yanlarına,
İhanet bir hastalık gibi bulaşmışken kanlarına,
Mermi tanımaz mıydı sahibini, temmuzun on beşi?
Düşmanın karşısında arşa dostluk ettiler,
Şahadetle müjdelendi anaların güneşi,
Düşünmediler bile yaralanırlar, ölürler.
Cesaret, esareti kırdı temmuzun on beşi.
Kimileri yaralı, kimileri ölü; bilinmez kaç kişi!
Sanırsın indi melekler, kurtuluş harbinin eşi!
Yetmez miydi ya Rab bu sevdanın ateşi!
Bir bir düştü mevzileri, temmuzun on beşi.
Hakka ulaşmaz, tutmaz beddualar,
Sırrı sorma; bu, çoktan yenilmişlerin güreşi.
Fil ordusunu dağıtan ebabil gibi selalar,
Gecenin nuru oldular, temmuzun on beşi.
Batılı hak bilen kurşundan kaçılır mı?
Rehberi ilim olanın surları aşılır mı?
Şehidin aziz kanı toprağa karışır mı?
Bayrağın alı tazelendi, temmuzun on beşi.
Sonsuz bir toprak nöbeti bizimkisi,
Hepimiz aynı soydanız, kardeşin kardeşi
Bu sevda kalkanına değen herkesi
Bertaraf ettik temmuzun on beşi.
Delinmez, geçilmez bu ilahi çember!
Bir ışık ki öyle güzel, öyle ender,
Her bir şehidin çehresini ayrı süsler,
Yükselen tekbirlerle biter temmuzun on beşi.
Oğuz GEDİZ
TÜRK'ÜN KUTLU ZAFERİ
Başladı girişim sahte bir bildiriyle,
Belli ki yazılmış düşmanın kirli eliyle.
Millet şehit olmak için çıktı o gece,
Hiç kimse ölmek istemedi o gün eceliyle.
Atalarımız "su uyur düşman uyumaz" dediler.
Bir gece ansızın çıkageldiler.
O karanlık 15 Temmuz gecesinde,
Vatanını sevenler şehit olmayı diler.
Başarılı olacaklarını sandılar,
Bir dolarlara kandılar,
Askerlerimizi şehit ettiler amma,
Kahraman Halis Ömerimizi tanıdılar.
Meclisimizi vurdu hainler,
Çıkmadı içerden yiğit vekiller.
Başkomutan seslendi millete,
Döküldü o gece sokağa bütün iller.
Yedi Ağustos'ta Yeni Kapıda,
Tüm millet bekliyor hazırda.
Kol kola seksen milyon kişi,
Söyleyin kim var sırada.
Darbeye darbe yapan milletiz,
Hiç kimseye boyun eğmeyiz.
Karşımıza kim çıkarsa çıksın,
Çelik pençelerimizle ezeriz.
Eğer akacaksa toprağa kanımız,
Onu da bu ülke için akıtırız.
Sökmez bize tanklar tüfekler,
Bu ülkeye feda olsun canımız.
Bitti nihayet o uzun gece,
Darbeciler kaçtı sessizce.
Unutma sakın bu günü,
Unutturmayacağız senelerce.
Ahmet Sinan Küçük
15 TEMMUZ
Gökyüzü, bir boşluk üstünde bilinmeyen,
Bilinmeyeni bulmak isteyip, bulamayıp kinlenen,
Çelik kanatları uçurup canları inleten,
Orada bir güç var, o acıları dindiren.
Hayat bir zaman dilimi, kıymetini bilmeli.
Hainlere fırsat vermemeli, içimizden temizlemeli.
Her bir dakikasını mutlu geçirmeli.
Tanklara siper olmuş bir millet,
Huzur içinde geçinmeli.
15 Temmuz bir tarih değil, neslin dirilişi,
Atanın nesle seslenişi.
Gurur içinde yat Atam,
Şehitlerin kanları, bu toprakların beslenişi.
Zaman su gibi harcanır ömür içinde.
Bu millet için ömür biter, bilinmeyenin peşinde.
Bilinmeyeni bulur nesil,
Hizmetine sunar gururlu bir şekilde.
Ey evlat! Bilir misin bu canlar niye gitti?
Senin ve torunlarının geleceği için bitti.
Şehitler köprüsünde analar, babalar, bacılar dirildi.
Bu ıstırap, sonunda kökünden bitirildi.
HASAN ÇETİN
Vatansız Olamazdık
Dinle!..
Anlatayım
Evlatcağızım.
Biz Türkoğlu Türküz
Değişiktir mizacımız.
Doğruyuz, çalışkanız
Giydiğimiz hırkamız
Yediğimiz lokmamız..
İçtiğimiz su haramsız..
Sınırsız olmuyor
Yaşamlarımız.
Olur güzel
Dostluklarımız.
Kimi zamanda;
Yalnızlıklarımız.
Çıkar birisi, karşımıza;
Çıkarsız severiz
Hesaplar yapar,
Hesapsız gideriz.
Aşka düşeriz öylece;
Pervasız.
İçten içe yanarız biz;
dumansız.
Yuva da kurarız;
Çok olur sorunlarımız.
Kanatlanıp uçarız.
Olunca; çocuklarımız.
Gelir sonra...
Sıcak bir yaz.
Günlerden
Onbeş Temmuz...
Darbe haberleriyle
Buz kesiliriz.
Ne gördüğümüze,
Ne duyduğumuza,
İnanamayız.
Yıkmak isterler içimizden
İnsan sandıklarımız..
Nasıl yani?
Şimdi bu vatan;
Hainlerin
Ateşiyle mi yanacaktı?
Elin kölesi olan,
Bizim efendimiz mi
Olacaktı?
Hepsinin üzerinde bir dolar.
Zaten ederleri de o kadar.
Kaplar içimizi derin bir yeis.
Sonra birden haykırır reis.
Gecenin karanlığında.
Hain bombalarına inat.
Bir ışık belirir.
Bir kıvılcım çakar.
Gencimiz, yaşlımız,
Anamız, bacımız.
Hep birlikte
Şahlanırız.
Dökülür yollara,
Sel olur akarız.
Tankın önüne yatar,
Önlerini keseriz.
Onlar gerilerler.
Biz ilerleriz.
Göğsümüzü;
Bütün silahlara
Siper ederiz.
Vurulur düşer,
Bir ölür, bin diriliriz.
Kanlarımızı dökerler,
Kanımızla boğarız.
Bütün düşmanlarımızla
Bir olurlar..
Biz dünyaya;
Kafa tutarız.
Hainler düşünse biraz.
Bu vatan bize;
Bin yıllık miras.
Başkalarının bir türlü
Yazamadığı destanı;
Tek bir gecede yazarız.
Okunmalıydı;
Ezanlarımız.
Dalgalanmalıydı;
Ay yıldızlı bayrağımız.
Olmalıydı;
Üstünde yaşadığımız,
Öldüğümüzde;
Gömülecek toprağımız,
Vatansız olamazdık...
Engin Bayram
ÜLKEMİN UYANIŞI
Siz hiç İslam'ın ağladığını gördünüz mü?
Ben gördüm, 15 Temmuz akşamı.
Ebu Leheb'den bu yana kimse İslam'a böyle zulüm yapmamış.
Sözde din adamı olduğunu söyleyen it, aslında Yaradan'a tapmamış.
Siz hiç Türkiye'mi tek vücut gördünüz mü?
Ben gördüm, 15 Temmuz akşamı.
Halk farkında, sanki Kurtuluş Savaşı,
Haine boyun eğerse; ne ekmeği kalacak ne de bir kaşık aşı.
Siz hiç yaşıtları oyun oynarken, vatan savunan gördünüz mü?
Ben gördüm, 15 Temmuz akşamı.
Adı Abdullah Tayyip, daha 17 yaşında,
Nasıl böyle bir güç buldu dersiniz, hayatının başında?
Siz hiç ayağı kesilecek diye sevinen gördünüz mü?
Ben gördüm,15 Temmuz akşamı.
Adı Sabri Gündüz, kalbi iman dolu,
Gazimin yolu, Hakk'ın yolu.
Siz hiç adı İslam Ordusu olan başka ordu duydunuz mu?
Ben duymadım, Türk Ordusu dışında.
4 Nisan 1953'de Dumlupınar'da, Astsubay Selami: ''Vatan Sağ olsun'' demiş.
15 Temmuz akşamı vatan için, Ömer'im onlarca kurşun yemiş.
Siz hiç mahşer kalabalığı gibi insan topluluğu gördünüz mü?
Ben gördüm, Yenikapı'da, 7 Ağustos günü.
Milletim unutur mu hiç, geçmişi, dünü?
Bütün dünyayı sardı, tek vücut olmamızın ünü.
Sercan KARACA
15 TEMMUZ
15 Temmuz da yine doğdu bu vatan
Bir daha, bir daha Türkiye
Nice gaziler ve şehitler
Hepsi yine olsaydı yapardık derler
Bekle Atam geliyorum
Senin iznin ve şerefinle
Ülkemizde kazanılmış bir zafer
Geleceğin aziz yiğitleriyle
Sanma ki kalmadı mazide
Bu vatanın evladı
Çocukların ürkek sesiyle
İşler zaman rakkası
15 Temmuzda yeniden doğuş
Korkma aslanım sende boğuş
Ülkemizde boştur koğuş
Diril yiğidim burasıda mefruş
Hüseyin DOĞANGÖNÜL
İKİNCİ KURTULUŞ 15 TEMMUZDUR
İki bin on altı, on beş temmuzu,
İKİNCİ KURTULUŞ, günü biliriz.
Sarmıştı hainler, bak yurdumuzu,
Ölsek bile bir kez, bin diriliriz.
Gasp edip tankları ve uçakları,
Ezdiler hainler, genç kuşakları,
Gördüler ne imiş, halkın şamarı,
Hep hakkından geldik, gene geliriz.
Köprüler tutuldu, Meclis vuruldu,
Helikopterlerle, insan kırıldı,
Devletin bağrına, zorla girildi,
Unutulmayacak, ihanetiniz.
Fitneyle fesatla, gizli tuzakla,
İhanet ağını, kurup Baylok'la,
Sızmışlar her yana, kirli maksatla,
Çözüldü kahreden, emelleriniz.
Çok şehit verildi, döküldü kanlar,
İçten dıştan vurdu, kandırılanlar,
Teslim olmaz bu halk, bilsin düşmanlar,
Türk'üz biz, çağdaşız, asil milletiz.
Birlikle dirlikle, kurtuldu vatan,
Kimse koparamaz, bu güzel yurttan,
Bu devlet bu millet, aziz kahraman,
Bâkiyiz, hâkimiz, biz Türkiye'yiz.
"Korkma" der Andımız, korkmayız elbet,
Yaşayacak Türklük, hep ilelebet,
Yeri göğü arşı, sarsar bu heybet,
Al bayrağımıza, selâm veririz.
Şehitler gaziler, gözlerin nuru,
Özgürlük, Türklüğün, haklı gururu,
Atatürk diyor ki: Vatanı koru!
Bu canı uğruna, feda ederiz…
Mazlum Cihangir
SİNE-İ MİLLET
Bu millet ki mazisi kahramanlıkla dolu,
Evvel Asya bozkırı, ardından Anadolu.
Koşturdular kuyruğu düğümlü atlarını,
Garba doğru çektiler çelik pusatlarını.
Malazgirt'te Alparslan ruhuyla şahlandılar,
Mehmed'le İstanbul'a bakıp iştahlandılar.
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Bir gün Sultan Süleyman yurda padişah oldu,
İslam'ın düşmanları filizlenmeden soldu.
Cengaverce savaştı böyle tarih yazanlar,
Yükselsin diye her gün camilerden ezanlar.
Bilirlerdi rahmetle dolan toprak kurur mu?
Kahraman Türk evladı çalışmadan durur mu?
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Bereket fışkırdıkça kazmaları vurdular,
Heybetli otağları göklere dek kurdular.
Allah aşkı uğruna nice kanlar döktüler,
Vatan topraklarından fitneleri söktüler.
Asırlarca İslam'a sancaktarlık ettiler,
Aman dileyenlere tez zamanda yettiler.
Bir kıl��ç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Ancak bir vakit geldi, düşman yine kudurdu,
O düşmanı topyekûn Türk milleti durdurdu.
Önce Çanakkale'yi geçemeyip düştüler,
Sonra Anadolu'nun bağrına üşüştüler.
Korkmadı Asım nesli, çekinmedi zalimden,
Asker oldu anadan, miğfer oldu alimden.
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Her şey kötü giderken bir yiğit adam geldi,
Adı Mustafa Kemal, ruhu ömre bedeldi.
Döndü Samsun'a doğru sine-i milletine,
Dünyaları dar etti işgalci illetine.
İlk adımla coşmuştu 19 Mayıs ruhu,
Kovdular hep beraber düşman denen gürûhu.
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Çınlattılar durmadan gökyüzünün arşını,
Söylediler yürekten hep İstiklal Marşı'nı.
Sonra Meclis açıldı, kazanıldı hürriyet,
Yedi düvele karşı kuruldu Cumhuriyet.
Yıllar gelip geçerken Allah'a yalvardılar,
Yurt için dua edip, secdelere vardılar.
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Ancak soysuz dillerin haindi her hecesi,
Yine peydah oldular 15 Temmuz gecesi.
Milyonlar vücudunu al sancağa bürüdü,
Kırpmadı gözlerini tank üstüne yürüdü.
O millet ki benliği Hakk aşkıyla yoğruldu,
Onun verdiği silah geldi ona doğruldu.
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Kabul edilir miydi bu onursuz esaret?
Kalmıştı ecdadından Türk'e sonsuz cesaret.
Yürekler seslendirdi masumların hıncını,
Ebabiller kıskandı kulların inancını.
Yaradan kahreyledi, mağlup olup gittiler,
Milletin imanıyla toprak olup bittiler.
Bir kılıç, bir kalkan,
Döktüler hep al kan,
Hem Kafkas, hem Balkan,
Allah diye bağırdı.
Sercan Bayram
FATİHİN TORUNU
Bükülmez Demir'din,kalkamadın yerden
Bilirim gözü kara, zırhlı imandı perden
Arşa çıktı selalar,sen vazgeçerken serden
Korkma,Fatihin torunu döndük seferden
Şahlandı Anadolu, Millet aratmadı atanı
Siper durdu tanklara, çiğnetmedi vatanı
Bir diriliş ki sorma,kalkar altında yatanı
Korkma,Fatihin torunu döndük seferden
Keser atarız uzvu, mikrop değse özümüze
İçerdeki kahpeler,nasıl baksın yüzümüze
Koskoca cihan durdu, gelirken üstümüze
Korkma, Fatihin torunu döndük seferden
Dalgalan şanlı Bayrak, bitmez hürriyetin
Düşmana düşmanız, farketmez zürriyetin
Karanlık bir gecede, Halis değilse niyetin
Korkma, Fatihin torunu döndük seferden
Son nefer düşmeden, terkedilmez bu ocak
Şehidim müjde sana,açıldı semada kucak
Koymam kanını yerde, hesabın sorulacak
Korkma,Fatih'in torunu döndük seferden
Mustafa Us
REİS
Reis Kükreyince Marmaris'den,
Mesajı alan milyonlar, çıktı evinden,
Aslanlar gibi dikildi tankın karşısına,
Temizledi yeri göğü darbecilerden.
Ders verdi dünya ya ince ince,
Yazdı beyinlere zaferi hece hece,
Umudunu darbeye bağlayan güruha,
Haykırdı, biz bitmedik diye pençe pençe.
Demir eridi, çelik büküldü utancından,
Sıyrılamadı batı, haçlı ruhundan,
Gazel okuyor hariçten karga misali,
Uçtu Hayalleri, şehit gazi avuçlarından.
Haksızlık yapılıyormuş güya hainlere,
Çok yüzlülük yer etmiş hücrelere,
Kucak açtılar pamuktan, yünden,
Bir dolara satın aldıkları alçak köpeklere.
Bakarken imrenirdik, üniformalarıyla,
Alkış tutuyorduk parlayan yıldızlarıyla,
Meğer sızmışlar afyon alemlerinde,
Göz boyamışlar sınavda, hırsızlıklarıyla.
Kime güveneceğiz şaşırıp kaldık,
En güvenilir yerden hain yakaladık,
Gizlenmişler kanser gibi kanımıza,
Silbaştan kadroları temizliğe başladık.
Tez zamanda kurtuluruz bu illetten,
İçimizde barınan hain, Zilletten,
Bir olduk, diri olduk, iri olduk,
Umut kesilmez asla bu milletten.
Demokrasi dersi veriliyor her meydandan,
Şaşırdı kaldı batı hezeyanından,
Eli ayağına dolandı, tutuldu dilleri,
Atıyor her türlü iftirayı kirli medyasından.
Kenan Yılmaz
UTANÇ GECESİ
Ürperdik Bir Akşam Üstü Gürültüyle,
Anlayamadık Birden, Yaşlısı Genciyle.
Gökyüzü Bir Başka Yırtılıyordu Bu Gece,
Titriyordu Karanlık Bomba Sesleriyle.
Anladık Ki Vatana Kastediyor Hainler,
Yolları Doldurduk, Çekildi Tekbirler.
Salalar, Ezanlar, Marşlar Ve Bayraklar,
Kaçacak Delik Aradı Satılmış Köpekler.
Feryatlar Yükseldi Ocaklarımızdan,
Kaç Körpe Can Uçtu Kucaklarımızdan.
Namusunu Satmış Canilerin Yüzünden,
Demir Eridi, Çelik Büküldü Utancından.
Bomba Yağdırdılar Tepemize Hayasızca,
Tankların Altında Ezdiler Acımasızca.
Bu Benim Sandığım Göz Bebeğim Ordum,
Namlu Doğrulttu Bağrıma, Düşmancasına.
Durmak Yakışmaz Gardaşlarım Hadi İleri,
Çeliğe, Demire Karşı Açtık Pençeleri.
Bir Dolara Vatan Satan, Haşhaşileri,
Yaka, Paça Tutup, Doldurduk Nezaretleri.
Dağlardan Kükreyen Sele Benziyorduk,
Önümüze Çıkan Tankları Sürüklüyorduk.
Darbe Sevici, Sözde, Medeniyetlere !
Ellerimizle Demokrasi Dersi Veriyorduk.
Meydanlara Sığmaz Oldu İnsanlar,
Kırmızı Beyaza Boyandı, Elde Bayraklar.
Demokrasi, Hürriyet Coşkusu Yaşarken Biz,
Kaçacak Delik Aradı Namussuzlar.
Allahım Bir Daha Böyle İmtihan Etmesin,
Babaya Oğlu, Vatana Orduyu, İsyan Ettirmesin.
Milli İrade Hakim, Gücümüz Denenmesin,
Türkiye Diz Çökecek Diye Kimse Heveslenmesin.
Meydanlar Coştu. Olmasın Gayri Kalplerde Yeis,
Söz Konusu Vatansa, Gerisi Mevzu, Bahis.
Bir Olduk, İri Olduk, Diri Olduk, Yanındayız,
Mevla'm Ömür Versin, Sen Çok Yaşa, Ey Koca Reis.
Kenan YILMAZ
18.07.2016/ 19:45
ONBEŞ TEMMUZ MİLLİ İRADE (DEMOKRASİ) ŞİİRİ
Günlerden onbeş temmuz ikibinonaltı
Milli irade o akşam bir ihanetle sarstı
Okunsun selalar kılınsın fetih namazı
Halka kurşun sıkan da hem aşağılık hem bayağı
Şahlansın yeniden o çanakkale ruhu
Olsada ellerinde uçağı tankı topu
Sineme doğrulmuş bir hain namlu
Vurmazsan namertsin sen ey çapanoğlu
Vatanım üç taraf deniz çokça da nehir
Bilmem kimden aldın sen bukadar emir
Olursa söz konusu ulus bilmeyiz kadir
Tam alnından vurur seni ömer halisdemir
Öyle kolay değil ülkeme darbe yapmak
Meydanlar kimlerle dolu dönde bir bak
Damokrasi halkındır hep halkın kalacak
Fatihin torunlarıdır işte gördüğün bu halk
ŞİİR: YAVUZ TEKÇİ
UNUTMADIK ON BEŞ TEMMUZU
Simsiyah bir gecede çıktık meydanlara,
Ay geceden beyaz gece aydan siyah;
Dilimizde şehadet göğsümüzde iman
Unutmadık on beş Temmuzu.
Ortaktık bir namusa,
Hep beraberdik omuz omuza
Düşman duramadı karşımızda
Unutmadık on beş Temmuzu.
Din,Dil,Irk ayrımı yoktu
İçimizde vatan sevgisi çoktu
Tüm dünya düşman Müslümanlıktan korktu
Unutmadık on beş Temmuzu.
Önce vatan millet dedik;
Geride bıraktıklarımızla helalleştik
Şehadet şerbeti içip yollara düştük,
Unutmadık on beş Temmuzu.
Biz Osmanlı torunlarıyız,
Korku nedir bilmedik.
Başımız dikti alnımız temiz,
Unutmadık on beş Temmuzu.
Şehitler göğe yükseldi simsiyah o gecede;
Bölünemedi vatan böylece...
Zalim düşman çaresiz kaldı,
Anaların duasıyla millet bu zaferi de kazandı
İşte biz unutmadık on beş Temmuzu.
Gamze Güney Genç
Bir yaz gecesi,
Gün,temmuzun onbeşi
Fırtına öncesi sessizlik...
Göklerden bir koku yayılıyor etrafa
Bu koku insana huzur,cesaret ve hüzün aksediyor
Bir anda bir ses ortalığı velveleye veriyor.
Onlarda kim?
Kendini beş kuruşa satmış hainler
Tankları halkımın üzerine sürüyor
Hainler tankları halkımın üzerine sürdüğünde
Halkım göğsünü siper ediyor düşmana
Bir an tereddüt ne kelime?
Canını hiçe sayıp haine geçit vermiyor halkım.
Ve kurşunları yağdırıyor hainler
Şehadet şerbetine susamış gençler
Birer birer içip saadet-i ebediye eriyorlar.
Cesaret kanında olan halkım
O gün geçit vermedi haine
Sanki Çanakkaledeki gençler oradaydı o gün..
ve sanki oradaki askerler.
sanki gökten melekler inmişti İslamın son kalesini müdafaa etmek için...
Enes BAŞALAN
DİRİLİŞ 15 TEMMUZ
OĞUZDAN BERİ DEVLETİZ,YİTMEYİZ
KIZILELMA HEDEFİMİZ
KURAN REHBERİMİZ ,ALLAH AŞKI ATEŞİMİZ
'' BİR ÖLÜR , BİN DİRİLİRİZ ''
İÇİNDENMİŞ GİBİ GELDİ İHANET MİLLETİME
TANK , UÇAK , MERMİ , BOMBA YAĞDI ÜSTÜNE
SELALARLA KOŞTU , ŞEHAEDET ŞERBETİ İÇMEYE
AYAĞA KALKTI TÜRKİYE ' M VATAN SAĞOLSUN DİYE
EL OĞUŞTURUP BEKLEYENLER NAFİLE
O GECE ÇANAKKALE DUASI ÜMMETİN DİLLERİNDE
BAK ŞANLI TARİHİME , SIĞMAYIZ YEDİ DÜVELE
YİĞİTLER HER DAİM CEPHEDE , DUA ORDUSU SECDEDE
MALAZGİRT , İSTANBUL , ÇANAKKALE , MİLLİ MÜCADELE
DİRİLİŞİMİZ UMUT MAZLUM MİLLETLERE
YAŞASIN NESLİM İLELEBETTE
'' TEK VATAN , TEK BAYRAK , TEK MİLLET ,TEK DEVLETTE ''
Mehmet Emin VURGUN
Bir tarih ki bu akıllara zarar
Almış eline tüfeğimi geliyor contacı sahtekâr
Dur dedi yiğitlerim Hakka bakar
Okundu selâlarınız bu vatan size minnettar.
Kaptı şanlı bayrağı koştu meydan yerine
İmanı göğsünde sevdası yüreğinde
Çarıklarını unutmuş bebeği bekler evinde
Kana susamış cellatı karşıladı köprüde.
Toprağıma göz dikmiş bir avuç ahmâk
Bide yeşil giymiş sanırsın ahbap
Ne ar kalmış ne de adap
Gün aydınlanır olursunuz berbad.
Açta gözünü artık bir bak
Yetmedi mi Osmanlı dan yediğin tokat?
Size yakışır vatanını satmak
Öldürmez bizi üstümüzden geçtiğiniz tank.
Bir destan ki bu yüreklerde yara
Onurumuzdur derdimize devâ
Sarılmış Şehidim al bayrağa
Milletini bekliyor sıratta.
Şengül Çokiyigezer
Bir İhanetin Ayak Sesleri !
Temmuz'un ortasında bir İstanbul akşamı,
Hüzün dalgalanıyor boğazın sularında..
Hatırıma getirdim bir an Bağdat'ı, Şam'ı,
Zalimin pençesinde, hain pusularında...
Bir ihanetin ayak sesleri duyuluyor,
Son kalem namlusunda topun, tankın, uçağın..
Umutlarım bağlanmış gözleri oyuluyor,
Abandı üstümüze karanlık yüzü çağın..!
İninden çıkmış kuzu postundaki canavar,
Yolları kapatmışlar, köprüleri tutmuşlar..
Baba-oğul, anne-kız meydanlara akın var,
Bunlar hesap yaparken, milleti unutmuşlar..
Gönüller tutuşurken bir yiğidin sesinde,
Korku dağlara kaçtı, zaman kana boyandı..
Bir ilahi şahlanış bayrağın gölgesinde,
Toprağa düşen canlar ötelere uyandı..
Sevginin imtihanı çıplak ellerde vatan,
Tekbirlerle yürürken ölümden pervası yok..
Ruhunu, namusunu melun şeytana satan,
Bu soyu bozukların dünyada devası yok..
Edirne'den Ağrı'ya gökkubbede selalar,
Bir millet ki ezelden şehadet sevdalısı..
O çakal sürüsüne bir aslan gibi dalar,
Demirden daha kavi imanın en Halis'i..
Yüksel'im selamlasın güneş gülistanını,
Yarab Türk'ün düşmanı kahr-u perişan olsun..
Tarih altın kalemle yazacak destanını,
Gelecek nesillere şeref olsun, şan olsun..
Servet Yüksel
Tuzak
Bilmiyordu ki akşam ezanını okuyan imam
melunlar pusuda
Bilmiyorduki olacakları gece ...
Asla çökmezdi yoksa
Bİlmiyorlardı o tanklar tüfekler hainleri
Patlamazlardı asla
Ezan okundu namaz bitti
Gece çöktü karanlık belirdi
Tanklar tüfekler devreye girdi
Hainler ise aniden belirdi
Tuzak kurdular onlar
Allahtan korkmadan
Tuzak kurdular onlar
Çıktılar imandan
Ateş ettiler ama kendilerine
Zulmettiler ama nefislerine
Tuzak kurdular onlar
Ama kendi ahiretlerine
Bilmiyordu o hainler
Millet hiçbirzaman yenilmeyecek
Bilmiyordu o hainler
geceler sabahlara tekrar geçeçek
bilmiyordu hainler o tüfekler tanklar onlara ateş edecek
Ve bilmiyorlardki o melunlar
BU ülkenin semasında EZAN HİÇ BİTMEYECEK
volkan sefer aydınla
Kahramanlarını Düşün…
Caddeler sapkın bir cüretle çevrilmekteydi koca mahşere,
Kahramanlar konduramazdı kara lekeyi mukaddes hilale.
Namluların ucu tam hedef almışken bölünmez birliğimizi,
Unuttukları şuydu ki, millet bilinci taşacaktı sığmayıp enginlere.
Ruhları büsbütün vatan aleviyle parlarken yiğitlerin;
Sönebilir miydi bayrak aşkı, göğüs gererken yavuz mümin?
Kanmak kolaydı lakin göstermedi halkım tek tahammül,
Bil ki kalpler bir olunca bölünemez bastığın kutsal zemin!
Cihandaki en çetin cenkler bu topraklarda yaşandı asırlardır,
Defalarca durdu vakit, sınandı Türk'ün yüreği kaç zamandır…
Temmuz'un on beşi de bunlardan biriydi şüphesiz lakin,
Şehid oğulları atasını incitmez, Akif'in torunları bunu bilir.
Sen de kardeşim, uğrarsan günün birinde benzer teşebbüse,
On beş Temmuz'u, kahramanlarını düşün; durma, atıl vazifeye.
Karşındakiler esiri olmuşsa dahi en beter şerrin, karanlık gafletin;
Damarlarındaki kanla yetinsen kurtulacaktır istiklalin.
Berkut Özcan
Koca Bir Gün 15 Temmuz
Vatan'dı toprakta canın önünde
Ne aydınlıktı, nede karanlık,yarının gününde
Minareden selalar yükseldi , o gecenin göğünde.
Vatan'dı millette işte bu milli iradede.
Milletti o gece o mecliste
Bir ses geldi gazi mecliste
Bomba da atsanız bozdağdan millete
Çünkü korku yoktu,milli irade millete.
Başkomutan'dan davet vardı, meydana
Herkes koştu meydan dan ,vatana
Vurdular onları hain kurşuna
Şehadetti onlara bu ayyıldızlı bayrak uğruna.
Durmak yoktu gece den sabaha,
Sözü vardı halkın, bu meydan dan şaha
Dilde tekbir vardı, yüce ''ALLAHA''
Bir emanet vardı,ayyıldızlı bayraktan sabaha.
Nurullah İlyasoğlu
VATAN UĞRUNA
Habersizdi millet oturuyordu evinde
Hainler saldırıya geçti, Temmuz'un 15'inde.
Meydanlara indi herkes başkomutan emrinde,
Unuttu halk herşeyi, vatanı kurtarma derdinde.
Çocuk, genç, yaşlı sokağa döküldü,
Özgürlük uğruna yüzlerce şehit düştü,
Ömer Halisdemir gibi kahramanlar haini püskürttü,
Tüm dünya Türk'ün gücünü birkez daha gördü.
Anladı artık hainler başarısız olduğunu,
Türk'ü bölmenin, şanlı bayrağı indirmenin zorluğunu,
Bilsinler bu millet Osmanlı torunu
Kimselere bırakmaz bayrağı ve cennet yurdu.
Fatih Dağlı
TEKERRÜRDEN 15 ÖĞÜT
Gece vakti sokakta durdurulan bir tanktır,
Minareden gelen ses seni Hakka çağırır,
Düşmandan dost olmaz düştüğün an sağırlaşır
Yarın Hak karşısında saçın sakalın ağarır.
Milli değerlerini unutup yabana atma,
Ülkeni yücelt asla sırtını dönme Atana,
Kara günler çöktü sokağa, kapına,
Sabret! Sonra çık dışarı boyun eğdirt düşmana,
Bu millet kolay kolay gelmez oyuna,
Yatırır düşmanın sırtını çimene toprağa,
Sakin! Kanma hainlere girme çukura,
Senin rahatın için şehitler yatar o mezarlarda .
Hainler ayak basmasın tertemiz ülkemize ,
Gözünü kırpmadan çek tetiği vur kellesine,
Vatan için ölsen de korkma, geri çekilme ,
Öp bayrağı alnına koy ve sarıl ak kefenine.
Ahmet Aktürk
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE
Bir 15 temmuz gecesi
Leş kargaları gibi
Üstümüze üşüştünüz
Şahinleri hesaba katmadınız
Nur içinde yat şehit kardeşim
Demir dağları erittik
Bozkurtlarla yol aldık
Anadolu'ya kök saldık
İyiyi doğruyu biz ayırdık
Anlayamadılar şehit kardeşim
Çakallar meydanı sahipsiz sandı
Topumuzla tankımızla vurdular bizi
Kin küfür ihanet kustular
Aslanları hesaba katmadılar
Kutsalımızsın şehit kardeşim
Müminiz dediler haçlı çıktılar
Din kisvesinde milleti soydular
Mehmetçik yerine şövalye yetiştirdiler
Ümmeti köleleştirmeye çalıştılar
İblisi solladılar şehit kardeşim
Ömer Halis Demir'i bilemediler
Erol Olçokları bilemediler
Makamın mübarek olsun şehit kardeşim
Şişesi elinde sarhoşlar meydanda
Türkü kürdü Zazası meydanda
O gece bütün ümmet meydanda
Bu ne sevdadır şehit kardeşim
Umutsuzların umudu
Vatansızların vatanı
Açlara aş yaralılara şifa
İnsanlığın kılavuzu başkomutanımızı
Hedef aldılar şehit kardeşim
Ufku geniş yolu uzun
Sinsi planlar tuzakla dolu
Ecdadın mirası var omuzlarında
Böyle yiğidi hedef aldılar
Asıl hedef ümmet şehit kardeşim
Her koldan tepelere geldiniz
Birbirinizi hep kolladınız
Mazlumların hakkını yediniz
Dinimize bile hile kattınız
Zebani bunlar şehit kardeşim
Ümmetin son kalesini yıkmaya geldiler
Bütün umutları yıkmaya geldiler
Yüreği Afrika da Myanmar da Afrin de
Baş komutanı almaya geldiler
Bölücülere lanet olsun şehit kardeşim
YAZAN: AHMET BOZKURT
ON BEŞ TEMMUZ ZAFERİ
Onurlu şanlı tarihimize bir gün daha eklendi
Niye bu ihanet,hainler sizden ne beklendi
Birlik ve beraberlik ile karşı koyarız
Eğer söz konusu ise bağımsızlığımız
Şahit olsun tüm dünya
Türk milletine ihanet ne büyük hata
Ebediyen sahip çıkacağız yurdumuza
Mücadelemiz bağımsızlık uğruna
Meydanı hainlere bırakmayız
Unutamayız ,unutturmayız ihaneti asla
Zorbalıkla demokrasimiza karışma
Zaferlerle dolu tarihimiz artık anlasan
Asla vazgeçmeyiz değerlerimizden
Fedakarlık bizim şerefimizden
Ey şehidim hakkını helal et
Rahat ol,bu vatan sizden emanet
İstiklal amacımız kalacak ilelebet
JALE ERSÖZ
15 TEMMUZ MU?
15 Temmuz mu?
Yüce Türk milletinin büyük asaletini gösterdiği özel bir gün
15 Temmuz mu?
Metehan'ın kılıcının, Atilla'nın kırbacının, Alparslan'ın topuzunun kahpe düşmanın yüzüne bir kez daha indiği gün…
15 Temmuz mu?
Fatihin İstanbul'u titrettiği Yavuzun yumruğunu İslam düşmanlarına savurduğu kanuninin Avrupa'yı dize getirdiği, Abdülhamid'in hasta adamının bir kez daha iyileştiği gün…
15 Temmuz mu?
Ömer HALİSDEMİR 'in, Erol OLÇOK 'un, Abdullah Tayyib'in ve geriye kalan 248 şehidimizin şehadete yürüdüğü gün…
15 Temmuz mu?
Canını hiç düşünmeden yarınlarımız uğruna kanını toprağa döken aslanlarımızın bizi gökyüzünden izlediği gün…
15 Temmuz mu?
Kanlı ama bir o kadarda şanlı bir tarih unutma unutturma…
Yakup KAPTAN
BAYRAK
Her bayraktan üstündür, bizdeki bayrak
Türk bayrağı, hür biçimde dalgalanacak
Ey şehit oğlu şehit, kanınla çizildi bu bayrak
Senin kanınla, dünya durana dek dalgalanacak
Tanklara karşı, et ve kemikten duvarız
Vatan için can vermeye, biz dünden razıyız!
Ne oyunlar düzenlendi, bu vatan üzerine
Bir kez değil, yüzlerce kez ölmeye hazırız!
Üçler, pirler, yediler ruhuna, kalkın ayağa!
Dalga ol geçit verme, verme ey müslüman!
Düşmana boyun bükmeyen, şanlı aslan
Doğrul büküldüğün yerden, kalk ayağa
Gün şafak vakti, geri çekilme burdan
Sen kalk mehmetçik, kalk oradan
Gün birlik günü, kardeşlik günü
Verme düşmanıma, bir avuç toprak!
Yüz yıllarca akacak, akacak bu tarih!
Kim bilir ki, belki de geliyor fatih!
Kanın durmadan, sende durma
Haydi gurur lan, ey şanlı müverrih
HAKAN ŞİMŞEK
GELECEĞE MİRAS
"O GECE"
BİR GECE YARISINDA SELALARLA UYANDI BU VATAN,
SUSMAK YOK, DURMAK YOK, UYKU BU GECE HARAM.
DOLDU TAŞTI SOKAKLAR, DOLDU BİR ANDA BÜTÜN MEYDAN.
KOŞUP GELDİ, KADIN ERKEK, ÇOLUK ÇOCUK, BAYRAĞINI KAPAN.
ARŞA KADAR YÜKSELDİ, O GECE, TEKBİRLERLE SESİMİZ
KİMSEDEN KORKMAYIZ, DÜNYA'YA YETER GÜCÜMÜZ.
AYNI BAYRAĞA, AYNI VATANA SEVDALIYIZ HEPİMİZ,
BU YOL ŞÜHEDA YOLU GERİ DÖNMEYİZ HİÇBİRİMİZ.
MİLLETÇE, OMUZ OMUZA YAZILMIŞ EN SON DESTAN,
GEÇMİŞTEN GELECEĞE MİRAS KALACAK OLAN,
BÖYLE BİR ZAFER HİÇBİR MİLLETE NASİP OLMAYAN,
İŞTE O GECE YAZILDI, BİR DAHA HİÇ UNUTULMAYAN.
BU VATANI BÖLMEYE HAİNLERİN GÜCÜ YETMEDİ.
NİCE CANLAR TOPRAĞA DÜŞTÜ KİMSE VAZGEÇMEDİ.
AL BAYRAĞA SARILI GÖĞSÜNDE AÇMIŞ KIRMIZI GÜLLERİ,
CENNETTE KARŞILAR MELEKLER, ŞİMDİ BÜTÜN ŞEHİTLERİ!
CEMİL KÖMÜR
15 TEMMUZ GECESİ
15 Temmuz gecesi büyük bir zulüm,
Kandırılmış askerler yazık ki bugün.
Aldığı emirle tankı, tüfeği,
Halkımın üzerine püskürttüğü gün.
Onların niyeti vatanı bölmek,
Türk'ümün direnci ne top, ne tüfek!
Salâ ile inledi yer, gök, memleket,
Vatana sahip çıkmanın vaktidir buğün.
Aslında bu bize büyük bir örnek,
Vatana her zaman vardır ihanet.
Devletin içinde olan hainler,
Millet tarafından temizlendiler.
Bir çok şehit verdik biz bu vatana,
Gökte dalgalanan bayrak uğruna.
Gerekirse kanımın son damlasına,
Vermeye hazırım şanlı bayrağa!
YAĞMUR DOLAZ