Deniz hamamından plaja geçişin hikayesi

PERA Müzesi ve İstanbul
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul kent tarihinin sosyo- kültürel yapısına ışık tutan plaj kavramını 'İstanbul'da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji' sergisi ile mercek altına alıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün arşivi ve farklı koleksiyonlardan derlenen eserlerden oluşan sergi, 1870'lerden 20'nci yüzyılın ortalarına uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikayesine odaklanıyor. Sergi, 26 Ağustos'a kadar sanatseverlerle buluşuyor.