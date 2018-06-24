İstanbul caza doyacak

İSTANBUL
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 25. İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran- 17 Temmuz arasında yapılacak. 27 mekanda 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50'nin üzerinde konserin yer alacağı festival, 26 Haziran'da yapılacak 25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı konseri ile başlayacak. 'VITRIN' KONSERLERI
Festivalde ayrıca, ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve dünyanın her yerinden müzik sektörü profesyonellerini festivale davet ederek Türkiye güncel müziğinin uluslararası bilinirliğine katkı sağlamayı amaçlayan 'Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması', 27-30 Haziran'da gerçekleşecek. Türkiye ve müzik profesyonellerinin izleyeceği Vitrin konserleri kapmasında Çağrı Sertel, Kalben, Ediz Hafızoğlu, Ercüment Gül Quartet ve Erkan Oğur Quartet seyirciyle buluşacak.