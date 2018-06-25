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Büyük ödül için ’de yarışacaklar

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Büyük ödül için Berlin’de yarışacaklar
Türkiye'nin en kapsamlı eSpor organizasyonu LG Pubg Tamgame'in finali önceki gün yapıldı. Tam Game ve Pubg Corp iş birliği ile Türkiye, ve Arap ülkelerini kapsayan ilk onaylı Playerunknown's Battegrounds Ligi'nde, Mart ayından bu yana 1920 oyuncu mücadele verdi. Finale katılmaya hak kazanan 20 takım, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın birincisi 2 milyon dolar ödüllü PUBG Global Invitational'da Türkiye'yi temsil edecek. Playerunknown's Batteground (PUBG) Türkiye Topluluk ve İçerik Yöneticisi Barış Gürer, "Güzel bir organizasyona imza attık" dedi.
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Büyük ödül için Berlin’de yarışacaklar
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