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, eğlenceli şarkılarını ’da seslendirecek

Giriş Tarihi: 26.6.2018
Il Divo, eğlenceli şarkılarını İstanbul’da seslendirecek
KLASIK eserlere getirdikleri özgün yorumlarla büyük bir fenomene dönüşen, dört tutku dolu sesten oluşan , yeni çıkacak albümleri 'Timeless'ın dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Eylül'de Volkswagen Arena'da konser verecek olan grup; 'Regresa A Mi (Unbreak My Heart)', 'Aleluya (Hallelujah)', 'Hasta Mi Final' gibi kalplere kazınan şarkılarıyla aşk ve romantizmin en büyük seslerinden olarak kabul ediliyor. Altı yıl önce 'da verdikleri konser hâlâ unutulmayan grubun, 14 Eylül'deki konserinin biletleri satışa çıktı.
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Il Divo, eğlenceli şarkılarını İstanbul’da seslendirecek
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