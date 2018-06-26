Il Divo, eğlenceli şarkılarını İstanbul’da seslendirecek

KLASIK eserlere getirdikleri özgün yorumlarla büyük bir fenomene dönüşen, dört tutku dolu sesten oluşan Il Divo
, yeni çıkacak albümleri 'Timeless'ın dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Piu Entertainment organizasyonu ile 14 Eylül'de Volkswagen Arena'da konser verecek olan grup; 'Regresa A Mi (Unbreak My Heart)', 'Aleluya (Hallelujah)', 'Hasta Mi Final' gibi kalplere kazınan şarkılarıyla aşk ve romantizmin en büyük seslerinden olarak kabul ediliyor. Altı yıl önce İstanbul
'da verdikleri konser hâlâ unutulmayan grubun, 14 Eylül'deki konserinin biletleri satışa çıktı.