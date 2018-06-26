Troya Müzesi açılışı için geri sayım başladı

Çanakkale
merkeze bağlı Tevfikiye Köyü sınırları içinde yer alan Troya Müzesi
, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği antik kentte inşa edildi. Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarışmayla belirlenen müzenin 2014 yılında başlayan inşaatı tamamlandı. Maliyeti 75 milyon lirayı bulan yapı; 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil, 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Müzenin açılışının, 2018 Troya Yılı
etkinlik programı kapsamında yapılması öngörülüyor. UNESCO tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen Troya Antik Kenti'nin önemi, müzenin açılmasıyla daha da artacak. Homeros'un destanı 'İlyada'da Truva Savaşı'nın yapıldığı yer olarak da geçen antik kentteki müzenin açılmasıyla, Troya'nın yıllık ziyaretçi sayısının 1 milyonu geçmesi, 44 ülkeye kaçırılan hazinelerin de Türkiye'ye iadesinin sağlanması hedefleniyor. ÜNLÜLER DE KATILACAK
Müzenin açılışına, dünyaya yön veren siyasi liderler, dünyaca ünlü yıldızlar, ulusal ve uluslararası basın mensupları, kültür-sanat ve turizm dünyasının kanaat önderleri, sanatçı ve sporcular davet edilecek. Müzede; Troya Ören Yeri ve Çanakkale'deki diğer arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda bulunan eserler, çağdaş müzecilik anlayışıyla sergilenecek. 5 bin yıllık tarihin efsane ve mitlerine evsahipliği yapacak Troya Müzesi, Doğu ve Batı kültürlerini Çanakkale'de buluşturarak Troya medeniyetini dünyaya tanıtacak. 2 BİN ESER BULUNUYOR
Toplam 3 bin metrekare sergi salonuna sahip müzede, Troya ve Troas kentlerinde bulunan 2 bin eserin sergilenmesi planlanıyor. Müzede; heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, balta ve kesiciler, toprak seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler gibi, insanlık tarihine tanıklık etmiş çok özel parçalar yer alacak. Troya Müzesi; Çanakkale Müzesi Müdürlüğü envanterinde bulunan eserler ile İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden Homeros büstü, Homeros betimli sikkeler ve 2012 yılında ABD'deki Penn Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bulunan Troya kökenli 24 parça altın takıya da evsahipliği yapacak. Sergilenecek eserlerin en önemlileri arasında ise Polyksena lahti ve Luvi mührü bulunuyor.