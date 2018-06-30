Mezopotamya'da çocuk kurban edildiğine dair yeni kanıt iddiası

Tunç Çağı Mezopotamyası'nda gençlerin kurban edildiği ayinlere dair kanıtlar bulunduğu açıklandı. Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nden (Natural History Museum) yapılan açıklamaya göre kanıtlar, Türkiye'nin Siirt ve Bitlis ili sınırında yer alan Başur Höyük'teki Bronz Çağı mezarlığı incelenerek elde edildi.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ SAYIDA SOYLU MEZARI

Arkeolojik haber'in aktardığına göre; Geçtiğimiz yıllarda Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur başkanlığında arkeolojik kurtarma kazıları yapılan Başur Höyük'te Mezopotamyalı yöneticilerin ailelerine ait mezarlık keşfedilmişti. M.Ö. 3100 ve 2800 tarihleri arasında tarihlenen mezarlarların Ur hanedanıda ait olduğu tahmin ediliyordu. Başur Höyük kazılarında, dönem ve bölge için daha önce görülmemiş sayıda soylulara ait mezara sahip, çok sayıda gömü içeren geniş, taş mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

DİKDÖRTGEN ÇUKURA ATILMIŞ 50'YE YAKIN İSKELET

Yrd. Doç. Dr. Haluk Sağlamtimur başkanlığındaki kazılarda Başur Höyük'te, MÖ 4. binyıla tarihlenen 2×3 m boyutlarında dikdörtgen çukura atılmış halde 50'ye yakın iskelet bulunmuştu. İskeletleri inceleyen Dr. Brenna Hassett'e göre gömü uygulaması, genellikle taş sanduka mezarlara zengin mezar hediyeleriyle gömülen Başur Höyüklüler için oldukça şaşırtıcıydı. Mezardaki bireylerin büyük çoğunluğunu yaşları 10-20 arasında değişen genç erişkinler, özellikle de kadınlar oluşturuyor. Başur Höyük'te uygulanan ölü gömme pratiklerine uymayan mezardaki insanların salgın hastalık kurbanı oldukları tahmin edilmişti.