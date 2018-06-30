Şehir Tiyatroları son dört sezonun seyirci rekorunu kırdı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun geride bıraktığımız sezonu yüzde 95 doluluk oranı ve 29 oyunla 305 bin kişiye ulaşarak kapadığını yazmıştım. Bu hafta sıra Şehir Tiyatroları
'nda... Süha Uygur'un genel sanat yönetmenliğini üstlendiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT); 2017-2018 tiyatro sezonunda 31'i yerli olmak üzere, toplam 46 oyunu izleyiciye sundu. Bu oyunlar, bin 508 seansta, toplam 567 bin kişi tarafından seyredildi. Bu, son dört sezonun en yüksek rakamı. İBBŞT'nin geçtiğimiz yıl 44 oyununu, yaklaşık 460 bin tiyatrosever takip etmişti. Bu yıl yüzde 93 doluluk oranına ulaşan İBBŞT'nin oyunları ve sanatçıları; çeşitli ödül törenlerinden yılın en iyi projesi, kadın oyuncusu, erkek oyuncusu, dramaturgu, yönetmeni, kostüm tasarımcısı gibi farklı dallarda 15 ödül kazandı. Usta sanatçı Zihni Göktay
'ın başrolde olduğu iki oyun; 'Cibali Karakolu' ve 'Hisse-i Şayia', en çok tercih edilen oyunlar oldu. Henri Keroul ve Albert Barre'in yazdığı 'Bir Düğün Gecesi' isimli Fransız vodvilinden Muammer Karaca tarafından uyarlanan 'Cibali Karakolu', Türk tiyatrosunda efsane olmuş orta oyunlardan biri. Toplumsal sorunların mizahi bir dille sahnelendiği 'Cibali Karakolu', 1955 yılında Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılış oyunu olarak oynanmış. Başrolde Muammer Karaca ile birlikte Gülriz Sururi
ve Adile Naşit yer almış. Oyun o kadar çok beğenilmiş ki, 16 yılda 3 binin üzerinde sahnelenerek Türkiye'nin en uzun süre afişte kalan oyunu olmuş. Sonra Nejat Uygur tarafından tekrar yorumlanmış, hatta 1966 yılında Hulki Saber'in yönetmenliğinde beyazperdeye de taşınmış. Oyun, Şehir Tiyatroları'nın 100'üncü yaşını kutladığı 2014-2015 tiyatro sezonundan beri Nedret Denizhan rejisiyle seyirciyle buluşuyor. 'Cibali Karakolu'nda başkomiser 'Cafer Sabbah' rolünü canlandıran 72 yaşındaki Zihni Göktay, bir diğer oyunu 'Hisse-i Şayia'da kızı Zeynep Göktay Dilbaz ve damadı Uğur Dilbaz'la birlikte izleyici karşısına çıkıyor. YURT GENELİNDE 7 MİLYON KİŞİ TİYATROYA GİTTİ
Türkiye
İstatistik Kurumu; Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2017 başlığı altında rakamsal bilgileri paylaştı. Bu bilgilere göre; tiyatro seyircisi sayısı 2016-2017 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 16.4 artarak 7 milyon 6 bin 410 oldu. Söz konusu dönemde oynanan eser sayısı da yüzde 15.2 artış göstererek 8 bin 948 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısının da 31 bin 690'a yükseldiği görüldü. Tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri ve çocuk eseri sayılarının da artış gösterdiği tespit edildi.