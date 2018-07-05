Modern cazda Ortadoğu izleri

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21 yıldır düzenlenen İstanbul Caz
Festivali kapsamında önceki akşam, caz füzyon tarihinin yaşayan en önemli piyanistlerinden Chick Corea'nın en büyük keşfi olan Avishai Cohen
konser verdi. Sultan Park Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşen konserde ünlü sanatçı; modern cazı Ortadoğu, Doğu Avrupa
ve Afro-Amerikan etkileriyle harmanladığı şarkıları caz tutkunlarıyla paylaştı. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise, konser sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İstanbul Caz Festivali, dünyadaki önemli müzisyenleri sahnelerimizde görmemizi sağlıyor ve Türkiye'deki birçok müzisyenin de yurt dışındaki festivallerde yer almasının kapısını aralıyor. Bu festivali, 25 yıldır birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleştiriyoruz; hepsine teşekkür ediyoruz."