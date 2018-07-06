İstanbul Opera Festivali bale ile sona eriyor

Ülkemızde opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla dokuz yıl önce faliyete başladı. Bu yıl 7 Temmuz'a kadar devam edecek 9. Uluslararası İstanbul
Opera Festivali, bir dans şöleniyle sona erecek. 7 TEMMUZ'DA
Festival; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakan 'Zorba'; balesi ile sona eriyor. Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba', Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. 'Zorba', 7 Temmuz'da İstanbul'da seyirciler ile buluşacak.