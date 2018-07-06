Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > İstanbul Opera Festivali bale ile sona eriyor

Opera Festivali bale ile sona eriyor

Giriş Tarihi: 6.7.2018
İstanbul Opera Festivali bale ile sona eriyor
Ülkemızde opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla dokuz yıl önce faliyete başladı. Bu yıl 7 Temmuz'a kadar devam edecek 9. Uluslararası Opera Festivali, bir dans şöleniyle sona erecek.

7 TEMMUZ'DA
Festival; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakan 'Zorba'; balesi ile sona eriyor. Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı 'Zorba', Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat buluyor. 'Zorba', 7 Temmuz'da İstanbul'da seyirciler ile buluşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Opera Festivali bale ile sona eriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN