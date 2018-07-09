Darülaceze’nin anlamlı tablosu satıldı

Ressam Berkan Baycan'ın Darülaceze
sakinleri ile birlikte yaptığı 'Geçmişin Çocukları' isimli tabloyu Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, satın aldı. Sanatçı Berkan Baycan, 5 Darülaceze sakiniyle birlikte 'Geçmişin Çocukları' isimli tabloyu çizdi. Eserden elde edilen tüm geliri Darülaceze yararına kullanmak isteyen Baycan'ın tablosu nisan ayındaki sergide görücüye çıktı. Eseri, Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül satın aldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tabloyu Erkan Gül'e teslim etti.