Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Darülaceze’nin anlamlı tablosu satıldı

’nin anlamlı tablosu satıldı

SABAH Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
Darülaceze’nin anlamlı tablosu satıldı
Ressam Berkan Baycan'ın sakinleri ile birlikte yaptığı 'Geçmişin Çocukları' isimli tabloyu Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, satın aldı. Sanatçı Berkan Baycan, 5 Darülaceze sakiniyle birlikte 'Geçmişin Çocukları' isimli tabloyu çizdi. Eserden elde edilen tüm geliri Darülaceze yararına kullanmak isteyen Baycan'ın tablosu nisan ayındaki sergide görücüye çıktı. Eseri, Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül satın aldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tabloyu Erkan Gül'e teslim etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darülaceze’nin anlamlı tablosu satıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN