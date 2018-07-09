Opera Festivali’nde ‘Zorba’ sahnelendi

ÜLKEMIZDE opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla başlattığı Uluslararası İstanbul Opera Festivali
, önceki gün bir dans şöleniyle sanatseverlerle buluştu. Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve 35'ten fazla ülkede sergilenen 'Zorba', iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara
'dan sonra İstanbul'da ilk kez 7 Temmuz'da Zorlu PSM'de seyirci karşısına çıktı. Nikos Kazancakis'in başyapıtından esinlenilerek sahneye konulan eser; Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile Şef Bujor Hoinic yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Sanatseverlerden büyük ilgi gören 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, yarın akşam Cemal Reşit Rey
Konser Salonu'nda sahnelenecek 'Romeo İle Jüliet' balesi ile sona erecek.