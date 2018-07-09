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Opera Festivali’nde ‘Zorba’ sahnelendi

Giriş Tarihi: 9.7.2018
ÜLKEMIZDE opera ve bale sanatlarını toplumun tüm kesimlerinin yararına sunmak misyonuyla faaliyetlerini sürdüren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla başlattığı , önceki gün bir dans şöleniyle sanatseverlerle buluştu. Dünyanın en popüler eserlerinden olan ve 35'ten fazla ülkede sergilenen 'Zorba', iki sezon kapalı gişe oynadığı 'dan sonra İstanbul'da ilk kez 7 Temmuz'da Zorlu PSM'de seyirci karşısına çıktı. Nikos Kazancakis'in başyapıtından esinlenilerek sahneye konulan eser; Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile Şef Bujor Hoinic yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Sanatseverlerden büyük ilgi gören 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, yarın akşam Konser Salonu'nda sahnelenecek 'Romeo İle Jüliet' balesi ile sona erecek.
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Opera Festivali’nde ‘Zorba’ sahnelendi
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