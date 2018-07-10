Müzikseverler güzel anılar biriktiriyor

İstanbul
Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 21 yıldır Garanti Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz
Festivali, son haftasında kendi alanının usta müzisyenlerini ve başarılı projeleri festival ziyaretçileriyle buluşturmaya devam edecek. Festival bu hafta; çığır açıcı işleriyle tanınan besteci Moacir Santos'un bestelerini yorumlayacak olan Anat Cohen ve Marcello Gonçalves'i, İstanbul'da vereceği konseri herkesin iple çektiği rock'ın en büyük isimlerinden Nick Cave ve grubu The Bad Seeds'i, cazın genç virtüözü Julian Lage ve caz piyanonun virtüözlerinden Fred Hersch'ü ve bestelerinde caz, dünya müziği ve latin caz unsurlarını ustalıkla kullanan Omar Sosa ile tutkulu vokalleriyle tanınan Yilian Canizares'i konuk edecek.