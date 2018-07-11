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Devlet Tiyatroları ve Balesi'nin özel yasaları lağvedildi

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Devlet Tiyatroları ile ve Balesi'nin özel yasaları lağvedildi.

Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:27
Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi'nin özel yasaları lağvedildi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, çıkarılan kararname ile 'nin kuruluş yasası olan 5441 sayılı yasanın adı 'Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Yasa' ile 'un kuruluş yasası olan 1309 sayılı yasanın adı ' ve Balesi Personeli Hakkında Yasa' olarak değiştirildi.

Kurumun kendisine ait , repertuvarı ve oyunları belirlemede etkin kurul olan Edebi Kurul ile Yönetim Kurulu, kurumun bakanlıktan ayrı bütçesini sağlayan ilgili maddeleri de lağvedildi. Değişiklikler çerçevesinde artık DT'nin de DOB'un da genel müdürü ve bağlı il müdürlükleri de devre dışı kaldı.

DT ve DOB'un pek çok ilde bulunan müdürlüklere bağlı Büyük Tiyatro, Küçük Sahne gibi sahneler ve her iki kurumun taşınmaz mal varlıkları da Cumhurbaşkanlığı'nın himayesine geçti.

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKALARI KURULU OLUŞTURULDU

DT ve DOB'da görevli sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na bağlı olmakla birlikte, kurumun özerkliğini sağlayan ilgili yasalar gereğince, her sanat yılı sonunda kurum içinde bir sözleşme imzalıyordu. Her iki genel müdürlük de lağvedilince sanatçıların sözleşmeleri de askıya alındı.

Kararname ile ayrıca her iki genel müdürlük Kültür ve teşkilat yapısından da kaldırıldı. Bununla birlikte, 'Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları' başlığı altında 'Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu' oluşturuldu.

Yeni kararnameyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 'nin en zengin, en büyük kütüphanesi olan ve ayrı bir başkanlık olarak düzenlenen Milli Kütüphane Başkanlığı da 'bakanlığın teşkilat şemasında' yer almadı. Kütüphane, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü içinde yapılandırıldı.

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Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi'nin özel yasaları lağvedildi
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