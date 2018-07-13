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Helfgott’un hiç bir yerde göremeyeceğiniz konseri

Giriş Tarihi: 13.7.2018
Helfgott’un hiç bir yerde göremeyeceğiniz konseri
DÜNYANIN en önemli piyanistlerinden olan, hayatı Oscar ödüllü 'Shine' filmi ile beyazperdeye aktarılan , başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir konser deneyimi için Piu Entertainment organizasyonuyla 9 Kasım'da 'da! Helfgott, dünyada sayılı piyanistin çaldığı, Rachmaninov'un 3. Piyano Konçertosu'nu, ilk kez her yönden benzersiz bir görüş açısı sağlayan 360 derecelik sahneye taşıyor. Çift piyano ile gerçekleşecek bu özel konserde David Helfgott'a, Avustralyalı piyanist Hoang Pham eşlik edecek.
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Helfgott’un hiç bir yerde göremeyeceğiniz konseri
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