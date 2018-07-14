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Emmy’de lider değişti

ABD’de TV yapımlarına verilen ’ne adaylar açıklandı. “” 22 dalda aday gösterildi. Toplam 112 dalda aday gösterilen , 17 yıldır lider olan kanalını ilk kez geçti

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
Emmy’de lider değişti
Televizyon dünyasının prestijli ödülleri olarak kabul edilen 'ne adaylar açıklandı. Bu yıl 70. kez sahiplerini bulacak ödüllere adaylar, Television Academy'nin Hollywood'da düzenlediği törende duyuruldu.
kanalının "" (Game of Thrones) adlı dizisi 22 dal ile en çok adaylık kazanan yapım oldu. NBC'nin "Saturday Night Live" adlı programı ve HBO'nun "Westworld" adlı dizisi ise 21'er dalda aday gösterildi.
70. Emmy Ödülleri için HBO kanalının yapımları toplam 108 dalda adaylık elde ederken, 'in yapımları ise toplam 112 dalda adaylık kazandı. Böylece Netflix, Emmy Ödülleri'nde 17 yıl üst üste en çok dalda adaylık elde eden HBO'yu bu sene geride bırakmış oldu.
'taki Tiyatrosu'nda 17 Eylül'de düzenlenecek ödül gecesini Colin Jost ve Michael Che sunacak.
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Emmy’de lider değişti
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