İstanbul Caro Emerald’ı ağırladı

BUGÜN NELER OLDU

25. İstanbul Caz Festivali'nde sona yaklaşıldı. Yaklaşık bir aydır devam eden festivalde önceki akşam electro swing'in kraliçesi Hollandalı sanatçı Caro Emerald Zorlu PSM'de sahne aldı. Müzik dünyasının enerjisi en yüksek seslerinden biri olarak kabul edilen Emerald,"Back It Up" ve "A Night Like This" gibi hit parçalarını seslendirdi. Festival 17 Temmuz'da Robert Plant konseriyle sona erecek. İstanbul Caz Festivali'ne ilk kez 11 yıl önce konuk olan Led Zeppelin 'in efsane sesi Robert Plant, grubu The Sensational Space Shifters ile Harbiye Açıkhava 'da sahne alacak.