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Caro Emerald’ı ağırladı

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018
İstanbul Caro Emerald’ı ağırladı
25. Caz Festivali'nde sona yaklaşıldı. Yaklaşık bir aydır devam eden festivalde önceki akşam electro swing'in kraliçesi Hollandalı sanatçı Caro Emerald Zorlu PSM'de sahne aldı. Müzik dünyasının enerjisi en yüksek seslerinden biri olarak kabul edilen Emerald,"Back It Up" ve "A Night Like This" gibi hit parçalarını seslendirdi. Festival 17 Temmuz'da konseriyle sona erecek. Festivali'ne ilk kez 11 yıl önce konuk olan 'in efsane sesi Robert Plant, grubu The Sensational Space Shifters ile 'da sahne alacak.
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İstanbul Caro Emerald’ı ağırladı
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