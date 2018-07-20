Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Bu hafta vizyona giren filmler (20 Temmuz 2018)

(20 Temmuz 2018)

İlk filminden 10 yıl sonra Merly Streep'in başrolde yer aldığı Mamma Mia: Yeniden Başlıyoruz filmi bugün vizyona giriyor. Müzik ve dansın bir arada olduğu film arasında yer alıyor. Aynı zamanda arasında birbirinden güzel gerilim, dram ve komedi filmleri olacak. Peki bu hafta vizyona giren filmlerde neler var? İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:59
Bu hafta vizyona giren filmler (20 Temmuz 2018)

MAMMA MIA! YENİDEN BAŞLIYORUZ

Klasik film Mamma Mia'nın devam halkasında; karakterlerin dününü ve bugününü araştırmak, geçmişte oluşan ilişkilerin günümüze nasıl etki ettiğini göstermek üzere zamanda geri ve ileri gidiliyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hafta vizyona giren filmler (20 Temmuz 2018)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN