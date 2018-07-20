Bu hafta vizyona giren filmler (20 Temmuz 2018)

İlk filminden 10 yıl sonra Merly Streep'in başrolde yer aldığı Mamma Mia: Yeniden Başlıyoruz filmi bugün vizyona giriyor. Müzik ve dansın bir arada olduğu film bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor. Aynı zamanda bu hafta vizyona girecek filmler arasında birbirinden güzel gerilim, dram ve komedi filmleri olacak. Peki bu hafta vizyona giren filmlerde neler var? İşte bu hafta vizyona giren filmler...
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:58Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:59
MAMMA MIA! YENİDEN BAŞLIYORUZ
Klasik film Mamma Mia'nın devam halkasında; karakterlerin dününü ve bugününü araştırmak, geçmişte oluşan ilişkilerin günümüze nasıl etki ettiğini göstermek üzere zamanda geri ve ileri gidiliyor.