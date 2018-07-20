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“Deliler”in ilk görüntüleri heyecan yarattı!

Türk sinemasının dünya çapında bir prodüksiyon ile beyazperdeye taşıdığı, merakla beklenen “Deliler” filminden ilk görüntüler yayınlandı.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 18:18
“Deliler”in ilk görüntüleri heyecan yarattı!

Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyayı titreten sunun, en önde giden cesur savaşçılarını; "Deliler"i anlatan film, göz kamaştırıcı sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle

23 KASIM'DA SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Başrollerini, , Cem Uçan, , ve İsmail Filiz'in paylaştığı, yılın en iddialı projesinin oyuncu kadrosunda Hakan Yufkacıgil, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan, Demet Tuncer, Kamil Güler, Namık Rüstemhanlı, Mehmet Pala, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan, Baran Öztürk ve Berat Efe Parlar gibi önemli isimler de yer alıyor.

FİLMİN KONUSU:

15. yüzyılın ortalarında, 'in, Eflak Voyvodalığına "bizzat" tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı'ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar. Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul'a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad'ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir. Fatih, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan'a emir verir. Baba Sultan, "Deliler Birliği"'nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman'la birlikte, Vlad'ın hüküm sürdüğü Targoviçte'ye gönderir. Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız'dır. Deliler, Vlad'ın çetelerinden gizlenerek Vlad'a ulaşmak yerine, doğrudan çetecilerin üzerine giderek, binlerce mazlumun intikamını teker teker almaya kararlıdır. Yolun sonunda ise, tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçen Vlad Tepeş ve ordusu vardır.

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“Deliler”in ilk görüntüleri heyecan yarattı!
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