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Bu festival Eylül’de ’u ele geçirecek!

26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Müzik Festivali, 'da 5 gün boyunca müzikseverlere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak. , , Paris, Berlin ve ’nun aralarında bulunduğu dünyanın farklı şehirlerinde düzenlenen festival, İstanbullu müzikseverlere şehrin ruhuna özgü müzikal deneyimler ve kürasyonlar sunacak. Festival boyunca dört farklı konseptte gerçekleştirilecek etkinliklerde toplam 60 sanatçı sahne alırken; katılımcılar daha önce yaşamadıkları bir festival deneyimi ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 12:11
Bu festival Eylül’de İstanbul’u ele geçirecek!

Şehre uygun müzik kürasyonlarıyla tasarlanan Red Bull Music Festival , 26 Eylül Çarşamba akşamı Avusturya Konsolosluğu'nun bahçesinde gerçekleşecek Round Robin konsepti ile başlayacak. Farklı disiplinlerden 14 sanatçının duo (ikili) olarak doğaçlama yapacağı gece, ZeN ve BaBa ZuLa gibi İstanbul alternatif sahnesinin zihin açıcı topluluklarında müzik yapmış olan Murat Ertel'in öncülüğünde gerçekleşecek. Ah! Kosmos, Cahit Berkay (Moğollar), Dr. Das (Asian Dub Foundation), Gökçe Gürcay (Gevende), Eralp Güven (Islandman), Hans Joachim Irmler (Faust), Lydia Kavina, Şirin Pancaroğlu, Aybike Çelik Özbey (reptilians from andromeda), Okay Temiz, ve daha sonradan açıklanacak isimlerin sahnede olacağı etkinlik 21.00'da başlayacak.

VE BUBİTUZAK'TAN CANLI FİLM KONSERİ

İkinci gününde müzikseverleri '50'lerde başlayan ve '80'lere dek dolu dizgin ilerleyen B-movie akımına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Art of B-Movies temasında Yılmayan Şeytan filmi için yaptıkları yeni film müziklerini sahneleyecek olan Gaye Su Akyol ve Bubituzak 27 Eylül Perşembe akşamı Sineması'nda müzik severler için çok özel bir konsere imza atacaklar. Söz konusu konserden hemen önce ise sinema yazarı Melikşah Altuntaş, son dönem yerli sinemanın yükselen ismi Can Evrenol, Kunt Tulgar, ile B-Movie'ler üzerine bir sohbet gerçekleştirilecek. Ayrıca festival süresi boyunca 5 ayrı film yine Kadıköy Sineması'nda ücretsiz olarak gösterilecek.

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Bu festival Eylül’de İstanbul’u ele geçirecek!
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