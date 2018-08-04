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“Çınar’ın Doğuşu” çıktı

Giriş Tarihi: 4.8.2018
“Çınar’ın Doğuşu” çıktı
Eserleri okurlar tarafından büyük ilgi gören Gazeteci-Yazar , 'kültür yolculuğuna' bir kitap daha ekledi. Karahan, son yıllarda filmlere konu olan Osmanlı devletinin kuruluşu ve Fetret Devri'ni derinlemesine anlatan bir eser kaleme aldı: Çınar'ın Doğuşu. Sarı Gelin, 'ın Fedaileri, İhtilal Yetimleri, Atilla, Erica Ana gibi tarihi, sosyal ve siyasi temaların ağırlıklı olduğu eserlerin sahibi Karahan'ın uzun soluklu çalışması olan "Çınar'ın Doğuşu", Osmanlı devletinin bir 'boy' iken nasıl koca bir dünya devi haline geldiğini ortaya koyuyor. Yazar, padişahlardan önemli komutanlara, manevi şahsiyetlerden idarecilere tarihi kişilikleri bir bir ele alıyor.
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“Çınar’ın Doğuşu” çıktı
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