Festival gala konserıyle başladı

Doğuş Grubu
, DenizBank, Turkcell, Audi ve D-Marin'in katkılarıyla düzenlenen 14'üncü Bodrum Müzik Festivali, 4 Ağustos Cumartesi akşamı doyumsuz bir müzik ziyafetiyle başladı. Müzik tutkunlarının heyecanla beklediği festivalin açılışı, D-Marin Turgutreis Sahnesi'nde Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan ile birlikte sahneye çıktığı gala konseriyle gerçekleşti. Sanat yönetmenliğini Tuğçe Tez'in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali, bu yıl ilk kez bir araya gelen sanatçıların performanslarına sahne olurken; dinleyicilerin de Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlayacak. Festivalin açılışını yapan Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan, Bodrum Müzik Festivali'nin Türkiye'nin kült festivallerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.