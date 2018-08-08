Akdeniz ezgilerıyle müzıkal bır yolculuk

14. Bodrum
Müzik Festivali'nde önceki gün Christina Pluhar
ve topluluğu L'Arpeggiata, dinleyicileri Akdeniz
müziğinin büyüleyici ezgileriyle müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dünyanın birçok yerinde verdikleri konserlerde yeni sesleri dinleyicilerle buluşturan Christina Pluhar ve topluluğu L'Arpeggiata, Akdeniz'in geleneksel şarkılarını Bodrum'a taşıdı. D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konserde dinleyicileri; İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Makedonya'dan ezgilerle müzikal bir yolculuğa çıkaran gruba, ECHO Klassik ödülünün sahibi olan, Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin virtüözü Avi Avital da katıldı. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan konser, izleyicilerden tam not aldı.