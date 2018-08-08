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ezgilerıyle müzıkal bır yolculuk

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018
Akdeniz ezgilerıyle müzıkal bır yolculuk
14. Müzik Festivali'nde önceki gün ve topluluğu L'Arpeggiata, dinleyicileri müziğinin büyüleyici ezgileriyle müzikal bir yolculuğa çıkardı. Dünyanın birçok yerinde verdikleri konserlerde yeni sesleri dinleyicilerle buluşturan Christina Pluhar ve topluluğu L'Arpeggiata, Akdeniz'in geleneksel şarkılarını Bodrum'a taşıdı. D-Marin Turgutreis Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konserde dinleyicileri; İtalya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Makedonya'dan ezgilerle müzikal bir yolculuğa çıkaran gruba, ECHO Klassik ödülünün sahibi olan, Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk mandolin virtüözü Avi Avital da katıldı. Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan konser, izleyicilerden tam not aldı.
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Akdeniz ezgilerıyle müzıkal bır yolculuk
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