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Rock ıkonları istanbul’da

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Rock ıkonları istanbul’da
ŞEHRIN olmazları olduran festivali , BKM organizasyonuyla 14 Ağustos'ta efsanevi Oasis grubunun kurucusu ve solisti 'ı ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

TÜRK KONUKLAR DA VAR
Liam Gallagher, 14 Ağustos'ta KüçükÇiftlikPark'ı sallarken Starsailor ise sekiz yıl aradan sonra yeniden İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak. Grup, geçen Eylül ayında çıkan son albümleri 'All This Life'la 14 Ağustos'ta, Liam Gallagher'la aynı gün KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. Festivalin aynı gün Türk konukları da olacak. Gecenin Türkiye'den özel konukları Mor ve Ötesi, Oceans Of Noise, Adamlar, Evrencan Gündüz ve Yokuz ise müzikseverlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşatacak.
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Rock ıkonları istanbul’da
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