Rock ıkonları istanbul’da

ŞEHRIN olmazları olduran festivali İstanbul Blue Night , BKM organizasyonuyla 14 Ağustos'ta efsanevi Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Gallagher 'ı ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.Liam Gallagher, 14 Ağustos'ta KüçükÇiftlikPark'ı sallarken Starsailor ise sekiz yıl aradan sonra yeniden İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak. Grup, geçen Eylül ayında çıkan son albümleri 'All This Life'la 14 Ağustos'ta, Liam Gallagher'la aynı gün KüçükÇiftlik Park sahnesinde olacak. Festivalin aynı gün Türk konukları da olacak. Gecenin Türkiye'den özel konukları Mor ve Ötesi, Oceans Of Noise, Adamlar, Evrencan Gündüz ve Yokuz ise müzikseverlere unutulmaz bir yaz gecesi yaşatacak.