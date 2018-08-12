Moskova’da muhteşem start

Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Ersoy, Rusya
'nın başkenti Moskova
'da bu yıl ikinci kez düzenlenen "Türkiye
Festivali"nin açılışını gerçekleştirdi. Birbirinden renkli aktivite ve organizasyonların olduğu festivale Rus halkı büyük ilgi gösterdi. 'DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK'
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK'ları, valilikler, belediye başkanlıkları, kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali'nin ikincisi Moskova'da başladı. Geçtiğimiz yıl, 153 bin kişinin ziyaret ettiği festival, yine Moskova'nın önemli parklarından Krasnaya Presnya'da yapılıyor. 23 otel, 4 tur operatörü ve 10 bölgenin katıldığı Festivale, Rus halkı büyük bir ilgi gösterdi. Moskova'da çalışma günü olmasına rağmen yoğun ilgi ile karşılaşan festival, Moskova'da Türkiye adına önemli bir tanıtım çalışmasına imza atacak. Bakan Ersoy
, Türkiye Festivali'nin diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi. Türkiye Festivali için "Sonuç veren bir etkinlik" diyen Bakan Ersoy, "Festivaller, ülkelerin birbirine olan ilgisine bağlıdır. Bize ilgi gösteren ülkelerde bu tür festivaller yapılabilir" ifadelerini kullandı.