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hayranlarına müjde!

Türkiye’de büyük bir hayran kitlesi bulunan Belçikalı indie pop grubu , bu kez geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan “Infinity” albümü sonrasında 22 Eylül'de Uniq Açıkhava Sahnesini taçlandırmaya geliyor. Bu ziyaretin sonrasında ise, 5 Ekim gecesi, ilk kez İzmir Arena'da İzmirli müzikseverler ile buluşacak.

Giriş Tarihi: 15.8.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 15:36
Oscar And The Wolf hayranlarına müjde!

Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi bulunan Belçikalı indie pop grubu , bu kez geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Infinity" albümü sonrasında 22 Eylül'de Uniq Açık hava Sahnesini taçlandırmaya geliyor. Bu ziyaretin sonrasında ise, 5 Ekim gecesi, ilk kez İzmir Arena'da İzmirli müzikseverler ile buluşacak.

OSCAR AND THE WOLF

Oscar and the Wolf, Montreux Jazz, The Great Escape, Rock Werchter, Tomorrowland gibi uluslararası festivallerde sahne aldı. Melankolik parçaları Max Colombie'nin özgün vokali etrafında şekillenen grubun 2013 yılında çıkardığı "Orange Sky" single'ı ile dünya çapında bilinirlik kazandı. İki yıllık turnenin ardından, 2014'te ilk albümleri "Entity"i yayınladı. Grup; Brian Eno, Florence and the Machine gibi önemli isimlerle çalışan Leo Abrahams'ın da katkıda bulunduğu "Entity" albümüyle Belçika listelerinde zirveye yerleşti.

Turistler görebilmek için ülkemize akın ediyor

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Oscar And The Wolf hayranlarına müjde!
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