Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Kültür Sanat Haberleri > “Soul’un Kraliçesi” Aretha Franklin öldü

“Soul’un Kraliçesi” öldü

Giriş Tarihi: 17.8.2018
“Soul’un Kraliçesi” Aretha Franklin öldü
ABD'li ünlü şarkıcı , 76 yaşında hayatını kaybetti. Franklin'in menajeri Gwendolyn Quinn, yayımladığı mesajda, "76 yaşındaki Franklin, 16 Ağustos sabahı Detroit'teki evinde, ailesi ve sevdiklerinin yanında hayatını kaybetti. Franklin'in ölüm nedeninin pankreas kanseri olduğu, onkoloğu Dr. Philip Philips tarafından teyit edilmiştir." ifadelerine yer verdi. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi. "Soul'un Kraliçesi" olarak tanınan Franklin, "Think (Düşün)" "I Say a Little Prayer (Küçük bir dua ettim)", "Respect (Saygı)" gibi şarkılarıyla tanınmıştı. Müziğe Detroit'teki bir kilisede çocuk korosuyla başlayan Franklin, dünya çapında 75 milyon albüm satarak birçok rekora imza atmıştı. Franklin, 18 Grammy ödülünün de sahibiydi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Soul’un Kraliçesi” Aretha Franklin öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN