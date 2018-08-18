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nde dev arşiv dünyaya açıldı

90’ıncı yaşını ’da kendi adını taşıyan müzede kutladı. Ara ’nde usta fotoğrafçının eserleri “” sergisiyle beğeniye sunuldu

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Doğum gününde dev arşiv dünyaya açıldı
'nun 2016'da 'le yaptığı işbirliği sonucu kurulan Ara (AGM) usta sanatçının arşivinden derlenen "" sergisi ile Ara Güler'in olan 16 Ağustos'ta Bomontiada'da sanatseverlerle buluştu. Ara Güler'in çok yönlü sanatçı kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan ve 'nin uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olma özelliğini taşıyan Ara Güler Müzesi'nde, sanatçının arşivinden fotoğraf, hikaye, video ve maket kitaplardan oluşan bir seçki, 'Islık Çalan Adam' başlığı altında ilk kez sergileniyor. Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç liderliğinde iki yıldır çalışmalarını sürdüren arşiv ekibi, Ara Güler'in yüzbinlerce eserinin tasnif, envanter, koruma, sayısallaştırma ve indeksleme işlemlerini yürütüyor. Arşiv koleksiyonlarının önümüzdeki dönemde bir portal üzerinden fotoğraf meraklıları ve araştırmacılara açık hale getirilmesi hedefleniyor. Ara Güler Müzesi'nin açılışı, iş, sanat ve siyaset dünyasından seçkin konukların katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Doğuş Grubu CEO'su Hüsnü Akhan, Ara Güler'le dünyada benzeri olmayan bir işbirliğine imza atıklarına işaret etti.
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Doğum gününde dev arşiv dünyaya açıldı
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