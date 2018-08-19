Güle güle Hierapolis

Akademik kariyerine Lecce Üniversitesi'nde başlayan D'Andria, 1978'de asistan arkeolog olarak Denizli
'deki Hierapolis
Antik Kenti'ndeki kazılarına katıldı. Pamukkale'den ve Hierapolis'ten çok etkilenen D'Andria, kazı ekibindeki Türklerle yakın ilişki kurdu. Hierapolis'ten kopamayan İtalyan arkeoloğun 40 yıl sürecek Türkiye macerası da böylece başlamış oldu. Zamanla Türkçe öğrenen 75 yaşındaki D'Andria, geçen sürede asistanken profesör unvanı aldı ve 2000'de Hierapolis Antik Keti Kazı Başkanlığı görevini üstlendi.
Bir süre sonra ordinaryüs unvanı da alan D'Andria'nın kazı başkanlığında Hierapolis'te önemli bulgulara ulaşıldı. Akdeniz havzasında en önemli ve özgün Roma tiyatrosu olarak gösterilen 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nun restorasyonunda da görev alan İtalyan bilim adamı, yapıyı yüzde 95 mevcut orijinal mimari malzemeyle ayağa kaldırdı.
Prof. Dr. D'Andria'nın kazı başkanlığında, milattan sonra 80 yıllarında Hıristiyanlığı yaymak üzere Hierapolis'e gelen ve Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Philippus'un paganlar tarafından öldürüldüğü yer, Hıristiyanlığın resmi din kabul edilmesiyle burada yapılan anıt, Aziz Philippus'un mezarını ve adına yapılan kilise ortaya çıkartıldı ve bu alanlar restore edildi. Özellikle Hıristiyan dünyasında heyecan uyandıran yapılar, pek çok yabancı turistin Hierapolis'e gelmesini sağladı. D'Andria başkanlığındaki arkeologlar, 5 yıl önceki kazılarda da antik dünyada "ölüler ülkesine geçiş kapısı" olarak kabul edilen ve Ploutonium (Cehennem Kapısı) adı verilen mağaranın girişini gün yüzüne çıkardı. Hayatının neredeyse tamamını Hierapolis'te geçiren D'Andria, geçen yıl yaş haddi nedeniyle emekli olmasına rağmen Hierapolis'ten kopamadı. BİR YARIM İTALYAN DİĞER YARIM TÜRK
Türkiye'de bu kadar çalışmayı hiç aklına getirmediğini dile getiren Ord. Prof. Dr. Francesco D'Andria, "Sadece 2 aylığına gelmiştim ama burada özel bir yer buldum. Hierapolis'te doğa ve tarih var, çok şaşırdım. Türkler arkadaşça yaklaştı. Çok öykümüz ve hatıralarım var. Biraz üzülüyorum ama geride bıraktıklarım için memnunum. Burada çok arkadaş bırakıyorum. 40 yıllık çalışmanın ardından kendimi yarım İtalyan, yarım Türk hissediyorum. Türkiye benim ikinci vatanım oldu" dedi.