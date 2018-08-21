Ortak kültüre “Çınar Ağacı” damga vurdu

Makedonya'nın Kriva Palanka şehrinde Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürlüğü tarafından bölge insanıyla buluşturulan "Çınar Ağacı" adlı Türk filmi yoğun ilgiyle karşılandı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm dünyada ve Makedonya'da Türkiye'yi, Türkiye'nin kültürel mirasını ve Türk dilini öğretmek amacıyla düzenlediği "Beyaz Perdeye yansıyanlar" etkinliğine bu kez de Kriva Palanka Belediyesi ev sahipliği yaptı. Şehrin üst düzey yöneticilerinin de misafir olduğu program yaklaşık 3 saat sürdü.

Makedonca altyazılı "Çınar Ağacı" adlı Türk filmi Makedonlara duygusal anlar yaşattı. Etkinlik hakkında SABAH'a konuşan Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Şemsettin Şeker "Aynı sahnede gözlerimiz doluyor ya da aynı anda gülümsüyoruz, ortak duyguları hissederek aramızdaki kardeşlik bağını pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.