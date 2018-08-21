Taciz suçlaması gişeyi batırdı

Hakkında açılan cinsel taciz suçlamalarının ardından kariyeri yıkılma noktasına gelen ABD'li oyuncu Kevin Spacey'nin son filmi gişede şok yaşadı. Billionaire Boys Club (Milyarder Çocuklar Kulübü) adlı film, ABD'de gösterime girdiği ilk haftada sadece 126 dolar gişe hasılatı gerçekleştirebildi. Suçlamalardan dolayı New York ya da Los Angeles gibi sinema camiasının kalbinin attığı yerlerde gösterime girmeyen filmin ancak Miami, New Orleans ve Phoenix gibi şehirlerdeki 10 sinema salonunda izleyiciyle buluştuğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU