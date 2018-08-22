Afişte Ahmet Güneştekin imzası

Bu yıl 55. kez yapılacak olan Uluslararası Antalya
Film Festivali'nin sanatsal afişini usta ressam Ahmet Güneştekin
tasarladı. 29 Eylül-5 Ekim arasında gerçekleştirilecek Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivali 'Uluslararası Antalya Film Festivali
' için bu yıl iki afiş hazırlandı. Genel afişin yanı sıra festival, her yıl bir sanatçının eserini festivalin 'sanatsal' afişine taşıyacak. Bu zenginliğin ilk adımı Anadolu mitolojisi ile sözlü kültürden beslenen, efsaneleri güncele renklerle bağlayan sanatçı Güneştekin'le atıldı. Festivalin genel afişinde Altın Portakal Venüs Heykeli'yle birlikte onbinlerce Antalya
lı yer alırken, sanatsal afişte ressam Ahmet Güneştekin'in 2015'te Venedik Bienali'nde sergilendiğinde büyük ses getiren 'Adem ile Havva' serisinden bir tablosu yer alıyor. Farklı kültürlere ait mitolojik anlatıları, şimdiki zamana gönderme yaparak yorumlayan Güneştekin'in eserlerinde olduğu gibi festivalde bu yıl, farklı kültürlerde yaşanan 'Göç, mültecilik, ekonomik, sosyal ve duygusal dışlanmışlık' gibi hikayeleri 'Çağdaş Masallar' başlığı altında sinemaseverlerle buluşturuyor.