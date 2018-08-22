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, Geylani’nin türbesini restore ediyor

ZEYNEL YAMAN Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
TİKA, Geylani’nin türbesini restore ediyor
İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Abdulkadir Geylani'nin 'taki türbesi tarafından restore ediliyor. İslam ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde mensupları bulunan Kadiriyye tarikatının kurucusu olan Geylani'nin türbesi, 'ta yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle tahrip olmuştu. TİKA Bağdat Koordinatörlüğü tarafından yürütülen restorasyon projesi kapsamında, tarihi yapı orjinaline uygun şekilde yenilenecek. Projenin danışmanlığını Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian yürütüyor.
TİKA Irak Koordinatörlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Geylani'nin türbesi ve çevreleyen kubbeli yapı yenileniyor. Eserin orijinal taşlarının yıpranmış olanları değiştirilerek, deprem ve diğer yıkımlara karşı sağlamlaştırılıyor. İç kısmındaki süsleme ve yazılar da temizlenecek ve tahrip olan kısımları onarılacak.
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TİKA, Geylani’nin türbesini restore ediyor
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