100’den fazla sevgilisini fena trolledi

Natasha Aponte, Tinder'da sıra dışı bir trole imza attı. İnternet sitesinde tanıştığı tüm erkeklere sözde bir arkadaşının DJ performansı için aynı saatte Birlik Meydanı'nda randevu verdi. Aponte ile buluşmak için meydana gelen onlarca erkek, diğer erkeklerin de performansı izlemek için aynı yere geldiğini düşündü. Ancak birkaç erkek arasında geçen bir diyalog ve daha sonra Aponte'nin sahneye çıkarak gerçeği açıklaması soğuk duş etkisi yarattı. Aponte randevulaşmanın zorlaştığını, herkesi aynı yere çağırınca neler olduğunu görmek istediğini söyledi. Aponte, kendisinin bir ilişki için ideal biri olduğunu açıkladıktan sonra bazı kriterlere uymayan erkeklerin alanı terk etmesini istedi. Ancak bu sırada alanda bulunan bazı erkeklerin Aponte'yi yuhaladığı ve kendiliğinden gittiği görüldü. Aponte, sırayla Trump'a oy verenlerin, sevgilisi olanların, eski kız arkadaşları tarafından terk edilenlerin alandan gitmesini istedi...

HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR!

Aponte ile buluşmaya meydana giden bir erkeğin olayları Twitter'dan paylaşması ile olay sosyal medyada yayıldı. Spencer adındaki kullanıcı meydana gelen bu olayı, "Size 21'inci yüzyılda flörtleşmek ve insanlığın düşüşü ile ilgili efsane bir olay anlatacağım. Bu benim başıma geldi, sizin de başınıza gelebilir" dedi. Sosyal medyadaki videolarda bu olayın sonunda neler yaşandığı görülmüyor. Ancak Guardian'ın haberine göre Aponte'nin viral pazarlama şirketi olan Rob Bliss Creative ile çalıştığı ve alana büyük bir kamera ekibi ile geldiği ortaya çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yaşananlarla ilgili bir video yakın zamanda internette paylaşılacak.