En eski tiyatro yardım bekliyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde bulunan 20 bin kişi kapasiteli dünyanın en eski tiyatro alanının, restore edilerek tekrar sanat dünyasına kazandırılması için çağrı yapıldı. Lidya uygarlığının başkenti Sardes Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 300 yıllık tiyatro alanı, restore edilip eski ihtişamına kavuşturulmayı bekliyor. Bu değerli tiyatronun bir kültür hazinesi olarak tekrar ortaya çıkartılıp, insanlığa kazandırılması gerektiğini söyleyen Salihli Turizm Derneği Onursal Başkanı, araştırmacı- yazar Mustafa Uçar, "Tiyatronun hemen ön kısmında Roma döneminde yapılmış bir stadyum var. Bu stadyum alanı da kazılıp gün yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Bunun yanı sıra tiyatronun hemen batı kısmında teras evleri dediğimiz evler var. Bu teras evlerinin içleri mükemmel mozaiklerle süslü. Kısacası bu alan tam bir kültürel hazine" dedi.

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