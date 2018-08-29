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’da ilk konserini verecek

Giriş Tarihi: 29.8.2018
İstanbul’da ilk konserini verecek
İZLEYICILERI ekrana kilitleyen popüler dizi 'La Casa De Papel'de seslendirdiği 'My Life Is Going On' şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Cecilia Krull, 'da vereceği ilk konser için Türkiye'ye geliyor. Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan Krull, günümüzün en önemli yeni kuşak caz şarkıcılarından biri olarak gösteriliyor. Pop, groove ve soul gibi farklı tarzlarda da şarkılar seslendiren sanatçı; , Fransa, İsveç, Cezayir gibi ülkelerde sahneye çıktı. Krull, 21-22 Eylül tarihlerinde Salon IKSV'de Türk hayranlarıyla ilk kez buluşacak.
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İstanbul’da ilk konserini verecek
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