Montreal’de ‘Kaos’ var

Yönettiği 'Şellale', 'Eve Giden Yok- 1914', 'Lal' gibi filmlerle tanınan yönetmen Semir Aslanyürek
'in son filmi 'Kaos'un dünya prömiyeri önceki akşam dünyanın en prestijli film festivallerinden 42. Montreal World Film Festivali
'nde yapıldı. Film gösterimi öncesi yönetmen Aslanyürek, katılımcılara filmle ilgili bilgi verdi. Birbirini hiç tanımayan üç kişinin işledikleri günahlardan kaçarken çıkan fırtına nedeniyle aynı mağaraya saklanmalarının ve heyelanla çıkışları kapanan mağarada ölmeyi beklerken, bu üç günahkârın vicdani hesaplaşmalarının hikâyesinin anlatıldığı 'Kaos'ta Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler
, Canan Ergüder
gibi isimler rol alıyor. Aslanyürek Film Production ve Adonis Film'in yapımcılığında çekimleri Türkiye ve Ürdün'de yapılan film, festivalin ana yarışma bölümünde de yarışıyor. Film kasım ayında ülkemizde gösterime girecek.