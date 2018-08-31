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Montreal’de ‘Kaos’ var

Yönetmen ’in son filmi ‘Kaos’un dünya prömiyeri önceki akşam dünyanın en prestijli film yarışmalarından 42. ’nde gerçekleştirildi

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018
Montreal’de ‘Kaos’ var
Yönettiği 'Şellale', 'Eve Giden Yok- 1914', 'Lal' gibi filmlerle tanınan yönetmen 'in son filmi 'Kaos'un dünya prömiyeri önceki akşam dünyanın en prestijli film festivallerinden 42. 'nde yapıldı. Film gösterimi öncesi yönetmen Aslanyürek, katılımcılara filmle ilgili bilgi verdi. Birbirini hiç tanımayan üç kişinin işledikleri günahlardan kaçarken çıkan fırtına nedeniyle aynı mağaraya saklanmalarının ve heyelanla çıkışları kapanan mağarada ölmeyi beklerken, bu üç günahkârın vicdani hesaplaşmalarının hikâyesinin anlatıldığı 'Kaos'ta Bülent Emin Yarar, , gibi isimler rol alıyor. Aslanyürek Film Production ve Adonis Film'in yapımcılığında çekimleri Türkiye ve Ürdün'de yapılan film, festivalin ana yarışma bölümünde de yarışıyor. Film kasım ayında ülkemizde gösterime girecek.
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