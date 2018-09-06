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’da 2.500 yıllık keşif

FERHAT LAP Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018
Amasya’da 2.500 yıllık keşif

'da 12 yıldır süren Oluz Höyük kazılarında bu yıl, Pers dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir sarayın sütun kaideleri ortaya çıktı. Geçen yıl da Pers kentine ait yol, malikane ve ateş tapınağı kalıntıları bulunan kazının başkanı Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Bu yıl 'Apadana' denilen sütunlu bir kabul salonu, bir taht salonu, bir yönetici salonu açığa çıkmaya başladı. Şu an 6 sütun kaidesi ortaya çıkardık. Henüz daha kazıların başlangıcındayız. Ama şu anki bulgular bile çok heyecan verici. Buluntular Anadolu Demirçağ tarihi, Anadolu Eskiçağ tarihi ile Pers arkeolojisi açısından çok önemli" dedi.

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Amasya’da 2.500 yıllık keşif
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