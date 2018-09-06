Amasya’da 2.500 yıllık keşif

Amasya'da 12 yıldır süren Oluz Höyük kazılarında bu yıl, Pers dönemine ait yaklaşık 2 bin 500 yıllık bir sarayın sütun kaideleri ortaya çıktı. Geçen yıl da Pers kentine ait yol, malikane ve ateş tapınağı kalıntıları bulunan kazının başkanı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Bu yıl 'Apadana' denilen sütunlu bir kabul salonu, bir taht salonu, bir yönetici salonu açığa çıkmaya başladı. Şu an 6 sütun kaidesi ortaya çıkardık. Henüz daha kazıların başlangıcındayız. Ama şu anki bulgular bile çok heyecan verici. Buluntular Anadolu Demirçağ tarihi, Anadolu Eskiçağ tarihi ile Pers arkeolojisi açısından çok önemli" dedi.

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