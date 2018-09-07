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(7 2018)

arasında Keloğlan filmi büyük ilgi görecek. Hem ailenizle hem de sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz birbirinden renkli filmler bu hafta vizyona giriyor. Peki bu hafta vizyonda hangi filmler var? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 7.9.2018 10:33
Bu hafta vizyona giren filmler (7 Eylül 2018)

ALFA KURT

Alpha, sürüsünden ayrı düşen genç bir adamın, sürüsünden ayrı kalan bir kurt ile kurduğu arkadaşlık konu ediliyor. 20 bin yıl önce Avrupa'da üst paleotik çağ döneminde genç bir adam, kabilesinin en elit grubuyla ilk avına çıktığında yaralanır. Kendine geldiğinde yalnız olduğunu fark eder ve ölüme terk edildiğini anlar. Acımasız, ağır, yabani şartlara karşı hayatta kalmak için mücadele etmesi gerekecektir. Bu sırada sürüsünden ayrılmış bir kurt bulur. Yavaş yavaş kurt ile birbirlerine alışmaya başlarlar ve güvenmeyi öğrenirler. Tüm olumsuzluklara karşı beraber sayısız zorluklardan, tehlikelerden geçerek ölümcül kış gelmeden evlerine ulaşmaya çalışırlar.

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Bu hafta vizyona giren filmler (7 Eylül 2018)
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