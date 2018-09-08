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75. 'nin "Anons"a verildi

Yönetmen 'un i 'Anons', 'nde 'En ' ödülünden sonra ikinci ödülünü de aldı.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 23:55 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 23:55
75. venedik film festivali'nin jüri özel ödülü Anonsa verildi

Yönetmen 'un i "Anons", 75. 'nde "'ne layık görüldü. Festivalin Orizzonti bölümünde verilen ödül, kapanış töreni sırasında Coşkun'a takdim edildi. Yapım, önceki gün de İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen, "En " ödülünü almıştı. Coşkun'un, Ercan Kesal ile senaryosunu da kaleme aldığı filmin dünya prömiyeri de festivalde gerçekleştirildi. 1960'lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş 4 eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatan film, festivalin uluslararası yarışma bölümü olan Orizzonti'de de yarışıyor. "Uzak İhtimal" ile " Blues" filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun'un üçüncü uzun metraj filmi olan "Anons"un başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün ve Bulgar Film Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirilen filmin yapımcılığını Halil Kardaş ve Tarık Tufan, ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve Georgi Abrashev üstlendi.

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75. venedik film festivali'nin jüri özel ödülü "Anons"a verildi
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