Akdamar’da üç yıl sonra ilk ayin bugün

VAN'IN Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan Surp Haç Kilisesi'nde güvenlik sıkıntıları nedeniyle 3 yıldır yapılamayan ayinler yeniden başlıyor. Türkiye Ermenileri Patrikhanesince yapılacak ayine Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin eşit ve hür vatandaşları olarak Ermeni kardeşlerimizin kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemizdeki Ermeni cemaatinin huzuru, güvenliği ve mutluluğu bizim için özel öneme haizdir" dedi. Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan de ayini yeniden gerçekleştirebilmekten ve bakan düzeyinde katılım olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kilisede 95 yıl aradan sonra ilk ayin 2010'da yapılmıştı.

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