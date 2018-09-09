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’te ruhu canlandı

’in Söğüt ilçesinde 737. ’yi Anma ve kapsamında düzenlenen ‘’ gösterisi büyük beğeni topladı

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
Bilecik’te Diriliş ruhu canlandı

737. Söğüt 'yi Anma ve kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. İlçe Stadında, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve Yörükler ile vatandaşların katıldığı etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi. Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Hilal Coşkun'un konseriyle devam eden etkinlikte, " sahne" gösterisi sunuldu. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Türklerin Anadolu'yu yurt edişi ve Söğüt'te dirilişi tiyatral sahne gösterisiyle canlandırdı. Büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Türk bayrağının açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

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Bilecik’te Diriliş ruhu canlandı
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