Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak

BU yıl 55'incisi gerçekleşecek Uluslararası Antalya
Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Dünya sinemasının en iyilerini ağırlayacak olan uluslararası yarışma kategorisinde; sekiz uluslararası, iki ulusal film yer alıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sanat direktörü Mike Downey
'nin derlediği yarışma seçkisinde yer alan filmler şöyle: Hirokazu Koreeda-Bir Aile İşi (Shoplifters), Alvaro Brechner- 12 Yıllık Gece (A Twelve Years Night), Pawel Pawlikowski-Soğuk Savaş (Cold War), Nadine Labaki- Capernaum, Sergey Dvortsevoy- Ayka, Derek Doneen- Kailash, Cristine Gallego ve Ciro Guerra-Göç Mevsimi (Birds of Passage) Jafar Panahi-Üç Yüz (Three Faces), Mustafa Karadeniz- Çınar (Planetree) ve Sefa Öztürk Çolak-Güven (Trust). JAPON EFSANESİ
Mike Downey, bu yıl festivalin çıtasını daha da yukarı çektiklerini söyledi. Tamamı Türkiye prömiyeri yapacak olan yarışma filmleri, halkın ve genç izleyici jürisinin beğenisine sunulacak. Bu yıl Altın Palmiye
ödülü alan 'Shoplifters' filminin gösteriminde; usta aktör ve yazar Lily Franky de Antalyalı sinemaseverlerle buluşacak.