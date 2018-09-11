Filmlerden film beğen

¦ 'SOĞUK SAVAŞ':
Cannes Film Festivali
En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi Pawel Pawlikowski'nin, 1950'lerde Doğu ve Batı arasında sıkışmış Avrupa kıtasına müzik ve dans üzerinden bir bakış sunduğu 'Soğuk Savaş
' filmi, Türkiye prömiyeri yapacak.
¦ PANAHİ'NİN YOLCULUĞU:
İran Yeni Dalga sinemasının etkili yönetmenlerinden Jafar Panahi, bu kez '3 Faces' filminde Behnaz Jafari'nin performansıyla, Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü sahibi oldu.
Usta oyuncu Jafari, Antalya
lı sinemaseverlerin sorularını yanıtlayacak.
¦ CAPERNAHUM ANTALYA'DA:
Bu yılın en dikkat çeken filmlerinden olan Capernahum, yönetmen Nadine Labaki'nin kendi deyimiyle en iyi filmi. Cannes Jüri Büyük Ödülü
sahibi filmin Türkiye prömiyerinde Labaki ve filmin yapımcısı ve müzisyen Khaled Mozanar Antalya
lılar'la buluşacak.
¦ 'AYKA' ADINDA BİR KADIN:
Moskova'nın mülteci mahallelerinin dar sokaklarında aldığı borcu ödemek için gururu ve kadınlığıyla baş kaldıran Ayka'nın hikayesi... Rus yönetmen Sergey Dvortseyov imzalı filmde Ayka rolünü üstlenen Samal Yeslyamova, Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Filmin Türkiye galası, yönetmen ve oyuncu katılımıyla gerçekleşecek.
¦ SUNDANCE ŞAMPİYONU:
5 bin çocuğun kölelikten kurtulmasını sağladığına inanılan Kailash Satyarthi
'nin hayatını konu alan 'Kailash' adlı belgesel, Sundance Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü aldı.
¦ KANAYAN YARA KARTELLER:
2015 yılı Oscar adayı 'Yılanın Kucağında' filmiyle ses getiren Ciro Guerra'nın Cristina Gallego'yla beraber yönettiği 'Göç Mevsimi', Kolombiya'nın yerleşik halklarından Wayuu kabilesinin uyuşturucu kartelleriyle mücadelesini konu alıyor.
¦ MUJICA OLMAK:
Yönetmen Alvaro Brechner'in dört yıl süren araştırmasının sonucu olan '12 Yıllık Gece' (A Twelve Years Night); üç arkadaşın 12 yıl boyunca tecrit edildiği hayatlarını anlatıyor.
Üstelik bu kişilerden biri, daha sonra Uruguay Devlet Başkanı olacak Pepe Mujica'dır...
¦ ANNEYE İTHAF EDİLEN BİR FİLM:
Engelli gençlerin inandıklarında neler başarabileceğini gözler önüne seren Mustafa Karadeniz, 'Çınar' filmini zorlu doğa koşullarında onu sırtında okula götüren annesi Çınar'a ithaf ediyor.
¦ ÇAĞDAŞ BİR MASAL:
2017 Antalya Film Forumu Work in Progress Platformu ödülünü alan Sefa Öztürk Çolak'ın senarist ve yönetmeni olduğu 'Güven', birey ve aile üzerine ustaca işlenmiş bir gerilim.
¦ KAPANIŞ FİLMİ:
İki Oscar ödüllü yönetmen Asghar Farhadi'nin 'Herkes Biliyor' filmiyle açılacak olan festival, Terry Gilliam'ın 30 yıllık rüyası 'Don Kişot'u Öldüren Adam' ile kapanacak.